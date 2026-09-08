Xây cầu cho học sinh Vĩnh Long và Cà Mau

TPO - Quỹ Nam Phương vừa khởi động mùa 12 của Kiến tạo nhịp cầu bằng lễ khởi công cầu Khang Thiện (Vĩnh Long) và cầu Khả Doanh (Cà Mau). Hai công trình không chỉ thay thế những tuyến giao thông xuống cấp, mà còn tạo điều kiện để các em học sinh địa phương đến trường an toàn.

Mơ về những cây cầu khang trang

Ngày 5/9, Quỹ Nam Phương phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, UBND xã Hùng Hòa và xã Tân Hòa tổ chức lễ khởi công cầu Khang Thiện trong niềm vui của người dân địa phương. Vĩnh Long là điểm dừng chân đầu tiên của Kiến tạo nhịp cầu mùa 12.

Bắc qua sông Ấp Bảy, cây cầu cũ từ lâu đã là tuyến đường thiết yếu để người dân hai xã qua lại buôn bán, vận chuyển nông sản, đồng thời là con đường quen thuộc để các em học sinh đến trường. Với nhiều gia đình, đây gần như là tuyến kết nối không thể thay thế.

Chị Cẩm Tiên - người dân địa phương - cho biết: "Nhà tôi ở xã Tân Hòa nhưng đất canh tác bên kia sông, ngày nào cũng phải qua cầu. Người dân cũng phải qua cầu để đi chợ, chở dừa ra vựa, còn các cháu thì qua cầu đến trường. Dù biết qua lại nguy hiểm nhưng nếu không đi qua cây cầu này, người dân không còn đường nào khác ngoài đi ghe. Giờ đây ít ai đi ghe lắm, hoặc phải đi đường vòng rất xa".

Em xinh MAIQUINN, Anh trai Nicky, Phạm Anh Duy, Gemini Hùng Huỳnh, Vũ Thịnh, HYO cùng MC, diễn viên Hồ Đức Lợi mang đến những món quà tinh thần ý nghĩa.

Sau thời gian dài sử dụng, cây cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn lan can bong tróc, trơ lõi sắt rỉ sét. Mặt cầu xuất hiện nhiều lỗ thủng và phải sửa chữa nhiều lần. Cầu hẹp cũng khiến việc vận chuyển nông sản và đi lại của người dân tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Cầu nhỏ nên người dân chở dừa sang thường té ngã, nhất là lúc chạy đến chân cầu vào buổi tối. Nhưng đây là đường đi chính nên vẫn phải qua mỗi ngày”, ông Văn Thiện nói về chiếc cầu xuống cấp.

Với người dân, cây cầu mới không đơn thuần là công trình giao thông. Nhiều năm qua, người dân mong ước có chiếc cầu mới để thuận tiện cho công việc, sinh hoạt và hành trình đến trường.

Thấu hiểu nhu cầu cấp thiết của người dân, Quỹ Nam Phương phối hợp lãnh đạo địa phương khảo sát, đo đạc để triển khai xây dựng cầu mới. Cầu Khang Thiện có chiều dài 32,2 m, rộng 2,5 m và tải trọng 1,5 tấn, tổng kinh phí 1,03 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí khảo sát địa hình, khoan địa chất, chi phí thiết kế cầu và phí tư vấn giám sát). Dự án được tài trợ 100% bởi “Gia đình Chít Chiu”.

Anh Trai Nicky, chị Đinh Thị Nam Phương - Nhà sáng lập Quỹ Nam Phương và Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long - trao tặng quà cho các em học sinh.

Nhà tài trợ Gia đình Chít Chiu cũng phối hợp Quỹ Nam Phương, anh Ngọc Chinh và nhóm bạn, cô Nguyễn Kim Hùng, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh tiểu học vượt khó học giỏi, 50 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Gieo ước mơ qua những nhịp cầu

Rời Vĩnh Long, hành trình Kiến tạo nhịp cầu tiếp tục đến Cà Mau ngày 6/9, với lễ khởi công cầu Khả Doanh tại xã Hưng Hội. Cây cầu được sự hỗ trợ và phối hợp thực hiện của Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại khu vực Bạc Liêu và UBND xã Hưng Hội.

Tại đây, người dân đã quen với những chiếc cầu tạo nên từ những thanh thép mỏng, không có lan can. Người dân và những em nhỏ phải qua cầu mỗi ngày để đến trường nhưng thiếu an toàn.

Mỗi ngày người dân và học sinh xã Hưng Hội phải di chuyển qua chiếc cầu cũ, thiếu an toàn.

Với mong muốn giảm bớt khó khăn trong đi lại của bà con, Quỹ Nam Phương phối hợp lãnh đạo địa phương triển khai xây dựng cầu Khả Doanh. Chiếc cầu có chiều dài 24,2 m, rộng 2,5 m, tải trọng 1,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng dự án là 917 triệu đồng. Công ty TNHH Khả Doanh đóng góp 51%, các nhà hảo tâm của Quỹ Nam Phương chung tay 49%. Toàn bộ phần lan can thép được tài trợ bởi Công ty CP Sản xuất Thép VinaOne.

“Chúng tôi mong rằng cầu Khả Doanh không chỉ nối hai bờ, mà còn nối những con đường, nối những ước mơ và những tấm lòng. Để từ hôm nay, mỗi bước chân qua cầu không chỉ là hành trình thuận tiện hơn, mà còn là lời nhắc khi chúng ta biết cho đi, những điều tốt đẹp sẽ còn mãi”, ông Bùi Minh Anh - đại diện Công ty TNHH Khả Doanh phát biểu tại lễ khởi công.

Buổi lễ càng thêm trọn vẹn khi Quỹ Nam Phương phối hợp cùng anh Ngọc Chinh và nhóm bạn, cô Nguyễn Kim Hùng, công ty TNHH Minh Long 1, công ty Cổ phần giải pháp truyền thông Việt Green Plus, công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Công nghệ Detech trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh có thành tích học tập tốt và 50 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời động viên gửi đến các em nhỏ trong một thời điểm đặc biệt khi năm học mới vừa bắt đầu.

“Suốt 12 mùa Kiến tạo nhịp cầu, Quỹ Nam Phương luôn trân trọng sự đồng hành của lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nghệ sĩ và cộng đồng. Chính sự chung tay ấy đã giúp hành trình kiến tạo nhịp cầu tiếp tục được nối dài. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức hai cây cầu Khang Thiện và Khả Doanh sẽ sớm hoàn thành, để bà con và các em học sinh an tâm đi lại mỗi ngày”, chị Đinh Thị Nam Phương - Nhà sáng lập Quỹ Nam Phương - gửi thông điệp.

Từ năm 2013 đến nay, Kiến tạo nhịp cầu đi qua nhiều tỉnh thành. Phía sau mỗi công trình không chỉ giúp "rút ngắn" con đường, mà còn là mong ước được lắng nghe, niềm tin được trao đi và mở ra cơ hội.