Thủ tướng yêu cầu 'cắt' khâu trung gian, giảm giá thuốc, thiết bị y tế

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý, phân phối thuốc và thiết bị y tế, cắt giảm khâu trung gian, bảo đảm nguồn cung và quyền lợi người bệnh.

Ngăn chặn trục lợi, vi phạm pháp luật

Chiều 8/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, tháng 10/2026.

Theo Thủ tướng, cuộc làm việc nhằm tiếp tục cho ý kiến về những định hướng lớn, bổ sung các nội dung cần thiết vào dự thảo luật để báo cáo Quốc hội, đồng thời sửa đổi các quy định pháp luật liên quan. Trong đó, một trong những nội dung quan trọng nhất là cơ chế quản lý, phân phối thuốc và thiết bị y tế.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết thời gian qua đã nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia, bệnh viện; thực tiễn lĩnh vực này cũng cho thấy còn những vướng mắc, kẽ hở, từ quy định pháp luật đến khâu tổ chức thực thi.

Đây là vấn đề lớn, cấp thiết, được xã hội đặc biệt quan tâm và lãnh đạo Chính phủ rất quyết tâm, đề nghị Bộ Y tế tháo gỡ, giải quyết triệt để những vướng mắc, bất cập; xây dựng cơ chế thông thoáng, minh bạch nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, giảm khâu trung gian, giảm giá bán và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm pháp luật.

“Tinh thần là phải đặt tính mạng, sức khỏe người bệnh, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết; không để cơ sở y tế thiếu trang thiết bị y tế, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế; không để cán bộ sợ trách nhiệm mà không dám quyết; không để lợi dụng cơ chế để trục lợi”, Thủ tướng nêu rõ.

Kiểm soát chặt chẽ giá thành từ gốc

Theo Thủ tướng, năm 2025, thị trường thiết bị y tế Việt Nam đạt khoảng 2 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng. Thị trường dược phẩm Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực, với quy mô khoảng 7 - 8 tỷ USD.

Tuy nhiên, năng lực sản xuất thiết bị y tế trong nước còn hạn chế, phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu, giá còn cao. Hệ thống quy định pháp luật chưa đồng bộ, cụ thể, rõ ràng, đầy đủ và vẫn còn những khoảng trống cần được khắc phục.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Nhật Bắc

Trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải có quyết tâm cao, đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; không cầu toàn nhưng khuôn khổ pháp lý phải từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng.

Đồng thời, phải bảo đảm nguồn cung đầy đủ, giá thành hợp lý, chất lượng và an toàn cho người bệnh. Việc quản lý cần vận hành theo cơ chế thị trường nhưng phải có sự quản lý, kiểm soát của Nhà nước, bởi thuốc và thiết bị y tế là những mặt hàng thiết yếu.

Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá thành từ gốc; quản lý giá từ nhà sản xuất, nhà cung cấp, qua cửa khẩu đến doanh nghiệp, bệnh viện và người bệnh thông qua cơ chế liên thông dữ liệu.

Cùng với đó, cần cắt giảm các khâu trung gian trong phân phối, số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, thúc đẩy các chuỗi bán lẻ hiện đại ký kết trực tiếp với các tập đoàn dược phẩm hoặc doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật, trình Chính phủ xem xét trước ngày 15/9 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, tháng 10/2026. Đồng thời, khẩn trương rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành các nghị định, thông tư liên quan, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với luật.