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Hoa hậu

Các cô gái Hoa hậu Việt Nam tập đồng diễn

Duy Nam - Trọng Tài

TPO - Ngày 6/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào buổi tập giải phóng hình thể và học múa đồng diễn để chuẩn bị cho đêm Chung khảo.

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Sau những ngày tập luyện catwalk, kỹ năng giao tiếp, trình diễn áo dài, áo tắm, thí sinh tiếp tục làm quen với thử thách mới đòi hỏi sự mềm mại, khả năng cảm thụ âm nhạc và phối hợp đồng đội.
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Trên sàn tập, 53 cô gái khởi động, thực hiện động tác giải phóng hình thể trước khi bước vào học múa. Những động tác đơn giản như thả lỏng cơ thể, điều chỉnh tư thế, chuyển động tay chân hay cảm nhận nhịp điệu giúp thí sinh thoải mái hơn trước khi bước vào buổi tập.
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Với nhiều cô gái, đây là lần đầu họ được học múa bài bản. Nhiều thí sinh ban đầu còn lúng túng khi phải ghi nhớ các động tác. Họ tập trung quan sát biên đạo, cố gắng thuộc từng nhịp tay, bước chân. Bên cạnh những thí sinh lần đầu tiếp xúc với múa, cuộc thi năm nay cũng quy tụ nhiều cô gái có năng khiếu nghệ thuật. Lợi thế này giúp một số thí sinh nhanh chóng bắt nhịp với bài tập.
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Thử thách lớn nhất với nhiều cô gái không chỉ là nhớ động tác mà còn làm sao để cơ thể chuyển động một cách tự nhiên.
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Một bài múa đòi hỏi sự uyển chuyển, mềm mại và khả năng biểu cảm. Đây cũng là điều khiến nhiều thí sinh cần đầu tư thời gian làm quen.
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Họ thể hiện sự mềm mại trong từng chuyển động và khả năng cảm thụ nhịp điệu.
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Việc có nền tảng biểu diễn giúp các cô gái tự tin hơn khi bước vào buổi tập đồng diễn. Không chỉ ghi nhớ động tác nhanh, những thí sinh có kinh nghiệm còn dễ dàng kiểm soát hình thể và thể hiện biểu cảm khi hòa mình cùng âm nhạc.
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Sau nhiều ngày hoạt động với lịch trình dày đặc, 53 thí sinh đang bước vào giai đoạn tập luyện quan trọng.
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Từ việc điều chỉnh dáng đi trên sàn catwalk, luyện kỹ năng trình diễn đến học cách giao tiếp và thể hiện trước công chúng, mỗi hoạt động đòi hỏi các cô gái phải liên tục thay đổi và thích nghi.
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Các thí sinh đang tích cực tập luyện trước khi bước vào giai đoạn quan trọng của vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng.
Duy Nam - Trọng Tài
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