Vắng xe cấp cứu tư nhân quanh bệnh viện sau vụ chở bệnh nhân 16km, thu 9 triệu đồng

TPO - Sau vụ xe cấp cứu dịch vụ chở bệnh nhân từ bệnh viện về nhà với quãng đường khoảng 16km nhưng thu hơn 9 triệu đồng, Công an Thanh Hóa đang làm rõ hành vi của những người liên quan và rà soát việc chấp hành quy định đối với xe cấp cứu ngoại viện.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong chiều 8/9, dọc tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Tâm thần..., không còn cảnh các xe cấp cứu tư nhân đậu dọc đường như trước.

Nhiều người dân sống cạnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho hay, trước đây thường xuyên có 5-7 xe cấp cứu biển trắng, được lắp còi hụ, đèn ưu tiên đậu dọc tuyến đường trước cổng bệnh viện để chờ đưa đón bệnh nhân. Tuy nhiên, khoảng một tuần nay, các xe này không còn xuất hiện tại những vị trí cũ.

Người dân cho biết khoảng 1 tuần nay, khu vực cạnh cổng bệnh viện vắng bóng xe cấp cứu biển trắng ( xe tư nhân) thường đỗ dọc đường.

“Ngày trước nhiều xe cấp cứu vào ra bệnh viện lắm, nhưng nay chỉ thấy các xe cấp cứu biển xanh của bệnh viện tỉnh ra vào trong khuôn viên để chở người bệnh”, một người dân cho biết.

Ông Hoàng Hữu Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị hiện có 14 xe ô tô được cấp để phục vụ hoạt động y tế, trong đó có 7 xe cấp cứu chuyên dụng để đưa đón bệnh nhân cấp cứu và chuyển tuyến.

“Các xe cấp cứu của bệnh viện chỉ phục vụ đưa đón bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân nặng có chỉ định chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác. Nếu không thuộc các trường hợp này thì sử dụng xe bệnh viện sẽ sai quy định”, ông Trường nói.

Theo ông Trường, đối với những trường hợp người bệnh có tiên lượng tử vong cao hoặc gia đình có nguyện vọng đưa bệnh nhân về nhà, hiện chưa có quy định bắt buộc bệnh viện phải tổ chức vận chuyển. Gia đình có thể chủ động lựa chọn phương tiện phù hợp như xe cá nhân, taxi hoặc dịch vụ vận chuyển bên ngoài.

Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có xe của bệnh viện phục vụ đưa đón bệnh nhân cấp cứu.

Ngoài ra còn một số xe dịch vụ cấp cứu đưa đón người bệnh của các công ty tư nhân.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước đây mỗi ngày có khoảng 7-8 xe cứu thương của các đơn vị bên ngoài đậu trong khuôn viên bệnh viện để đưa đón bệnh nhân. Tuy nhiên, khoảng 2 năm nay, bệnh viện đã quy định không cho xe cấp cứu ngoại viện đậu trong khuôn viên hoặc mời chào người nhà bệnh nhân.

Theo ông Trường, dù vậy, một số người làm dịch vụ vận chuyển cấp cứu vẫn tìm cách trà trộn vào các khoa, phòng có bệnh nhân nặng, đang cấp cứu để tiếp cận người nhà và tư vấn dịch vụ. Khi người nhà có nhu cầu, các bên tự thỏa thuận chi phí rồi xe vào đón bệnh nhân.

“Chúng tôi không thể cấm việc xe cứu thương bên ngoài đưa đón bệnh nhân tại bệnh viện vì đó là nhu cầu của gia đình người bệnh. Tuy nhiên, các xe ngoại viện cần được quản lý chặt chẽ về số lượng và giá dịch vụ phải được niêm yết”, ông Trường nói.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Thanh Hóa, lãnh đạo bệnh viện này cũng cho biết, đơn vị hiện có 4 xe cứu thương được cấp nhưng chưa đủ phục vụ bệnh nhân. Bệnh viện đang có chủ trương mua thêm xe để bảo đảm phục vụ hoạt động chuyên môn.

Như Tiền Phong thông tin, trước đó, anh H.T.K. có cha là ông H.B.Đ., đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà.

Gia đình sau đó tự liên hệ một xe cấp cứu dịch vụ để vận chuyển bệnh nhân. Trong quá trình chuẩn bị đưa người bệnh về nhà, gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với mức giá 600.000 đồng/chai, tương đương khoảng 4,2 triệu đồng/ngày.

Ngoài tiền thuốc, gia đình cho biết đã thanh toán thêm 5,3 triệu đồng tiền dịch vụ vận chuyển bệnh nhân và một số thiết bị hỗ trợ như ống thở, máy hút đờm...

Theo phản ánh, quãng đường từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà bệnh nhân chỉ khoảng 16km.

Hình ảnh người và xe vận chuyển người bệnh 16km thu hơn 9 triệu đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khẳng định, xe cấp cứu trong vụ việc không thuộc đơn vị; nhân viên y tế đi cùng xe cũng không phải nhân viên của bệnh viện.

Liên quan vụ việc, Công an Thanh Hóa đã triệu tập 3 người có mặt trên xe cứu thương để làm rõ các hành vi liên quan. Cơ quan công an đồng thời đang rà soát việc chấp hành các quy định đối với hoạt động xe cấp cứu ngoại viện trên địa bàn.