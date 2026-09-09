Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

TPO - Sáng 9/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, lên đường thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân rời thủ đô Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiễn Đoàn tại sân bay Seongnam (thủ đô Seoul) có Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin Seok; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Han Seong Sook, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước đánh giá tích cực sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc là những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên nhất trí triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, qua đó phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; tiếp tục quan tâm, cải thiện chính sách để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok, Chủ tịch đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin Seok.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc; gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Với các hoạt động thực chất, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân đã thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới; đồng thời tăng cường, mở rộng hợp tác nghị viện tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, doanh nghiệp hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.