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Từ chiều tối nay, gió mùa đông bắc về, miền Bắc chuyển mưa dông

Nguyễn Hoài

TPO - Sáng và trưa nay (9/9), miền Bắc vẫn duy trì trời nắng với nền nhiệt khá cao. Từ chiều tối nay, trời bắt đầu chuyển mưa dông rải rác do không khí lạnh tràn về, từ đêm nay, nhiệt độ giảm dần. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm nay cũng có mưa rải rác.

Khu vực Đông Bắc Bộ là nơi đón gió mùa đông bắc đầu tiên trong ngày hôm nay. Dự báo sáng đến chiều nay, khu vực này có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Từ chiều tối nay và đêm nay, gió mùa đông bắc tràn về gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm nay, trời chuyển mát với nhiệt độ xuống còn 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, từ đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất ngày 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, đêm xuống còn 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm nay có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ, gần sáng mai gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

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Chiều tối nay (9/9), miền Bắc bắt đầu đón mưa dông do gió mùa đông bắc tràn về.

Dự báo ngày 10/9, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nền nhiệt tiếp tục giảm với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ còn 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi dưới 19 độ.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. cao nhất 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo từ 10/9, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn và hoạt động mạnh dần của dải hội tụ nhiệt đới, khu vực miền Trung bước vào đợt mưa lớn kéo dài với lượng mưa trong hai ngày (10-11/9) từ 70-150mm, có nơi vượt 250mm.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng miền Đông chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong hai ngày 10-11/9, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ đón mưa lớn diện rộng với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 250mm, gây ngập úng cục bộ, nguy cơ xuất hiện lũ quét và sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
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