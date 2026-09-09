Chủ tịch Thành phố Cần Thơ chỉ đạo 'nóng'

TPO - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh hoặc để công việc tồn đọng, kéo dài. "Trong tháng 9 này, khẩn trương rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền, giải quyết dứt điểm việc thừa số lượng cấp phó phòng", ông Trương Cảnh Tuyên chỉ đạo.

Nội dung được ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo ngày 8/9. Cụ thể, thời gian qua, các sở ngành và UBND các xã phường đã tập trung triển khai nhiệm vụ được giao, góp phần duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đôi lúc chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có việc chưa chặt chẽ; tính chủ động, quyết liệt trong tham mưu và tổ chức thực hiện một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng sở ngành, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Các đơn vị chủ động rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và điểm nghẽn để tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm. Tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh hoặc để công việc tồn đọng, kéo dài. Trong tháng 9 này, khẩn trương rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền, giải quyết dứt điểm việc thừa số lượng cấp phó phòng.

Giải ngân đầu tư công 8 tháng của Cần Thơ đạt chưa tới 30% kế hoạch năm.

Với nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, ông Tuyên yêu cầu người đứng đầu phải chủ động báo cáo, đề xuất phương án xử lý trước thời hạn; không để đến khi quá hạn mới báo cáo khó khăn, vướng mắc. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội để tập trung chỉ đạo, điều hành.

Giám đốc Sở Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đề xuất xem xét trách nhiệm đối với trường hợp thiếu quyết liệt, chậm tham mưu, không chủ động xử lý hoặc để nhiệm vụ chậm, trễ do nguyên nhân chủ quan.

Theo Sở Tài chính Cần Thơ, trong 8 tháng đầu năm nay, đầu tư công giải ngân của thành phố mới đạt hơn 5.600 tỷ đồng, tương đương gần 29% tổng vốn cả năm, khá thấp so với bình quân chung cả nước (khoảng 50%).

“Để đạt mục tiêu, riêng trong tháng 9 này thành phố phải giải ngân thêm 9.500 tỷ đồng, đây là một áp lực rất lớn”, Sở Tài chính Cần Thơ nhận định.

Bên cạnh đó, chi đầu tư phát triển từ dự toán chỉ đạt gần 27% trong khi chi thường xuyên đạt 63%, cho thấy độ trễ lớn giữa hai nguồn chi; nguồn lực ngân sách chưa chuyển hóa kịp thời thành các công trình, dự án phục vụ tăng trưởng.

Thu ngân sách dù đạt hơn 74% dự toán, nhưng có 9/17 khoản thu nội địa chưa đạt tiến độ bình quân. Đặc biệt, thu tiền sử dụng đất mới đạt gần 44%; thuế bảo vệ môi trường đạt 35%; thu từ tiền bán nhà/thuê thuộc sở hữu nhà nước chỉ đạt hơn 18%. Đây là nhóm nguồn thu có dư địa lớn nhưng chưa khai thác tương xứng…