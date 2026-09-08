Bất ngờ sau một tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam

TPO - Từ những cô gái còn bỡ ngỡ trước máy quay, run chân khi bước trên giày cao gót, 53 thí sinh vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đang cho thấy sự thay đổi rõ rệt sau quãng thời gian được đào tạo, trải nghiệm và rèn luyện nhiều kỹ năng tại nhà chung. Nhiều thí sinh cho biết bố mẹ và bạn bè của họ đều bất ngờ với sự trưởng thành trong thời gian ngắn tham gia cuộc thi.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trong buổi học thanh nhạc. Ảnh: Trọng Tài.

Lần đầu học thanh nhạc bài bản

Ngày 7/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia buổi học thanh nhạc. Họ tập hát ca khúc có nội dung về sự cống hiến, lòng nhân ái. Với không ít cô gái, đây là lần đầu họ được tiếp cận kỹ thuật thanh nhạc bài bản.

Thí sinh Nguyễn Diệu Chi (SBD 180) từng ấp ủ học hát nhưng chưa có cơ hội làm quen với kỹ thuật thanh nhạc trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam. “Trước đây tôi hát theo bản năng. Hôm nay tôi được thầy dạy cách nhấn nhá, cách hát bè. Đây cũng là lần đầu tôi được thử hát bè nên cảm thấy thú vị”, cô nói.

Không chỉ học kỹ thuật, các thí sinh còn được yêu cầu cảm nhận nội dung và đưa cảm xúc vào từng câu hát. Với Diệu Chi, lời bài hát gợi lên cho cô nhiều suy nghĩ về những hoàn cảnh khó khăn mà cô từng chứng kiến.

“Ngay từ lúc đầu nghe ca khúc, tôi đã xúc động vì lời bài hát sâu sắc. Những câu hát như bàn tay đang cần một bàn tay’, có những nơi chưa tìm thấy ánh sáng… khiến tôi xúc động”, cô chia sẻ.

Với Đinh Thị Quỳnh Anh (SBD 832), thanh nhạc là một trong những kỹ năng hoàn toàn mới. Cô chưa từng học hát bài bản, dù trước đó đã có trải nghiệm học MC và luyện giọng.

Quỳnh Anh tự nhận "hát hay không bằng hay hát". “Đây là lần đầu tôi được học bài bản về luyện âm. Tôi được học cách luyện khẩu hình, cách mở miệng, phát âm từng nốt nhạc, biết nốt nào cao, nốt nào trầm và nên nhấn mạnh vào âm nào khi hát”, Quỳnh Anh nói.

Không khí buổi học cũng khiến các cô gái thêm hứng thú khi có thể quan sát sự tiến bộ của nhau. Theo Quỳnh Anh, dù chưa phải những ca sĩ chuyên nghiệp, sự hướng dẫn của giáo viên cùng tinh thần tập luyện giúp nhiều thí sinh tự tin hơn.

Nguyễn Diệu Chi (SBD 180) và Văn Hà Phương Nhi hào hứng với buổi tập thanh nhạc. Ảnh: Trọng Tài.

Lưu Phương Anh (SBD 290) và Đinh Thị Quỳnh Anh (SBD 832) thích thú khi tiếp cận với kỹ thuật thanh nhạc bài bản thay. Ảnh: Trọng Tài.

Với Văn Hà Phương Nhi (SBD 539), thử thách của việc học thanh nhạc không chỉ nằm ở kỹ thuật cá nhân mà còn là cách hòa giọng trong một tập thể đông người. Trước đó, Phương Nhi từng học một lớp thanh nhạc và có sở thích hát các ca khúc nước ngoài.

“Trước đây tôi học hát cá nhân, còn lần này học chung với 52 thí sinh nên tôi phải biết cách cân bằng chất giọng riêng với giọng hát của các bạn để hài hòa và đồng đều”, cô chia sẻ.

Lưu Phương Anh (SBD 290) thừa nhận việc học thanh nhạc bài bản khó. “Khi được hướng dẫn bài bản từng câu, từng nhịp, mọi thứ trở nên khó hơn rất nhiều. Chúng tôi vừa phải nhớ lời, nhớ nhịp, nhớ cách ngắt và dứt đoạn”, cô nói.

Dù vậy với Lưu Phương Anh, đây là trải nghiệm đáng quý. Cô cho biết lời bài hát đã chạm đến cảm xúc của các thí sinh khiến họ nhanh chóng thuộc lời và tìm được sự đồng cảm với tinh thần mà ca khúc muốn truyền tải.

Bất ngờ sau một tháng ở nhà chung

53 thí sinh học nhiều kỹ năng trong gần một tháng ở nhà chung. Ảnh: Trọng Tài.

Nếu buổi học thanh nhạc cho thấy sự mới mẻ trong hành trình trải nghiệm của 53 thí sinh, những ngày sống và rèn luyện tại nhà chung lại ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong phong thái, kỹ năng và cách các cô gái nhìn nhận bản thân.

Diệu Chi nhớ lại ngày đầu bước chân vào cuộc thi với tâm trạng nhút nhát. “Ngày đầu đến nhà chung tôi nhút nhát. Tôi không dám bắt chuyện với các chị vì ngại ngùng”, cô nói.

Nhưng sự đồng hành của thí sinh cùng các khóa đào tạo đã giúp cô thay đổi từng ngày. Sau quãng thời gian ở nhà chung, Diệu Chi nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình. “Tôi thấy mình tự tin và bản lĩnh. Sau các khóa học, tôi trưởng thành hơn”, cô chia sẻ.

Diệu Chi kể rằng mẹ và chị gái bất ngờ khi lần đầu theo dõi phần trả lời phỏng vấn của cô tại cuộc thi. “Mọi người không nghĩ tôi có thể nói được như thế vì trước đây tôi nhút nhát”, Chi chia sẻ.

Với Quỳnh Anh, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phong thái. Cô nhớ lại những ngày đầu còn run chân khi đứng trên giày cao gót. “Ban đầu khi đến đây, chân tôi vẫn còn run. Khi đứng trên giày cao gót, tôi cảm thấy chưa tự tin để sải những bước chân trên sàn diễn”, cô kể.

Sau những buổi học catwalk, Quỳnh Anh dần cải thiện từ bước đi đến thần thái trên sân khấu. “Tôi đã luyện được thần thái khi bước đi, đi giày cao gót vững và khó bị ngã”, cô nói.

Phương Nhi cho rằng thay đổi lớn nhất của cô sau thời gian ở nhà chung là cách nhìn nhận thế giới và tinh thần sẵn sàng đối diện với những điều chưa biết. “Ngày đầu bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, thế giới quan của tôi còn khá hẹp”, cô chia sẻ.

Nhiều thí sinh trưởng thành, tự tin hơn sau một tháng ở nhà chung. Ảnh: Trọng Tài.

Các lớp học về tư duy phản biện, thanh nhạc, giải phóng hình thể cùng trải nghiệm thực tế giúp Phương Nhi nhận ra cần tiếp tục trau dồi.

“Bây giờ tôi thấy mình mạnh dạn và tự tin hơn. Tôi thích tìm kiếm những thử thách mới, không còn ngại ngùng không dám nói ra những điều mình chưa biết. Chỉ hơn một tháng nhưng tôi cảm thấy mình đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và phát triển bản thân nhanh chóng”, cô nói.