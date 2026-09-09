Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin ghi dấu ấn với 3 danh hiệu tại ASEAN Award 2026

Vừa qua, tại Singapore, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ASEAN – Lễ công bố ASEAN Award 2026, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin được vinh danh ở 2 hạng mục dành cho thương hiệu và 1 hạng mục dành cho nhà lãnh đạo, gồm: Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026, Thương hiệu Xanh ASEAN 2026 và Nhà Lãnh đạo Giỏi ASEAN 2026 dành cho GS.TS.BS Nguyễn Xuân Lam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin.

Dấu ấn tại ASEAN Award 2026

ASEAN Award là chương trình hướng tới kết nối doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực. Giải thưởng hướng tới ghi nhận những doanh nghiệp, thương hiệu và nhà lãnh đạo có đóng góp trong phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin được vinh danh Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026.

Chương trình được đồng tổ chức và chứng nhận bởi Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, Liên đoàn Sản xuất Singapore, Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc tế (Ấn Độ), Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu, cùng các cơ quan, tổ chức liên quan của Việt Nam và Singapore.

Việc được vinh danh đồng thời ở ba hạng mục liên quan đến thương hiệu, phát triển xanh và năng lực lãnh đạo tạo dấu mốc đáng chú ý đối với Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu y tế. Ba danh hiệu cũng cho thấy những tiêu chí được đặt ra đối với một thương hiệu y tế ngày càng không chỉ dừng ở năng lực chuyên môn, mà còn mở rộng sang chất lượng quản trị, trách nhiệm xã hội, ứng dụng công nghệ và định hướng phát triển bền vững.

Hơn một thập niên xây dựng địa chỉ chăm sóc sức khỏe tại TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin đi vào hoạt động từ năm 2012, định hướng phát triển theo mô hình chăm sóc sức khỏe lấy người bệnh làm trung tâm. Qua hơn một thập niên hoạt động, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin từng bước xây dựng hệ thống chuyên môn với nhiều chuyên khoa, triển khai các dịch vụ khám, tầm soát, chẩn đoán và điều trị, đồng thời chú trọng đầu tư trang thiết bị và hoàn thiện quy trình chuyên môn.

Trong quá trình hiện đại hóa hoạt động khám chữa bệnh, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin cũng từng bước đưa các giải pháp công nghệ mới vào hỗ trợ chuyên môn. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong một số hoạt động hỗ trợ thăm khám, phân tích hình ảnh và dữ liệu, giúp bác sĩ có thêm công cụ tham khảo trong quá trình đánh giá chuyên môn.

Việc ứng dụng AI không thay thế vai trò của bác sĩ mà được đặt trong định hướng hỗ trợ đội ngũ y tế khai thác và xử lý thông tin hiệu quả hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của người bệnh.

Cùng với công nghệ, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên môn, đầu tư hệ thống trang thiết bị và từng bước chuẩn hóa các quy trình chăm sóc. Đây được xem là những yếu tố nền tảng để một cơ sở y tế duy trì chất lượng hoạt động trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin được vinh danh Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026

Tại TP. Hồ Chí Minh, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin hướng tới trở thành một địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy, đáp ứng nhu cầu khám, kiểm tra, tầm soát và theo dõi sức khỏe của người dân cũng như khách hàng doanh nghiệp.

Chuỗi dấu mốc quốc tế trong hành trình nâng cao chất lượng

Hành trình phát triển của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin không chỉ được thể hiện qua quá trình xây dựng năng lực chuyên môn mà còn ghi dấu qua một số giải thưởng, chương trình quốc tế.

Ngày 25/5/2015 tại New York (Mỹ), Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin vinh dự nhận Giải Vàng Đỉnh cao Chất lượng Quốc tế (International Quality Summit – IQS). Đây là một trong những dấu mốc quốc tế được ghi nhận trong quá trình xây dựng và phát triển hoạt động của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin.

Tiếp nối dấu ấn này, ngày 8/5/2025 tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), Trung tâm Nội soi – Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin vinh dự nhận Giải Vàng Xuất sắc Toàn cầu (Global Gold Award for Excellence). Việc một đơn vị chuyên môn của Phòng khám được ghi nhận tại một chương trình quốc tế tiếp tục tạo thêm dấu ấn trong quá trình phát triển lĩnh vực nội soi và chăm sóc sức khỏe.

Đến ngày 22/8/2026 tại Singapore, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin tiếp tục được vinh danh với 3 danh hiệu tại ASEAN Award 2026 tạo nên những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng hoạt động của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin.

Gắn hoạt động chuyên môn với trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin còn chú trọng các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Trong nhiều năm, GS.TS.BS Nguyễn Xuân Lam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin cùng các cộng sự đã tham gia các chương trình khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời thực hiện các hoạt động tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo và gia đình chính sách.

Từ năm 2021 đến nay, GS.TS.BS Nguyễn Xuân Lam được ghi nhận với nhiều bằng khen từ các tổ chức, đơn vị liên quan và đóng góp hơn 2 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, xã hội. Những hoạt động này cho thấy trách nhiệm cộng đồng được đặt song hành với quá trình phát triển chuyên môn, qua đó góp phần lan tỏa vai trò của người thầy thuốc và cơ sở y tế trong việc đồng hành, hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn.

“Thương hiệu Xanh” và định hướng phát triển bền vững

Bên cạnh Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026, Thương hiệu Xanh ASEAN 2026 là một điểm nhấn khác của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin tại chương trình.

Trong bối cảnh ngành y tế ngày càng quan tâm đến phát triển bền vững, yếu tố “xanh” không chỉ được nhìn nhận ở góc độ môi trường mà còn gắn với phương thức vận hành, sử dụng nguồn lực, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin, định hướng phát triển bền vững được đặt trong quá trình tiếp tục hoàn thiện mô hình chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng công nghệ phù hợp và hướng tới những giá trị lâu dài cho người bệnh và cộng đồng.

Việc từng bước đưa công nghệ số và AI vào hỗ trợ một số hoạt động chuyên môn cũng là một hướng tiếp cận trong quá trình hiện đại hóa, giúp đội ngũ y tế có thêm công cụ hỗ trợ khai thác, phân tích thông tin và phục vụ người bệnh.

Ghi nhận vai trò của người lãnh đạo

Cùng với hai danh hiệu dành cho thương hiệu, GS.TS.BS Nguyễn Xuân Lam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin được vinh danh Nhà Lãnh đạo Giỏi ASEAN 2026.

Trong quá trình phát triển một cơ sở y tế, vai trò của người lãnh đạo không chỉ thể hiện ở hiệu quả quản trị mà còn ở khả năng định hướng chiến lược, xây dựng đội ngũ, duy trì văn hóa chất lượng và gắn hoạt động của tổ chức với trách nhiệm đối với người bệnh và cộng đồng.

Việc GS.TS.BS Nguyễn Xuân Lam được vinh danh cùng thời điểm Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin nhận hai danh hiệu về thương hiệu tạo nên sự gắn kết giữa vai trò lãnh đạo với quá trình xây dựng và phát triển tổ chức.

Tiếp tục củng cố niềm tin của người bệnh

Ba danh hiệu tại ASEAN Award 2026 là dấu mốc đáng ghi nhận đối với Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin sau hơn một thập niên hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh. Cùng với những ghi nhận quốc tế trước đó, trong đó có Giải Vàng Đỉnh cao Chất lượng Quốc tế tại New York năm 2015 và Giải Vàng Xuất sắc Toàn cầu dành cho Trung tâm Nội soi – Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin tại Dubai năm 2025, các danh hiệu mới tiếp tục tạo thêm dấu ấn trong quá trình phát triển của đơn vị.

Dù vậy, với một cơ sở y tế, giá trị của danh hiệu cuối cùng vẫn cần được thể hiện qua chất lượng chuyên môn và trải nghiệm thực tế của người bệnh. Đây cũng là nền tảng để Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin duy trì niềm tin và từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ dấu mốc tại Singapore, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin tiếp tục hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ, hoàn thiện quy trình chăm sóc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phù hợp, trong đó có các giải pháp AI hỗ trợ chuyên môn, đồng thời duy trì các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Trong hành trình phát triển tiếp theo, việc giữ vững niềm tin của người bệnh, xây dựng môi trường khám chữa bệnh chuyên nghiệp và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ là những yếu tố quan trọng để Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin tiếp tục khẳng định vị trí là một địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường kết nối và hội nhập với thị trường y tế khu vực.