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Thế giới

Iran dội hỏa lực vào loạt mục tiêu, phòng không vùng Vịnh căng mình ứng phó

Minh Hạnh

TPO - Iran đã bắt đầu đáp trả sau khi cáo buộc lực lượng Mỹ tấn công các tàu chở dầu của nước này gần đảo Kharg. Các tên lửa đạn đạo đã được phóng về phía các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, đồng thời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu gần Bahrain và Kuwait phải rời tàu "ngay lập tức".

Trước đó, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin, hai tàu chở dầu của Iran đã bị tấn công gần đảo Kharg và Jask trong ngày 8/9. Thủy thủ đoàn của cả hai tàu đã được sơ tán an toàn và đang được đưa vào bờ bằng xuồng cứu sinh.

Đến cuối ngày, Hải quân IRGC đưa ra "cảnh báo khẩn cấp", yêu cầu thủy thủ đoàn trên các tàu chở dầu quanh khu vực bến cảng và điểm neo đậu của Bahrain và Kuwait phải rời bỏ tàu ngay lập tức.

"Chúng tôi cảnh báo tất cả các thành viên thủy thủ đoàn trên các tàu chở dầu ở khu vực gần bến cảng Kuwait và Bahrain, hãy rời bỏ tàu ngay lập tức, dù đang neo đậu hay đang cập bến, vì chúng sẽ trở thành mục tiêu tấn công", Bộ chỉ huy Hải quân IRGC tuyên bố.

Phía Iran cáo buộc Bahrain và Kuwait cho phép Mỹ đồn trú lực lượng và đóng vai trò là "đối tác" trong các cuộc tấn công của Washington nhắm vào hoạt động vận tải biển của Iran.

Hành động đáp trả của Iran bắt đầu ngay sau đó. Nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy tên lửa đạn đạo được phóng từ các địa điểm trên khắp Iran nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

Các video từ Jordan ghi lại cảnh hoạt động phòng không diễn ra dữ dội, với nhiều tên lửa đánh chặn Patriot được phóng đi nhằm vào các vật thể bay đang lao tới, bao gồm cả loại vũ khí mà một số tài khoản tình báo nguồn mở xác định là tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn chùm của Iran.

Nhiều tài khoản tình báo xác định, Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti - một cơ sở quan trọng do lực lượng Mỹ sử dụng ở phía đông Amman (Jordan) - là một trong những mục tiêu chính. Một số nguồn tin báo cáo có tên lửa rơi gần căn cứ này, nhưng cả thông tin về các vụ tấn công lẫn loại đầu đạn được sử dụng đều chưa được xác nhận chính thức.

Hệ thống phòng không Jordan và một số khu vực đối phó với loạt tên lửa Iran. (Nguồn: RT)

Loạt tấn công mới nhất này diễn ra sau một đợt tấn công khác vào ngày 5/9, khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tấn công ba tàu chở dầu thô của Iran, sau khi tên lửa đạn đạo Iran được phóng về phía một tàu sân bay và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ.

Sau đó, Iran tuyên bố đã tấn công ba tàu chở dầu di chuyển trên tuyến đường mà họ mô tả là không được cấp phép qua eo biển Hormuz, cũng như ba tàu có liên hệ với Mỹ tại các khu vực khác.

Cuộc đối đầu trên biển này đang trở thành một mặt trận ngày càng nổi bật trong cuộc xung đột kéo dài sáu tháng qua giữa Mỹ và Iran. Washington duy trì lệnh phong tỏa hải quân nhằm hạn chế tàu thuyền ra vào các cảng của Iran, trong khi Tehran cũng áp đặt các biện pháp kiểm soát đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, và mới đây đã công bố kế hoạch thiết lập thêm một vùng hạn chế hàng hải tại Vịnh Ba Tư.

Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Do đó, bất kỳ mối đe dọa nào đối với hoạt động vận tải thương mại tại đây đều gây tác động đặc biệt nhạy cảm lên thị trường năng lượng. Giá dầu tiếp tục leo thang, với dầu Brent giao dịch ở mức gần 100 USD/thùng và dầu WTI của Mỹ vượt mốc 93 USD/thùng vào ngày 8/9.

Minh Hạnh
RT
#Mỹ #Iran #Trung Đông #vùng Vịnh #eo biển Hormuz #tàu chở dầu

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