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Hoa hậu

Á hậu 1 Miss World 2026 có xuất thân quý tộc

Duy Nam

TPO - Người đẹp Tây Ban Nha giành giải á hậu 1, người đẹp Malaysia giành giải á hậu 2 tại chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 tại Khánh Hòa. Trong đó, á hậu 1 có xuất thân từ dòng họ quý tộc Thụy Điển, trình độ học vấn ấn tượng.

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Trong chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 tại Khánh Hòa tối 5/9, đại diện Tây Ban Nha - Elisabeth Reynés giành ngôi á hậu 1. Cô cũng được trao giải Hoa hậu lục địa châu Âu. Elisabeth Reynés gây ấn tượng với nhan sắc thanh lịch, phong thái tự tin và phần thi ứng xử khéo léo. Cô cũng ghi điểm trong các phần thi phụ.
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Elisabeth Reyné năm nay 22 tuổi, cao 1,71 m đến từ Mallorca, thuộc quần đảo Balearic, Tây Ban Nha. Elisabeth tốt nghiệp ngành Quản lý cơ sở lưu trú và đang theo học Quản trị khách sạn tại Đại học Quần đảo Balearic. Người đẹp có thể sử dụng tiếng Tây Ban Nha, Catalan và tiếng Anh, đồng thời đang học tiếng Đức và tiếng Thụy Điển.
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Elisabeth có sở thích về thời trang, thiết kế, âm nhạc và du lịch. Dự án Nhân ái (Beauty With a Purpose) của người đẹp tập trung vào bảo tồn đại dương, giáo dục môi trường và khuyến khích hoạt động tình nguyện.
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Elisabeth có gia thế đặc biệt ít người biết, nguồn gốc quý tộc Thụy Điển. Elisabeth là chắt của Bá tước Carl Gustaf von Rosen (1909-1977), phi công tiên phong người Thụy Điển, nổi tiếng với những hoạt động nhân đạo trong cuộc chiến Biafra, khu vực ly khai ở Đông Nam Nigeria.
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Theo truyền thông Tây Ban Nha, bà của Elisabeth cũng là bá tước, nói được 8 ngôn ngữ và từng làm việc tại Paris cho Josephine Baker - ca sĩ, diễn viên và vũ công người Mỹ nhập quốc tịch Pháp, một trong những siêu sao da màu quốc tế đầu tiên của thế kỷ XX.
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Elisabeth sinh trưởng trong gia đình có truyền thống về tâm lý học, cả bố và mẹ cô đều là nhà tâm lý. Mẹ cô chuyên về tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời là nhà văn.
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Người đẹp Malaysia - Taanusiya Chetty - giành giải á hậu 2 trong chung kết. Cô nằm trong nhóm ứng viên sáng giá ngay từ đầu cuộc thi, được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán đăng quang. Cô 25 tuổi, cao 1,73 m, là giáo viên tiếng Anh, người mẫu và nhà hoạt động xã hội.
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Taanusiya đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt thành tích tốt như á hậu 3 Miss Grand Malaysia, Top 13 Miss Global 2023, Miss World Malaysia 2024. Người đẹp có vẻ đẹp đậm nét Á Đông, gương mặt thanh tú, đôi mắt to, sắc sảo.
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Tại Miss World 2026, cô mang tới dự án Beauty With a Purpose, tập trung chủ yếu vào giáo dục và phát triển trẻ em thuộc các cộng đồng yếu thế. Dự án giúp cô thắng giải và giành vé vào Top 6.
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Trong phần ứng xử ở chung kết, người đẹp nói về việc truyền cảm hứng cho trẻ em tham gia sứ mệnh bảo vệ môi trường. "Với tư cách là giáo viên, tôi muốn khuyến khích học sinh trồng cây từ khi còn nhỏ để các em hiểu rằng một cái cây cần thời gian để lớn lên từ hạt giống mình gieo xuống. Những hạt giống cần thời gian để phát triển, nhưng chúng cũng có thể truyền cảm hứng cho nhiều người khác trên thế giới", cô nói.
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Khi tham gia các hoạt động ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026, Taanusiya ghi điểm với loạt trang phục thanh lịch, kín đáo.
Duy Nam
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