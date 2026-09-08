Đắk Lắk lập 6 tổ rà soát hồ sơ cán bộ nghỉ theo Nghị định 178

TPO - Sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk thành lập 6 tổ rà soát toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được giải quyết chính sách.

Ngày 8/9, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định thành lập 6 tổ rà soát hồ sơ thực hiện chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Các tổ có nhiệm vụ rà soát tổng thể kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp đã được tham mưu UBND tỉnh quyết định cho nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67; bảo đảm việc giải quyết đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục.

Việc rà soát phải căn cứ quy định của Chính phủ, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; hồ sơ đề nghị của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và hồ sơ của từng cá nhân.

Tổ trưởng Tổ rà soát chịu trách nhiệm điều phối, kiểm tra, tổng hợp và bảo đảm tính chính xác của nội dung rà soát. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ.

Các tổ phải hoàn thành rà soát và báo cáo Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở trước 11h ngày 11/9/2026.

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk thành lập 6 tổ rà soát toàn bộ hồ sơ thực hiện chính sách 178.

Mỗi tổ rà soát có 6 thành viên, trong đó một Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm tổ trưởng. Riêng Tổ 6 có 7 thành viên. Thành viên các tổ được phân công từ nhiều phòng, đơn vị thuộc Sở Nội vụ.

Việc thành lập các tổ rà soát được thực hiện trên cơ sở Công văn số 9624/BNV-TCBC ngày 29/8/2026 của Bộ Nội vụ về thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan việc giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178.

Hàng loạt trường hợp có hồ sơ chưa phù hợp

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại tại Đắk Lắk. Trong đó, 45 trường hợp được duyệt nghỉ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi do không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trình độ nhưng kết quả đánh giá 3 năm liền kề đều từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ngoài ra, 19 trường hợp nghỉ do sức khỏe nhưng hồ sơ chưa đủ căn cứ; 46 trường hợp có thời điểm nghỉ sau ngày 1/9/2025 chưa phù hợp quy định. Việc phê duyệt sau ngày 1/7/2025 cũng làm thay đổi nhóm chính sách của 50 trường hợp.

Kiểm toán Nhà nước cảnh báo những sai sót này có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ngân sách; đồng thời kiến nghị rà soát, xử lý vi phạm và làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.