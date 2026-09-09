Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) đầu tiên thời hậu thuộc địa Anh qua đời

TPO - Ông Đổng Kiến Hoa (Tung Chee-hwa), Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đầu tiên sau khi thành phố được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997, qua đời ngày 8/9, hưởng thọ 89 tuổi.

Sự ra đi của ông đánh dấu lần đầu tiên một cựu Trưởng Đặc khu Hong Kong qua đời kể từ khi thành phố trở về với Trung Quốc năm 1997.

Ông Đổng Kiến Hoa tại một cuộc họp báo năm 2015. (Ảnh: Reuters)

Ông Đổng Kiến Hoa sinh năm 1937 tại Thượng Hải, là thành viên của một trong những gia tộc ngành vận tải biển lớn nhất Trung Quốc. Gia đình ông chuyển tới Hong Kong (Trung Quốc) năm 1947. Ông theo học ngành kỹ thuật hàng hải tại Đại học Liverpool, Anh, và tốt nghiệp năm 1960. Sau thời gian làm việc tại Mỹ, ông trở về Hong Kong năm 1969, để tham gia công việc kinh doanh của gia đình.

Năm 1985, ông trở thành thành viên Ủy ban Tư vấn về Luật Cơ bản Hong Kong - văn bản được xem là “hiến pháp” của đặc khu sau khi Hong Kong trở về với Trung Quốc. Ông sau đó tham gia Hội đồng Hành chính Hong Kong và giữ vai trò trong cơ quan tư vấn chính trị của Trung Quốc.

Ngày 1/7/1997, ngay sau khi Hong Kong được Anh trao trả về Trung Quốc, ông Đổng Kiến Hoa nhậm chức Trưởng Đặc khu hành chính đầu tiên của Hong Kong. Ông giữ chức này đến năm 2005.

Tám năm ông lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) là giai đoạn đầy biến động. Thành phố phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và thị trường bất động sản lao dốc. Chính quyền của ông cũng phải xử lý các đợt bùng phát cúm gia cầm và dịch SARS khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Tháng 3/2005, ông Đổng Kiến Hoa tuyên bố từ chức, khi còn khoảng 2 năm trong nhiệm kỳ thứ hai, vì lý do sức khỏe. Sau đó, ông được thay thế bởi Trưởng đặc khu lâm thời Tăng Âm Quyền.

Những năm cuối đời, ông gần như không xuất hiện trước công chúng. Lần cuối ông được ghi nhận tham dự một sự kiện công khai là vào tháng 7/2021.

Cựu Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh ca ngợi vai trò của ông Đổng đối với đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), ca ngợi người tiền nhiệm có tính cách nhân hậu, rộng lượng và biết thuyết phục người khác bằng lý lẽ, đồng thời là hình mẫu đối với các thế hệ lãnh đạo sau này.