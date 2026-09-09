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Người lính

Tàu không người lái tối tân của Mỹ 'sa lưới' quân đội Iran

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thông báo về việc thu giữ "một trong những tàu lặn thông minh, không người lái hiện đại nhất" thuộc biên chế quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc, khẳng định đây chỉ là một thiết bị không người lái đời cũ và không chứa bất kỳ thiết bị nhạy cảm nào.

Ngày 8/9, IRGC đã công bố video về thiết bị được cho là tàu lặn không người lái tiên tiến của Mỹ. Thiết bị này có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng, từ lập bản đồ đáy biển, thu thập thông tin tình báo và giám sát, kiểm tra đường ống dẫn dầu khí, cho đến hỗ trợ tác chiến chống ngầm.

Đoạn video cho thấy một phương tiện hình trụ màu xám kim loại, hình dáng giống ngư lôi, dài khoảng 5,8 m, rộng 1,2 m và nặng khoảng 2,7 tấn. Theo tuyên bố của IRGC, phương tiện dưới nước này có khả năng hoạt động liên tục tới 10 ngày và lặn sâu tối đa 6.000 m.

Quân đội Iran xác định đây là loại tàu lặn Dive-LD, do nhà thầu quốc phòng Mỹ Anduril Industries phát triển và được đưa vào biên chế từ tháng 4/2025.

Tàu không người lái của Mỹ bị lực lượng Iran thu giữ. (Nguồn: RT)

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, khẳng định Iran chỉ thu giữ được một chiếc tàu lặn đời cũ bị trục trặc và không mang theo bất kỳ thiết bị nhạy cảm nào.

Trong một tuyên bố, ông Tim Hawkins - người phát ngôn CENTCOM - cho biết, chiếc tàu không người lái này đang thực hiện nhiệm vụ giám sát vùng biển trong khu vực và "không thu thập dữ liệu nhạy cảm cũng như không mang theo bất kỳ thiết bị sonar hay radar mật nào".

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng lại leo thang giữa Washington và Tehran. Vào cuối ngày 8/9, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Hành động này được Iran mô tả là sự đáp trả cho một cuộc tấn công trước đó của Mỹ nhằm vào các tàu chở dầu của Iran gần đảo Kharg.

Cũng vào cuối ngày 8/9, IRGC đã đưa ra "cảnh báo khẩn cấp", yêu cầu thủy thủ đoàn trên các tàu chở dầu đang neo đậu tại khu vực bến cảng và điểm neo tàu ở Bahrain và Kuwait phải rời khỏi tàu ngay lập tức để tránh nguy cơ bị tấn công.

Minh Hạnh
RT
#Mỹ #Iran #tàu lặn không người lái #Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ #CENTCOM #Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

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