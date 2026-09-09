Không nhận ra công chúa Tây Ban Nha

TPO - Hình ảnh Công chúa Leonor, người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha, trong ngày đầu học đại học được chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội, từ Instagram, X, Facebook đến Threads.