Phim 18+ đạt điểm tuyệt đối 100%

TPO - Trở lại Liên hoan phim Venice sau 24 năm, đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong nhận được tràng vỗ tay kéo dài 6 phút cho "Possible Love", phim tình cảm xoay quanh tình yêu, dục vọng và khoảng cách giai cấp. Tác phẩm còn đạt điểm 100% trên Rotten Tomatoes.

Tràng pháo tay dài 6 phút tại Venice

Ngày 6/9, Possible Love được công chiếu tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83. Phim đánh dấu lần đầu tiên đạo diễn Lee Chang Dong trở lại tranh giải tại Venice sau 24 năm.

Năm 2002, ông thắng giải Sư tử Bạc với Oasis - tác phẩm xoay quanh chuyện tình yêu giữa người đàn ông bị kết án 2 năm tù giam vì tội ngộ sát và người phụ nữ bị bại não nặng.

Theo Variety, đây cũng là phim điện ảnh đầu tiên của nhà làm phim 72 tuổi sau 8 năm, kể từ Burning (2018).

Trong lần tái xuất này, đạo diễn Lee tiếp tục mang đến bộ phim tình cảm. Possible Love kể về hai cặp vợ chồng có hoàn cảnh trái ngược. Một bên là công nhân nhà máy mất việc cùng vợ, bên còn lại là cặp vợ chồng giàu có đang thực hiện phim tài liệu về những bất công mà công nhân nhà máy phải đối mặt. Cuộc gặp gỡ tình cờ của họ dẫn đến hàng loạt rắc rối về mặt cảm xúc.

Từ trái qua phải: Đạo diễn Lee Chang Dong, Sul Kyung Gu, Jeon Do Yeon, Cho Yeo Jeong và Jo In Sung dự buổi ra mắt phim tại LHP Venice 2026. Ảnh: Yonhap.

Theo Ủy ban Phân loại Truyền thông Hàn Quốc (KMRB), Possible Love bị dán nhãn 18+ (cấm trẻ em) do có các cảnh quay trực diện về khỏa thân và hành vi tình dục. Với thời lượng 164 phút, đây là bộ phim dài nhất mà ông Lee từng đạo diễn.

Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt đình đám xứ kim chi từng hợp tác với ông Lee như ảnh hậu Cannes Jeon Do Yeon, ảnh đế Baeksang và Rồng Xanh Sul Kyung Gu, cùng với đó là tài tử Jo In Sung và “nữ hoàng phim 18+” Cho Yeo Jeong.

Sau buổi chiếu tại nhà hát Sala Grande, dàn diễn viên xúc động đến bật khóc. Bốn ngôi sao chính lần lượt ôm nhau, vỗ tay và cười trong sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Biên kịch Oh Jung Mi cũng rơi nước mắt.

Tràng vỗ tay kéo dài khoảng 6 phút trước khi ê-kíp được hướng dẫn rời khỏi khán phòng. Khoảnh khắc xúc động này phần nào cho thấy sự chờ đợi của khán giả dành cho tác phẩm mới của Lee Chang Dong.

Dàn diễn viên rơi nước mắt trong tiếng tung hô sau buổi chiếu Possible Love. Nguồn: Netflix

Điểm tuyệt đối trên Rotten Tomatoes

6 phút không phải thời lượng quá dài cho một tràng pháo tay tại LHP Venice, nhưng sự công nhận quốc tế đối với Possible Love không hề mang tính động viên.

Tính đến chiều 7/9, trang đánh giá nổi tiếng Rotten Tomatoes chấm cho phim “điểm tươi” tuyệt đối 100%. Dù tỷ lệ này chỉ tạm thời, đánh giá tốt đều đến từ các nhà phê bình phim quốc tế uy tín.

Stephanie Zacharek của Time khen Possible Love của Lee Chang Dong là phim tâm lý tình cảm tinh tế về tình yêu và nỗi khát khao trong thời kỳ đầy lo âu.

“Đôi khi, thật nhẹ nhõm khi xem một bộ phim nắm bắt được dòng chảy ngầm của sự lo lắng mà trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta khó có thể diễn tả thành lời. Với Possible Love, Lee dường như đã lấy cảm xúc không lời của chúng ta rồi trao cho các diễn viên của mình. Qua từng lời nói, cử chỉ, từng nụ cười ngập ngừng cho đến những cơn giận bùng phát, họ hiện thực hóa những nỗi sợ và trăn trở mà chính chúng ta cũng đang trải qua, từ đó tiếp thêm động lực giúp chúng ta dũng cảm đối mặt với chúng”, nữ nhà báo bình luận.

Tim Grierson của Screen International nhấn mạnh Possible Love là tác phẩm có sức nặng. Ông đánh giá: “Đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong tiếp nối thành công của Burning bằng tác phẩm đầy trăn trở và bí ẩn khác về giai cấp cùng dục vọng. Phim từng bước cuốn người xem vào cuộc sống của những con người lệch pha, nơi mối liên kết mới chớm nở giữa họ luôn chực chờ bùng nổ.

David Rooney, nhà phê bình phim đến từ The Hollywood Reporter, mô tả phim là bản nhạc thính phòng sâu lắng, đáng suy ngẫm về chấn thương tâm lý, sự mất phẩm giá, khát vọng và sự đố kỵ giai cấp. Theo ông, tác phẩm buồn nhưng đẹp đẽ, được thể hiện xuất sắc bởi dàn nhạc tài ba.

Possible Love được giới chuyên môn đánh giá cao.

Trên tạp chí Variety, cây viết Jessica Kiang nhận định: “Possible Love diễn tiến với sự bất ngờ và tính tất yếu được giữ ở mức cân bằng hoàn hảo, đến nỗi mỗi khoảnh khắc như đang nói với bạn điều gì đó mà bạn luôn biết, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến trước đây”.

Trước buổi công chiếu, Lee Chang Dong lý giải nhan đề Possible Love: “Khi nghĩ về tình yêu, thường câu chuyện điển hình nhất mà chúng ta nghĩ đến là tình yêu không thể thành hiện thực. Possible Love đặt vấn đề ngược lại: Điều gì tạo nên thứ tình yêu có thể thành hiện thực?”.

Trước đó, Lee Chang Dong ghi dấu ấn với loạt tác phẩm như Green Fish, Peppermint Candy, Secret Sunshine và Poetry. Ông từng chia sẻ mình không phải kiểu đạo diễn có thể dễ dàng làm phim. Trước khi bắt tay vào một dự án, ông phải chắc chắn bộ phim có ý nghĩa gì với bản thân, khán giả và điện ảnh. Đây là lý do Possible Love mất nhiều năm để hoàn thành.