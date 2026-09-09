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Lưu Diệc Phi cắt Hồ Ngọc Hà khỏi bức ảnh

Trạch Dương

TPO - Việc Lưu Diệc Phi cắt Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chụp chung khiến khán giả bàn luận. Trước đó, hai nghệ sĩ trò chuyện, cùng chụp ảnh với nhiều khách mời trong đêm tiệc trang sức ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Sau sự kiện cao cấp của thương hiệu ở Thượng Hải, Trung Quốc, Hồ Ngọc Hà chia sẻ loạt ảnh bên các khách mời. Nữ ca sĩ chung khung ảnh cùng Lưu Diệc Phi và CEO của Bvlgari.

Dưới bài đăng, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Vẻ đẹp chưa bao giờ chỉ nằm ở sự hoàn hảo. Đôi khi, chính những tương phản, những kết hợp không ngờ tới và sự tự do vượt khỏi mọi khuôn khổ lại tạo nên điều cuốn hút nhất”.

Tuy nhiên, bức ảnh trên Instagram của Lưu Diệc Phi không có sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà. Bức ảnh bị cắt hẹp chỉ còn diễn viên Trung Quốc và CEO của Bvlgari. Bài đăng của Lưu Diệc Phi chỉ kèm biểu tượng lấp lánh và tài khoản thương hiệu.

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Hồ Ngọc Hà đăng ảnh chụp cùng Lưu Diệc Phi và CEO của Bvlgari.
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Lưu Diệc Phi cắt Hồ Ngọc Hà khỏi khung ảnh trong bộ ảnh đăng trên trang cá nhân.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà chia sẻ video Lưu Diệc Phi nhanh chóng nhận ra cô khi gặp lại. Hai người trò chuyện vui vẻ, cùng chụp ảnh trong đêm tiệc.

Khán giả bình luận sôi nổi vụ "Hồ Ngọc Hà bị Lưu Diệc Phi cắt khỏi khung ảnh".

"Chắc là Lưu Diệc Phi chuyên nghiệp, muốn để hình ảnh riêng bản thân thôi", "Trang cá nhân của ai, họ đăng gì là quyền của họ", "Có lẽ Hồ Ngọc Hà muốn lưu khoảnh khắc cùng sao quốc tế, còn trang cá nhân của Lưu Diệc Phi từ trước đến nay hiếm đăng ảnh chụp cùng ai"... khán giả bình luận.

Đêm tiệc của thương hiệu diễn ra tối 7/9, giới thiệu các thiết kế trang sức và đồng hồ cao cấp. Hồ Ngọc Hà tham dự cùng Kim Lý. Sự kiện còn có sự góp mặt của Lưu Diệc Phi, Lưu Gia Linh, Ngô Lỗi, Thái Y Lâm cùng nhiều khách mời trong lĩnh vực giải trí, thời trang.

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Phong cách của Hồ Ngọc Hà và Lưu Diệc Phi khi tham dự sự kiện của hãng trang sức cao cấp ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Trong lần xuất hiện này, Hồ Ngọc Hà chọn đầm satin trắng với đường cổ khoét sâu và phần lưng cắt xẻ táo bạo. Cô phối trang phục cùng áo choàng đồng màu, mang vòng cổ và hoa tai làm nổi bật phần vai, cổ.

Lưu Diệc Phi mang đến hình ảnh dịu dàng với đầm trễ vai màu hồng champagne, đính kết cầu kỳ và mái tóc buộc nửa đầu. Nữ diễn viên diện thiết kế Elie Saab Haute Couture Xuân Hè 2026, kết hợp vòng cổ Green Heaven có viên phỉ thúy trung tâm. Dưới bài đăng, người hâm mộ khen vẻ thanh lịch và sự hài hòa giữa trang sức với khí chất của cô.

Cuộc gặp tại Thượng Hải, Trung Quốc nối tiếp những lần Hồ Ngọc Hà xuất hiện bên dàn sao quốc tế. Tháng 1/2025, cô từng dự triển lãm Serpenti Infinito tại thành phố này, gặp Lưu Diệc Phi, Anne Hathaway và Cinta Laura Kiehl trong vai trò bạn thân thương hiệu Bvlgari tại Việt Nam. Trước đó, tháng 5/2024, nữ ca sĩ tới Italy dự sự kiện, gặp Thư Kỳ và Mai Davika.

Trạch Dương
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