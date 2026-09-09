Nhan sắc đời thường của Công chúa Tây Ban Nha gây bão mạng

TPO - Hình ảnh Công chúa Leonor, người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha, trong ngày đầu học đại học được chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội, từ Instagram, X, Facebook đến Threads.
Người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần jeans tối màu và giày thể thao. Công chúa tết tóc kiểu Pháp, mang theo túi da đen cỡ lớn với chi tiết kim loại màu bạc và đeo vòng cổ đơn giản.
Phong cách giản dị cùng gương mặt bừng sáng giúp Leonor tạo thiện cảm lớn. Hình ảnh đời thường của cô được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội từ Instagram, X, Facebook đến Threads, TikTok... Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho "công chúa đẹp nhất châu Âu" như "Công chúa Leonor trông dễ thương và tươi tắn", "Cô ấy thật xinh xắn, giống cô gái nhà bên hơn là người thừa kế quyền lực", "Ở cô ấy toát lên phong thái tự nhiên, điềm tĩnh và thông minh", "Không cần đến những bộ trang phục lộng lẫy, cô ấy vẫn phát ra hào quang"...
Trong buổi lễ tốt nghiệp tại Căn cứ Không quân San Javier, công chúa được cha là Vua Felipe trao cho Huân chương Thập tự Đại Hiệp sĩ Công trạng Hàng không, hạng có phù hiệu trắng - một trong những phần thưởng quân sự cao quý nhất của Tây Ban Nha. Dịp này, cô cũng được trao danh hiệu Công dân danh dự của San Javier, cùng Huy chương Vàng của thành phố. Ảnh: Getty Images
Leonor bắt đầu chương trình huấn luyện hàng không sau khi đến San Javier vào tháng 9/2025. Trong Sổ Danh dự của Học viện, cô viết: “Hôm nay, tôi bắt đầu giai đoạn thứ ba trong quá trình huấn luyện quân sự tại Học viện Không quân và Vũ trụ. Tôi háo hức chờ đợi khóa học này, nơi tôi có cơ hội bắt đầu chương trình huấn luyện hàng không và cùng các bạn học tìm hiểu những khía cạnh thực hành, lý thuyết của ngành hàng không quân sự”.
Công chúa sử dụng tốt tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Catalan, đồng thời được đào tạo tiếng Pháp. Trong quá trình học tập, Leonor còn được tiếp xúc với tiếng Arab và tiếng Quan thoại. Ngoài ra, một số nguồn tin cho hay cô thích học các ngôn ngữ mới, đặc biệt quan tâm đến tiếng Hy Lạp.
Leonor đặc biệt hợp với blazer, suit và quần cắt may gọn gàng. Các chuyên gia thời trang Tây Ban Nha nhận xét suit gần như đã trở thành “đồng phục biểu tượng” của cô trong những sự kiện quan trọng, giúp tạo cảm giác trưởng thành và quyền lực mà không quá già dặn. Ảnh: Getty Images