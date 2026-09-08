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Hoa hậu

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Tổng thống Cộng hòa Dominica chúc mừng tân Hoa hậu Thế giới

Duy Nam

TPO - Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Abinader gửi lời chúc mừng người đẹp Joheirry Mola đăng quang Miss World 2026. Nhiều quan chức của Cộng hòa Dominica cũng lần lượt đăng thông điệp chúc mừng Joheirry Mola.

Tối 5/9, Joheirry Mola mang về chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới thứ hai cho Cộng hòa Dominica sau 44 năm chờ đợi. Chiến thắng của cô trở thành niềm tự hào của người dân Dominica. Mạng xã hội bùng nổ những lời chúc mừng dành cho người đẹp.

Các từ khóa liên quan đến Joheirry Mola và Hoa hậu Thế giới nhanh chóng lọt top xu hướng tại Cộng hòa Dominica. Nhiều người dùng trên mạng xã hội bình luận, chia sẻ thông tin về sự kiện Joheirry Mola đăng quang Hoa hậu Thế giới.

Trang N Digital cho biết Tổng thống Luis Abinader là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc mừng Joheirry Mola thông qua mạng xã hội X.

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Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Abinader gửi lời chúc mừng người đẹp Joheirry Mola đăng quang Miss World 2026.

“Thật tự hào, Joheirry. Hôm nay, bạn đã làm nên lịch sử khi mang về cho Cộng hòa Dominica vương miện Miss World, 44 năm sau chiến thắng đầu tiên của chúng ta. Chúc mừng bạn vì thành tích tuyệt vời này. Cả đất nước đang cùng ăn mừng”, ông viết.

Phó Tổng thống Raquel Peña, Đệ nhất phu nhân Raquel Arbaje, Bộ trưởng Du lịch David Collado và Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Doanh nghiệp Eduardo Sanz Lovatón lần lượt đăng thông điệp chúc mừng.

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dominica cũng ra thông cáo riêng, nhấn mạnh hành trình của Mola không chỉ gắn với sắc đẹp mà còn với thông điệp giáo dục, phụng sự cộng đồng.

Giới truyền thông, nghệ sĩ Cộng hòa Dominica đồng loạt dành lời khen cho Joheirry Mola. MC truyền hình Milagros Germán chia sẻ sự xúc động khi tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Cộng hòa Dominica được xướng danh, đồng thời nhắc lại cột mốc lịch sử khi Mariasela Álvarez trở thành người đẹp Cộng hòa Dominica đầu tiên đăng quang Hoa hậu Thế giới vào năm 1982.

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Tân hoa hậu không chỉ được đánh giá cao ở sắc vóc.

Hoa hậu Thế giới 1982 Mariasela Álvarez cũng chia sẻ niềm vui, sự xúc động trên mạng xã hội. "Tôi từng nghĩ mình sẽ không còn sống để chứng kiến ngày này", Álvarez viết.

Ca sĩ Milly Quezada cũng gửi lời chúc mừng Joheirry Mola, trong khi đó cựu Hoa hậu Hoàn vũ Dominica Celinee Santos chia sẻ khoảnh khắc vỡ òa trong thời khắc Joheirry Mola được xướng tên đăng quang danh hiệu cao nhất.

Bà Diany Mota - Giám đốc điều hành tổ chức Hoa hậu Thế giới Cộng hòa Dominica - chia sẻ niềm vui về chiến thắng của Joheirry Mola. Bà Mota cho biết ngay khi Mola trở về nước, ê-kíp sẽ tổ chức một buổi đón tiếp lớn để người dân có thể cùng tham gia ăn mừng chiến thắng lịch sử này.

Joheirry Mola 24 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp, tốt nghiệp Đại học Iberoamericana (UNIBE) với bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh. Trang chủ Hoa hậu Thế giới mô tả tân hoa hậu là nhà giáo dục tận tâm, người hoạt động vì cộng đồng và người làm công tác truyền thông.

Với tư cách là người sáng lập kiêm chủ tịch tổ chức Voices of Tomorrow, cô nỗ lực mở rộng cơ hội học tiếng Anh cho trẻ em và thanh thiếu niên tại các cộng đồng còn khó khăn. Cô giảng dạy các môn Văn học và Khoa học Xã hội bằng tiếng Anh, qua đó khơi dậy tư duy phản biện và thúc đẩy sự phát triển toàn diện.

Joheirry Mola còn là phóng viên của chương trình Ventana a Quisqueya thuộc đài Univision New York. Joheirry tích cực quảng bá văn hóa Cộng hòa Dominica, cũng như phản ánh các vấn đề xã hội và những câu chuyện ý nghĩa trong cộng đồng.

Trong quá trình tham dự Hoa hậu Thế giới 2026, Joheirry Mola luôn nằm trong nhóm thí sinh được đánh giá cao của các bảng xếp hạng sắc đẹp. Trước đêm chung kết, cô lọt vào nhóm thí sinh sáng giá của Sash Factor, Missosology, Globalbeauties.

Duy Nam
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