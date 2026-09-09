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Rác ùn ứ trên đường phố, tỉnh Phú Thọ chỉ đạo khẩn

Đức Anh

TPO - Trước tình trạng người dân ngăn xe chở rác vào bãi rác tạm Núi Bông khiến rác thải sinh hoạt ùn ứ tại phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương đề xuất phương án xử lý, không để rác tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đời sống người dân và an ninh trật tự.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương đề xuất phương án xử lý trước mắt đối với rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên.

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Bãi rác tạm Núi Bông quá tải. Ảnh: Việt An

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, từ ngày 6/9, người dân khu vực bãi rác tạm Núi Bông ngăn chặn xe vận chuyển rác, khiến rác thải sinh hoạt chưa được vận chuyển, xử lý, phát sinh nguy cơ tồn đọng tại khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế, khẩn trương thống nhất, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý trước mắt đối với rác thải sinh hoạt của hai phường.

Phương án phải bảo đảm đúng quy định, an toàn môi trường; không để rác tồn đọng kéo dài gây ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống nhân dân và phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Trong thời gian chờ phương án xử lý chính thức, UBND phường Vĩnh Phúc được giao chủ trì, phối hợp với phường Vĩnh Yên và các đơn vị liên quan làm việc với Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Phú Thọ để vận chuyển rác của hai phường về Nhà máy điện rác Phú Thọ tại xã Trạm Thản xử lý.

Việc vận chuyển phải bảo đảm an toàn môi trường, không để rác tiếp tục tồn đọng kéo dài.

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Rác thải sinh hoạt đã ùn ứ tại nhiều tuyến đường, điểm tập kết trên địa bàn phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc. Ảnh: Việt An

UBND tỉnh cũng yêu cầu phường Vĩnh Phúc phối hợp với xã Bình Xuyên tiếp tục tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác, đồng thời thực hiện ngay các biện pháp giảm mùi, nước rỉ rác, ruồi muỗi và nguy cơ ô nhiễm tại bãi rác tạm Núi Bông trong thời gian chờ phương án thay thế.

Công an tỉnh được đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng, Công an phường Vĩnh Phúc và Công an xã Bình Xuyên chủ động nắm tình hình, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bãi rác tạm Núi Bông; kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, không để xảy ra mất an ninh trật tự hoặc hình thành “điểm nóng”.

Trước đó, rác thải sinh hoạt đã ùn ứ tại nhiều tuyến đường, điểm tập kết trên địa bàn phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc. Theo địa phương, mỗi ngày hai phường phát sinh hơn 126 tấn rác, trong đó phường Vĩnh Phúc gần 72 tấn và phường Vĩnh Yên hơn 54 tấn.

Nguyên nhân chính là việc vận chuyển rác vào bãi rác tạm Núi Bông gặp trở ngại. Cụ thể, bãi rác này được đưa vào sử dụng từ năm 2019, phục vụ tập kết, xử lý rác của thành phố Vĩnh Yên trước đây. Do hoạt động trong thời gian dài, bãi rác phát sinh nhiều bất cập, trong đó có tình trạng quá tải, mùi hôi, ruồi muỗi và những vấn đề liên quan đến nước rỉ rác. Người dân khu vực lân cận nhiều lần kiến nghị chính quyền có giải pháp xử lý.

Ngày 3/9, chính quyền địa phương tổ chức đối thoại với người dân. Người dân thống nhất cho phép tiếp tục tập kết rác tại Núi Bông đến hết ngày 30/9, sau đó phải dừng. Tuy nhiên, từ chiều 6/9, nhiều người dân khu vực lân cận đã dựng lán, dùng vật cản chặn đường vào bãi rác, không cho xe vận chuyển rác đi vào, khiến hoạt động thu gom, xử lý rác của hai phường bị ảnh hưởng.

Đức Anh
#Rác ùn ứ Phú Thọ #Bãi rác Núi Bông #Chống đối xử lý rác #Ô nhiễm môi trường #An ninh trật tự #tập kết rác tại Núi Bông

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