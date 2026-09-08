Cảnh tượng khiến 53 cô gái xúc động

TPO - Sự nồng nhiệt của người dân Đồng Kỵ (Bắc Ninh) khiến nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bất ngờ, xúc động.
Cả nghìn người có mặt từ sáng sớm chờ 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Khi các cô gái xuất hiện, bà con nồng nhiệt chào đón, bất chấp thời tiết nắng nóng.
Người dân vẫy tay, chụp ảnh, dành những lời chúc và cổ vũ thí sinh. Sự chào đón nồng nhiệt tạo nên khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình kết nối Thăng Long với Kinh Bắc.
Lần đầu trực tiếp gặp các thí sinh, chị Thúy Điểm (Đồng Kỵ) nhận xét các cô gái đều xinh đẹp, cao ráo. Với chị, niềm vui không chỉ nằm ở việc được ngắm thí sinh Hoa hậu Việt Nam ngoài đời, mà còn ở cơ hội để quê hương mình xuất hiện trong hành trình trải nghiệm của thí sinh.