Hoa hậu Việt Nam 2026 lên sóng

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại với tập phát sóng đầu tiên mang tên Khởi nguồn hương sắc, mở ra hành trình tìm kiếm cô gái hội tụ Nhan sắc, Trí tuệ, Văn hóa và Cống hiến.

Sau vòng sơ khảo tại Hà Nội và TPHCM, 53 cô gái được lựa chọn bước vào vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Những gương mặt nổi bật của mùa giải năm nay sẽ xuất hiện trong tập phát sóng đầu tiên, đánh dấu thời điểm cuộc đua chính thức bước vào giai đoạn quyết định.

Khán giả được gặp những cô gái có xuất thân, nghề nghiệp và câu chuyện khác nhau. Phần lớn thí sinh thuộc lứa tuổi 18, 20, đang học tập tại các đại học, học viện trên cả nước. Nhiều người sở hữu thành tích học tập, ngoại ngữ và hoạt động xã hội nổi bật. Một số gương mặt từng giành danh hiệu hoa khôi, á khôi tại các cuộc thi dành cho sinh viên.

Bên cạnh nhan sắc, các thí sinh phải thể hiện khả năng giao tiếp, tư duy, tài năng và bản lĩnh trước ban giám khảo. Những khoảnh khắc đầu tiên tại cuộc thi cũng phần nào hé lộ cá tính, điểm mạnh và màu sắc riêng của từng người đẹp. Đây là cơ hội để thí sinh tạo dấu ấn với khán giả, đồng thời chứng minh sự chuẩn bị cho hành trình dài phía trước.

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam bước vào hành trình Khởi nguồn hương sắc.

Tập mở màn còn ghi lại quá trình các cô gái làm quen với môi trường chung, thích nghi với lịch trình huấn luyện và những yêu cầu của một cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc gia. Từ cách xuất hiện trước ống kính, kỹ năng trình diễn đến khả năng ứng xử, mỗi thử thách đều đặt thí sinh trước yêu cầu hoàn thiện bản thân.

Trước khi lên sóng, 53 thí sinh tham gia nhiều hoạt động thuộc vòng Chung khảo toàn quốc. Các cô gái được đào tạo kỹ năng trình diễn, giao tiếp, xây dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân. 53 người đẹp thuyết trình ý tưởng dự án nhân ái, trực tiếp đến các điểm trường tại xã Tả Lèng, Lai Châu để triển khai hoạt động cộng đồng, hỗ trợ trẻ em vùng cao.

Hành trình trải nghiệm văn hóa là một điểm nhấn của cuộc thi năm nay. Thí sinh tham gia Chuyến tàu Độc lập, tìm hiểu những giá trị lịch sử, thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống và khám phá vẻ đẹp của nhiều vùng đất.

Hoa hậu Việt Nam 2026 mang chủ đề Miền hương sắc. “Miền” được hiểu là không gian của văn hóa và cảm xúc, “Hương” đại diện cho vẻ đẹp tâm hồn, lòng nhân ái, “Sắc” thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Chủ đề tiếp tục khẳng định tiêu chí xuyên suốt của cuộc thi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Được Báo Tiền Phong khởi xướng năm 1988, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia có lịch sử lâu đời tại Việt Nam. Sau gần bốn thập kỷ, cuộc thi đã tìm ra nhiều hoa hậu, á hậu có sức ảnh hưởng, tiếp tục hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội và cộng đồng sau khi kết thúc nhiệm kỳ.