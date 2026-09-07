Các cô gái Hoa hậu Việt Nam tập đồng diễn

TPO - Ngày 6/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào buổi tập giải phóng hình thể và học múa đồng diễn để chuẩn bị cho đêm Chung khảo.