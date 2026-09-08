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Hoa hậu

Cảnh tượng khiến 53 cô gái xúc động

Đỗ Quyên - Hồng Vĩnh

TPO - Sự nồng nhiệt của người dân Đồng Kỵ (Bắc Ninh) khiến nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bất ngờ, xúc động.

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Đồng Kỵ là một trong những điểm dừng của hành trình Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô đưa 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 từ Hà Nội về Bắc Ninh trải nghiệm các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng Kinh Bắc.
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Tại đây, đoàn thí sinh đến cụm Đình - Đền - Chùa Đồng Kỵ, không gian gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương.
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Cả nghìn người có mặt từ sáng sớm chờ 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Khi các cô gái xuất hiện, bà con nồng nhiệt chào đón, bất chấp thời tiết nắng nóng.
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Người dân vẫy tay, chụp ảnh, dành những lời chúc và cổ vũ thí sinh. Sự chào đón nồng nhiệt tạo nên khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình kết nối Thăng Long với Kinh Bắc.
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Đồng Kỵ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, được biết đến với làng nghề đồ gỗ, lễ hội truyền thống cùng những phong tục, tập quán đặc sắc. Cụm Đình - Đền - Chùa Đồng Kỵ là một trong những địa chỉ lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
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Chuyến trải nghiệm của 53 thí sinh được kỳ vọng góp phần giới thiệu hình ảnh Đồng Kỵ tới đông đảo công chúng, qua đó quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử và tiềm năng du lịch của địa phương.
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Lần đầu trực tiếp gặp các thí sinh, chị Thúy Điểm (Đồng Kỵ) nhận xét các cô gái đều xinh đẹp, cao ráo. Với chị, niềm vui không chỉ nằm ở việc được ngắm thí sinh Hoa hậu Việt Nam ngoài đời, mà còn ở cơ hội để quê hương mình xuất hiện trong hành trình trải nghiệm của thí sinh.
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“Hy vọng thông qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mọi người sẽ biết tới Đồng Kỵ nhiều hơn. Nếu có dịp mời các bạn ghé qua quê hương mình”, chị Điểm nói.
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Thu Phương (SN 2002) đã có mặt từ 7h sáng. “Chúng tôi chờ từ 7h sáng, ai cũng vui và háo hức. Tôi thường xuyên theo dõi cuộc thi và hâm mộ Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy. Gặp các thí sinh hôm nay, tôi thấy các bạn đều cao và đẹp", Thu Phương nói.
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Từ phía thí sinh, sự xuất hiện của đông đảo người dân tạo nên trải nghiệm khác với những hoạt động thường thấy trong cuộc thi.
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“Tôi thực sự bất ngờ và xúc động khi biết có rất đông người dân đã đến từ sáng để chờ chúng tôi. Đến lúc đoàn xuất hiện, trời nắng to nhưng mọi người vẫn đứng đó, vẫy tay và chào đón. Tôi cảm nhận được tình cảm chân thành mà người dân dành cho các thí sinh", thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (SBD 450) chia sẻ.
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“Chúng tôi là những cô gái đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, chưa biết mình sẽ đi đến đâu. Vì vậy, việc được người dân chờ đón và dành nhiều tình cảm như vậy khiến tôi rất bất ngờ. Tôi trân trọng khoảnh khắc này bởi nó đến trước cả khi chúng tôi có một danh hiệu", thí sinh Trần Phương Linh (SBD 345) chia sẻ.
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Thí sinh Đoàn Hải Lan (SBD 024) bày tỏ: “Đến địa phương và nhìn thấy người dân đứng chờ dưới trời nắng là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất cuộc thi".
Đỗ Quyên - Hồng Vĩnh
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