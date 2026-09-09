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Giải trí

Nhan sắc đời thường của Công chúa Tây Ban Nha gây bão mạng

​Tú Oanh

TPO - Hình ảnh Công chúa Leonor, người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha, trong ngày đầu học đại học được chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội, từ Instagram, X, Facebook đến Threads.

Ngày 7/9, Công chúa Leonor cùng hơn 3.000 tân sinh viên đến nhập học tại cơ sở Getafe của Đại học Carlos III Madrid - ngôi trường công lập danh tiếng của Tây Ban Nha, thành lập năm 1989 tại khu vực Madrid. Cô theo học ngành Khoa học Chính trị trong bốn năm. Cô được nhận vào trường thông qua quy trình tuyển chọn dành cho sinh viên hoàn thành chương trình giáo dục trung học ở nước ngoài.
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Người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần jeans tối màu và giày thể thao. Công chúa tết tóc kiểu Pháp, mang theo túi da đen cỡ lớn với chi tiết kim loại màu bạc và đeo vòng cổ đơn giản.
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Phong cách giản dị cùng gương mặt bừng sáng giúp Leonor tạo thiện cảm lớn. Hình ảnh đời thường của cô được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội từ Instagram, X, Facebook đến Threads, TikTok... Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho "công chúa đẹp nhất châu Âu" như "Công chúa Leonor trông dễ thương và tươi tắn", "Cô ấy thật xinh xắn, giống cô gái nhà bên hơn là người thừa kế quyền lực", "Ở cô ấy toát lên phong thái tự nhiên, điềm tĩnh và thông minh", "Không cần đến những bộ trang phục lộng lẫy, cô ấy vẫn phát ra hào quang"...
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Ngày 10/7, Công chúa Leonor tốt nghiệp Học viện Không quân và Vũ trụ (Murcia, Tây Ban Nha), hoàn thành chương trình huấn luyện thành công tại lục quân, hải quân và không quân. Là người thừa kế ngai vàng, một ngày nào đó, Leonor phải đảm nhận cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Tây Ban Nha. Vì vậy, cô được yêu cầu trải qua quá trình huấn luyện tại cả ba quân chủng. Ảnh: Getty Images
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Trong buổi lễ tốt nghiệp tại Căn cứ Không quân San Javier, công chúa được cha là Vua Felipe trao cho Huân chương Thập tự Đại Hiệp sĩ Công trạng Hàng không, hạng có phù hiệu trắng - một trong những phần thưởng quân sự cao quý nhất của Tây Ban Nha. Dịp này, cô cũng được trao danh hiệu Công dân danh dự của San Javier, cùng Huy chương Vàng của thành phố. Ảnh: Getty Images
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Leonor bắt đầu chương trình huấn luyện hàng không sau khi đến San Javier vào tháng 9/2025. Trong Sổ Danh dự của Học viện, cô viết: “Hôm nay, tôi bắt đầu giai đoạn thứ ba trong quá trình huấn luyện quân sự tại Học viện Không quân và Vũ trụ. Tôi háo hức chờ đợi khóa học này, nơi tôi có cơ hội bắt đầu chương trình huấn luyện hàng không và cùng các bạn học tìm hiểu những khía cạnh thực hành, lý thuyết của ngành hàng không quân sự”.
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Công chúa Leonor sinh ngày 31/10/2005, là con trưởng của Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia. Cô đứng đầu trong danh sách kế vị ngai vàng của Hoàng gia Tây Ban Nha. Kể từ năm 2014, cô giữ tước vị Nữ Thân vương xứ Asturias, theo truyền thống dành cho người kế vị tương lai. Nếu thuận lợi, Leonor trở thành nữ quân chủ thứ hai của Tây Ban Nha sau Nữ hoàng Isabel II (trị vì 1833-1868). Ảnh: Getty Images.
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Leonor có một em gái ruột, Công chúa Sofía (SN 2007). Luật kế vị ngai vàng của Tây Ban Nha ưu tiên nam giới và quyền kế vị ưu tiên con trưởng. Nếu Vua Felipe có thêm con trai hợp pháp nữa khi đang trị vì, Leonor có thể bị thay thế. Tuy nhiên, theo truyền thông quốc tế nhận định, khả năng này khó xảy ra. Ảnh: Getty Images.
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Công chúa sử dụng tốt tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Catalan, đồng thời được đào tạo tiếng Pháp. Trong quá trình học tập, Leonor còn được tiếp xúc với tiếng Arab và tiếng Quan thoại. Ngoài ra, một số nguồn tin cho hay cô thích học các ngôn ngữ mới, đặc biệt quan tâm đến tiếng Hy Lạp.
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Những người từng tiếp xúc với Leonor trong môi trường học tập mô tả cô là người có phần dè dặt khi mới gặp nhưng khá vui tính và thân thiện khi đã quen. Ảnh: Getty Images.
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Leonor đặc biệt hợp với blazer, suit và quần cắt may gọn gàng. Các chuyên gia thời trang Tây Ban Nha nhận xét suit gần như đã trở thành “đồng phục biểu tượng” của cô trong những sự kiện quan trọng, giúp tạo cảm giác trưởng thành và quyền lực mà không quá già dặn. Ảnh: Getty Images
​Tú Oanh
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