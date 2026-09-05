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Thủ tướng kỷ luật buộc thôi việc Thứ trưởng Hoàng Trung

Luân Dũng

TPO - Ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - bị kỷ luật bằng hình thức “buộc thôi việc” do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ngày 4/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời điểm thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 276 ngày 31/7/2026 của Ban Bí thư có hiệu lực.

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Thứ trưởng Hoàng Trung bị kỷ luật buộc thôi việc. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 28/7, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ban Bí thư nhận thấy ông Hoàng Trung đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Hoàng Trung cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hoàng Trung.

Vào tháng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Trung về tội Nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo công bố của cơ quan chức năng, ông Hoàng Trung cùng các bị can khác đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra "giấy phép con" nhằm phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi số tiền đặc biệt lớn.

Các bị can còn can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng, mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói đối với sầu riêng.

Luân Dũng
#Hoàng Trung #kỷ luật #vi phạm #tham nhũng #bắt tạm giam #khởi tố #Kỷ luật ông Hoàng Trung

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