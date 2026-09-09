Càng chê càng xem phim tổng tài hot nhất

Trang QQ đưa tin Đầu xuân tươi sáng do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính là tác phẩm thành công nhất mùa hè 2026 của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, càng nhiều lượt xem, phim càng gây tranh cãi vì nội dung độc hại, cổ xúy sự bất bình đẳng trong mối quan hệ hay việc nam chính liên tục hạ thấp nữ chính.

Nội dung coi thường phụ nữ gây tranh cãi

Theo QQ, nguyên tác tiểu thuyết Đầu xuân tươi sáng vốn gây tranh cãi về nội dung và cách xây dựng nhân vật. Thượng Chi Đào là nhân viên mới từ tỉnh lẻ lên Bắc Kinh làm việc. Cô và quản lý cấp cao của công ty là Loan Niệm giữ mối quan hệ bạn giường suốt 6 năm.

Nhiều lần, Thượng Chi Đào dằn vặt về mối quan hệ độc hại này, cho rằng bản thân quá yếu đuối trước Loan Niệm. Vì vậy, Thượng Chi Đào luôn có khát khao vươn lên, để tình cảm của họ trở nên bình đẳng.

Với nhiều khán giả, Đầu xuân tươi sáng bị đánh giá là một dạng "văn học PUA", vì có những tình tiết như mối quan hệ quyền lực không cân bằng giữa cấp trên và cấp dưới tại nơi làm việc.

Khán giả không thể chấp nhận việc Loan Niệm chê bai, hạ thấp Thượng Chi Đào tại công ty. Nhưng sau khi về nhà cả hai lại trở thành bạn giường.

Nam chính Loan Niệm tại công ty thường xuyên dùng lời lẽ sắc bén chê bai, hạ thấp Thượng Chi Đào. Nữ chính cũng thừa nhận tình yêu của cô "độc hại, méo mó, ghê tởm". Cô không đủ lý trí trong tình yêu, cũng không nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu từ Loan Niệm trong suốt 6 năm âm thầm bên nhau.

Vì vậy, việc chuyển thể một tác phẩm gây tranh cãi về nội dung, cổ xúy tình cảm độc hại bị khán giả chỉ trích. Tình yêu như vậy không nên được khán giả yêu thích. Nhiều người cho rằng hành vi của Loan Niệm có thể xem là quấy rối tình dục chốn công sở. Tác giả tiểu thuyết đã lãng mạn hóa một mối quan hệ bất bình đẳng và đáng lo ngại.

"Bộ phim này đang cổ vũ sự nô dịch và bóc lột. Nữ chính bị đối xử như nô lệ ban ngày, bị cấp trên mắng mỏ tới mức đau khổ. Nhưng đến đêm, cô vẫn ngủ trên giường của sếp mình", một bình luận nhận xét về phim Đầu xuân tươi sáng nhận được nhiều lượt đồng tình trên Weibo.

Trong 5 tập đầu phim, khán giả đã phải trải qua loạt tình tiết gây tranh cãi như nữ chính bị sỉ nhục khi xin việc, sếp khó tính, cay nghiệt trong lời nói, đồng nghiệp tranh công đổ lỗi...

Môi trường công sở cũng không được thể hiện tốt, bị chê phi thực tế và thiếu tính nhất quán. Công ty quảng cáo mà nữ chính Thượng Chi Đào xin vào là doanh nghiệp lớn, nhưng cô lại thiếu kinh nghiệm làm việc nghiêm trọng, vì vậy câu hỏi đặt ra là Thượng Chi Đào đã được nhận nhờ lý do gì.

Nữ chính liên tục gặp khó khăn, thể hiện sự kém cỏi trong công việc, vụng về và không phù hợp với môi trường tập trung nhiều tinh anh như công ty quảng cáo Lăng Mỹ.

Theo QQ, từ tiểu thuyết đến phim, sự phát triển của nữ chính luôn xoay quanh nam chính. Thượng Chi Đào trưởng thành vì muốn chứng minh bản thân với Loan Niệm, muốn được anh công nhận, chứ không phải vì muốn tạo ra giá trị của bản thân. Điều này khiến nhân vật trở nên thiếu sự độc lập tự chủ, đi ngược lại với tinh thần của phụ nữ thời đại mới.

Nhiều khán giả cũng tiếc nuối vì phim tập trung vào tình yêu của nam nữ chính quá nhiều. Đã qua 20 tập phim, tuyến sự nghiệp của nữ chính ít thời lượng và bị làm yếu, khiến nhân vật Thượng Chi Đào mất đi sức hút.

Nữ chính Thượng Chi Đào thiếu tính độc lập, quá lụy tình không nhận được sự yêu thích của khán giả. Tình cảm của cả hai bị đánh giá là độc hại.

Tiểu thuyết gốc còn có tình tiết Thượng Chi Đào mở công ty riêng nhưng chỉ tuyển nam nhân viên. Hành động này bị đánh giá là phân biệt giới tính.

Mới đây, blogger Thanh Chiêm Vân đã có video phân tích phim Đầu xuân tươi sáng và khen ngợi tác phẩm là "quá trình phụ nữ độc lập trưởng thành", là phim dẫn đầu phong trào nữ quyền, bình đẳng giới. Tuy nhiên, những ý kiến này đều bị phản bác. Cuối cùng Thanh Chiêm Vân phải xóa video sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích từ người xem.

Thu hút bằng cảnh nhạy cảm

Mới đây chủ đề "Phim thần tượng quảng bá bằng cảnh khiêu dâm nhẹ" cũng trở thành nội dung được bàn luận nóng trên mạng xã hội Weibo, thu hút hơn 130 triệu lượt đọc. Khán giả chỉ trích phim Đầu xuân tươi sáng lôi kéo người xem bằng cách đẩy mạnh PR những cảnh quấn quýt, hôn môi nóng bỏng của hai nhân vật chính Thượng Chi Đào và Loan Niệm.

Có người cho rằng nhiều phim thần tượng của Trung Quốc hiện nay để thu hút người xem, thường tập trung vào các cảnh tình ý mập mờ và thân mật như một điểm tiếp thị chính.

Đoàn phim thường xuyên đăng video, hình ảnh tràn ngập cảnh hôn, cảnh tiếp xúc nóng bỏng của các nhân vật, tạo điểm nhấn lôi kéo khán giả. Chiến lược quảng bá này vấp phải sự chỉ trích từ cư dân mạng vì bị coi là quảng cáo khiêu dâm nhẹ.

Phim thường xuyên đăng hình ảnh hôn môi, tiếp xúc cơ thể để quảng bá.

Theo Sina, nhiều đoàn phim bỏ qua cốt truyện và sự phát triển của nhân vật, thêm thắt các tình tiết tiếp xúc thể xác gợi cảm mà không có bất kỳ sự xây dựng cảm xúc nào. Nhân vật thiếu đi sự ăn ý, khiến khán giả không đồng cảm được với câu chuyện và không thể thấu hiểu tình yêu của họ.

Hai diễn viên Tỉnh Bách Nhiên (Loan Niệm) và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) cũng không ngại chụp những hình ảnh thân mật chạm đầu, ôm eo ngoài đời thực để quảng bá cho vai diễn.

Ngược lại, cũng có người cho rằng phim ngôn tình chủ yếu là xem cảnh nam nữ chính yêu đương hẹn hò, vì vậy chê phim quá nhiều cảnh thân mật là một nhận định mang tính khắt khe phiến diện. Khán giả yêu thích phim vì nữ chính Thượng Chi Đào mang lại cảm giác vừa thuần khiết vừa quyến rũ, Tỉnh Bách Nhiên diễn xuất cũng tốt, không khí giữa hai nhân vật được thể hiện cuốn hút, nóng bỏng. Phim đã được cải biên khá nhiều so với nguyên tác.

Một số khán giả cũng bênh vực Đầu xuân tươi sáng, cho rằng phim ảnh để giải trí, khán giả đều có quan điểm sống và tính cách riêng biệt, sẽ không dễ dàng học theo những nhận thức sai lầm. Đầu xuân tươi sáng chiếm 30% thị phần view phim hiện tại của màn ảnh nhỏ Trung Quốc.