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Bé trai 6 tuổi tử vong sau hai lần bị chó cắn nhưng không tiêm phòng

Tiền Lê

TPO - Bé trai K.S. (6 tuổi, ở Gia Lai) bị chó cắn hai lần nhưng gia đình không đưa đi tiêm phòng. Vài tháng sau em co giật, miệng tăng tiết dịch bọt, nhầy rồi tử vong.

Ngày 8/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đang phối hợp, xác minh trường hợp bé trai K.S. (6 tuổi, trú làng Đoàn Kết Ó-Kly, xã Ia Tôr) tử vong nghi mắc bệnh dại.

Trước đó, ngày 6/9, S. có biểu hiện mệt mỏi, lừ đừ. Sau đó, gia đình đưa trẻ đến tiệm thuốc tây mua thuốc cảm cúm về uống nhưng tình trạng không cải thiện.

Đến 5h ngày 7/9, bệnh nhi xuất hiện co giật, miệng tăng tiết dịch bọt, nhầy. Lo lắng, gia đình đưa trẻ đến Trung tâm Y tế Chư Prông cấp cứu, rồi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh dại.

Do bệnh đã diễn biến quá nặng, gia đình xin đưa trẻ về và bệnh nhi tử vong sau đó.

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Ảnh minh hoạ. Internet

Qua điều tra dịch tễ, gia đình cho biết khoảng 4 tháng trước, S. từng bị chó của một hộ dân sống gần nhà cắn vào cẳng chân. Con chó này sau đó mất tích. Khoảng 2/3 tháng sau, S. có bị một con chó thả rông màu trắng và mang xích cắn vào tai.

Cả hai lần bị chó cắn, gia đình đều không đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí vết thương và tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Ngành y tế địa phương ghi nhận 3 người sống cùng nhà với bệnh nhi có nguy cơ phơi nhiễm gồm mẹ, bố và ông nội.

Từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận 4 ca tử vong do bệnh dại.

Tiền Lê
#bệnh dại #Gia Lai #trẻ em #chó cắn #tử vong #dịch tễ #không tiêm phòng #xã Ia Tôr

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