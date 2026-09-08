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Miền Trung sắp đón mưa lớn, cảnh báo ngập úng, sạt lở

Nguyễn Hoài

TPO - Mưa lớn bắt đầu từ khoảng ngày 10/9, kéo dài trong nhiều ngày và diễn biến rất phức tạp do sự chi phối của nhiều hình thái thời tiết và thiên tai. Miền Trung nguy cơ cao xảy ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất trong thời gian mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày 10/9, thời tiết khu vực miền Trung bị chi phối bởi nhiều hình thái thời tiết và thiên tai có thể gây ra mưa lớn trên diện rộng và kéo dài.

Đầu tiên là đợt không khí lạnh có thể tràn xuống nước ta từ khoảng đêm 9/9, sau đó là áp thấp nhiệt đới có thể hình thành và hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới ở Biển Đông. Các nguyên nhân trên kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn khiến mưa lớn ở miền Trung diễn biến hết sức phức tạp.

Trong đó, từ khoảng ngày 10/9 đến hết đêm 11/9, các địa phương Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Cũng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong các ngày 10-11/9 cũng có mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 250mm.

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Thanh Hoá đến Huế, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đón thời tiết xấu vào ngày 10-11/9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, từ ngày 12/9, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào hoạt động của không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành trên Biển Đông. Vì vậy cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Miền Trung bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 9-12 hàng năm. Đây là thời kỳ không khí lạnh hoạt động mạnh, kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, gây ra các đợt mưa lớn kéo dài.

Ngoài ra, thời kỳ từ tháng 9 hàng năm, các cơn bão/áp thấp nhiệt đới thường có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam, đổ bộ vào miền Trung nước ta, gây ra các đợt mưa lớn kèm lũ lụt, sạt lở đất và lũ quét.

Nguyễn Hoài
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