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Xã hội

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Thu hút được giám đốc sở ở Hà Nội về làm phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ là 'bước đột phá'

Trường Phong

TPO - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học nêu, ở Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa qua, đã thu hút được Giám đốc Sở Dân tộc tôn giáo TP Hà Nội về làm phó chủ tịch. Nhân sự này vẫn còn trẻ, là bước đột phá, làm thay đổi nhận định lâu nay cho rằng, công tác hội là nơi dành cho cán bộ nghỉ hưu.

Sáng 9/9, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, quy định của Đảng.

Phải cắt bỏ tính dàn trải, hình thức để mang lại hiệu quả

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học đã trình bày một số nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới.

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Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học trao đổi tại hội nghị. Ảnh: T.Đ.

Theo ông Nguyễn Thái Học, một trong những lý do chính để ban hành chỉ thị mới là nhằm phát huy vị thế, vai trò của các hội quần chúng trong thời kỳ rất đặc biệt của đất nước.

“Những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới đặt ra rất cao. Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, hệ thống tổ chức hội không thể đứng ngoài cuộc hay thờ ơ, mà phải khẳng định vị thế, vai trò trong việc đoàn kết, tập hợp, khơi dậy sự năng động, sáng tạo của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong lao động, sản xuất”, ông Nguyễn Thái Học nêu rõ.

Một lý do nữa, theo ông Nguyễn Thái Học, chỉ thị cũng nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp các hội quần chúng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ông Nguyễn Thái Học khẳng định, việc tinh gọn bộ máy không phải là giảm số lượng tổ chức hội là xong, mà yêu cầu đặt ra là tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong và đảm bảo hoạt động thực chất, hiệu quả.

Về một số nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị số 11, theo ông Nguyễn Thái Học, chỉ thị nhấn mạnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng. Chỉ thị khẳng định tầm quan trọng, nhấn mạnh, công tác hội quần chúng là một bộ phận quan trọng của công tác dân vận, nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chỉ thị cũng nêu rõ, tôn trọng tính tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, tự chịu trách nhiệm của các hội. Việc tự quản, tự trang trải kinh phí phải được thực hiện trong khuôn khổ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ hội. Ngoài ra, theo chỉ thị, nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hội quần chúng trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể do Đảng và Nhà nước giao…

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Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.Đ.

Ông Nguyễn Thái Học cũng nêu mục tiêu và thước đo hoạt động của hội dựa trên một số tiêu chí, như: Lấy hội viên, quần chúng nhân dân và lợi ích quốc gia - dân tộc làm trung tâm; lấy hiệu quả đóng góp cho xã hội và mức độ hài lòng của hội viên, nhân dân làm thước đo chất lượng hoạt động; khắc phục triệt để tính hành chính hóa, tính hình thức và tính dàn trải trong hoạt động của hội.

Nhấn mạnh việc “cùng suy nghĩ để làm sao cắt bỏ được tính dàn trải, hình thức để mang lại hiệu quả”, ông Nguyễn Thái Học nêu ví dụ, hiện nay, trong các đại hội, hội nghị, việc trang trí bằng hoa đã giảm rất nhiều, hạn chế được sự lãng phí. “Nếu các hội của chúng ta quan tâm từ những việc nhỏ, thay đổi phương pháp, cách thức triển khai thì sẽ tạo ra sự chuyển động lớn”, ông Nguyễn Thái Học lưu ý.

Thay đổi nhận định công tác hội là nơi dành cho cán bộ nghỉ hưu

Một nội dung lớn nữa trong chỉ thị, theo ông Nguyễn Thái Học, là hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hội. Theo đó, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hội để phù hợp với điều kiện thực tiễn và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện nay.

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Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.Đ.

“Xác định rõ phương châm hoạt động: "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ Việt Nam tập hợp, định hướng, phối hợp hành động; các hội tự chủ, tự quản, hoạt động theo pháp luật và điều lệ”, ông Nguyễn Thái Học nói.

Cùng với đó, theo ông Nguyễn Thái Học, chỉ thị cũng lưu ý mở rộng cơ chế giao dịch vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công đối với các nhiệm vụ phục vụ lợi ích công cho các hội để phát huy tối đa nguồn lực xã hội. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong quản lý các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, giảm bớt các thủ tục hành chính xin - cho rườm rà, không thực chất.

Ông Nguyễn Thái Học đặc biệt nhấn mạnh, theo tinh thần chỉ thị, công tác cán bộ hội đóng vai trò rất quan trọng. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, năng lực vận động quần chúng, tâm huyết và đam mê với công tác hội. Có cơ chế thu hút, trọng dụng người có uy tín, tâm huyết, các chuyên gia, trí thức, nhân lực trẻ tham gia công tác hội…

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nêu ví dụ, ở Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa qua, đã thu hút được Giám đốc Sở Dân tộc tôn giáo TP Hà Nội về làm phó chủ tịch. Nhân sự này vẫn còn trẻ, là "bước đột phá", làm thay đổi nhận định lâu nay cho rằng, công tác hội là nơi dành cho cán bộ nghỉ hưu.

Trường Phong
#Đảng ủy MTTQ #Hội quần chúng #Công tác cán bộ #Thu hút giám đốc sở về làm hội quần chúng #Cán bộ nghỉ hưu

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