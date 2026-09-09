Nhóm nhà báo quốc tế mất tích khi đến gần núi lửa Indonesia

TPO - Cơ quan cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết, các đội cứu hộ của nước này đang tìm kiếm 8 người, trong đó có 5 nhà báo, mất tích khi đang tham gia chuyến đưa tin về vụ phun trào núi lửa Anak Krakatau.

Các thành viên Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia tham gia chiến dịch tìm kiếm những người mất tích khi núi lửa Anak Krakatau phun trào, tại Serang, tỉnh Banten ngày 8/9. (Ảnh: Reuters)

Nhóm này khởi hành trên chiếc xuồng cao tốc từ khu vực gần thủ đô Jakarta từ chiều 7/9, nhưng đến nay họ vẫn chưa quay trở lại và chủ tàu cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào từ người lái và nhân viên trên chiếc xuồng.

Năm nhà báo Indonesia được cử đi chụp ảnh và quay phim vụ phun trào núi lửa. Sự kiện này đã khiến nhiều sân bay phải ngưng hoạt động vì lớp tro bụi núi dày đặc bao trùm thủ đô Jakarta và các thành phố lân cận.

Nhóm nhà báo này làm việc cho các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế, bao gồm hãng thông tấn Antara, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu và trang tin địa phương iNews.

Theo cơ quan cứu hộ, một trong số các nhà báo đã liên lạc với đồng nghiệp và chia sẻ vị trí của mình vào lúc 3 giờ chiều 7/9, nhưng kể từ đó không còn tin tức gì về họ.

Cơ quan này cho biết thêm rằng lực lượng cứu hộ, cảnh sát và công ty sở hữu chiếc xuồng cao tốc đều đang tham gia tìm kiếm.

Ông Al Amrad, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn địa phương, cho biết chiếc xuồng chở 5 nhà báo, 2 nhân viên tàu và 1 hướng dẫn viên.

Đài truyền hình Kompas TV dẫn lời quan chức này cho biết, hoạt động tìm kiếm được triển khai từ ngày 8/9 và tiếp tục trong hôm nay.

Hãng thông tấn Antara xác nhận nhiếp ảnh gia Muhammad Bagus Khoirunas của họ là một trong những hành khách trên chiếc tàu mất tích.

Antara cho biết họ đang phối hợp với chính quyền để tìm kiếm thêm thông tin, nhưng được cảnh sát thông báo rằng công tác tìm kiếm gặp khó khăn do sóng lớn và tầm nhìn hạn chế.

Indonesia cảnh báo về hoạt động của núi lửa Anak Krakatau từ tháng 7. (Ảnh: AP)

Tai nạn đường thủy thường xuyên xảy ra tại quốc gia xứ vạn đảo, một phần do tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tháng 1 năm nay, 3 du khách Tây Ban Nha đã thiệt mạng khi tàu của họ bị chìm ở vùng biển phía đông Indonesia, và bé trai 10 tuổi được đưa vào danh sách mất tích sau khi chính quyền kết thúc chiến dịch tìm kiếm.

Anak Krakatau là hòn đảo núi lửa nằm ở eo biển Sunda, giữa hai hòn đảo chính của Indonesia là Java và Sumatra.

Một đợt phun trào của Anak Krakatau năm 2018 đã gây sóng thần, khiến ít nhất 430 người thiệt mạng tại 2 tỉnh Sumatra và Java.

Ngọn núi lửa này đã duy trì ở mức cảnh báo cao thứ 2 của Indonesia kể từ tháng 7, và chính quyền khuyến cáo người dân, du khách cũng như ngư dân nên giữ khoảng cách ít nhất 3 km so với miệng núi lửa đang hoạt động.

Indonesia có hơn 120 núi lửa đang hoạt động và thường xuyên xảy ra phun trào, do nằm dọc theo "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương – chuỗi các đứt gãy địa chấn bao quanh Thái Bình Dương, nơi diễn ra phần lớn hoạt động địa chấn của thế giới.