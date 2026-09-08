Quan hệ Việt - Nga được xây dựng trên nền tảng đặc biệt

TPO - Phát biểu tại Chương trình khai trương Không gian Di sản và kết nối văn hóa Việt - Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga được xây dựng trên nền tảng đặc biệt: Sự tin cậy chính trị sâu sắc, tình cảm thủy chung, trong sáng và sự đồng cảm giữa hai dân tộc từng trải qua nhiều thử thách của lịch sử.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và kết nối văn hóa Việt - Nga, tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga, ngôi trường mang tên S.A.Gerasimov (VGIK).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTXVN.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko; Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Andrey Yatskin, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên bang Nga Olga Lyubimova, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga mang tên S.A.Gerasimov (VGIK), Nghệ sỹ Nhân dân Liên bang Nga Vladimir Malyshev.

Theo TTXVN, phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko nhấn mạnh, Không gian Di sản và kết nối văn hóa Việt - Nga sẽ trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước, là địa chỉ kết nối tất cả những ai yêu mến nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga được xây dựng trên nền tảng đặc biệt: Sự tin cậy chính trị sâu sắc, tình cảm thủy chung, trong sáng và sự đồng cảm giữa hai dân tộc từng trải qua nhiều thử thách của lịch sử.

Trong hành trình ấy, văn hóa, giáo dục và nghệ thuật có một vị trí hết sức quan trọng. Văn hóa chính là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh của quan hệ song phương.

Việt Nam luôn biết ơn và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ đầy nghĩa tình mà Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực quý báu về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật suốt hơn 7 thập kỷ qua. Trong đó, Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga S.A.Gerasimov đã góp phần quan trọng nuôi dưỡng nguồn cảm hứng cho các thế hệ, các đạo diễn, biên kịch, họa sĩ, quay phim đầu tiên của Việt Nam, những người đã góp phần định hình nền điện ảnh nước nhà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự lễ khai trương. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Việt Nam vừa thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa. Để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới, Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, sâu rộng với Nga trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp nối bằng sáng tạo. Tình hữu nghị chỉ thực sự bền vững khi được truyền lại bằng những trái tim, những trải nghiệm chân thành, sinh động và gần gũi với các thế hệ kế tiếp.

Đó cũng chính là cách tốt nhất để thừa kế di sản của các thế hệ đi trước, làm cho sức sống của quan hệ hai nước và đưa hợp tác văn hóa, nhân văn, giao lưu nhân dân thực sự trở thành động lực chiến lược của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

Không gian Di sản và kết nối văn hóa Việt - Nga trưng bày những di sản văn hóa, với những hình ảnh và hiện vật lưu giữ một phần ký ức chung, kể lại câu chuyện về tình hữu nghị, sự đồng hành và những giá trị nhân văn đã kết nối nhân dân Việt Nam, nhân dân Nga qua nhiều thế hệ.