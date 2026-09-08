Á hậu 1 Miss World 2026 có xuất thân quý tộc

TPO - Người đẹp Tây Ban Nha giành giải á hậu 1, người đẹp Malaysia giành giải á hậu 2 tại chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 tại Khánh Hòa. Trong đó, á hậu 1 có xuất thân từ dòng họ quý tộc Thụy Điển, trình độ học vấn ấn tượng.
Taanusiya đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt thành tích tốt như á hậu 3 Miss Grand Malaysia, Top 13 Miss Global 2023, Miss World Malaysia 2024. Người đẹp có vẻ đẹp đậm nét Á Đông, gương mặt thanh tú, đôi mắt to, sắc sảo.
Khi tham gia các hoạt động ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026, Taanusiya ghi điểm với loạt trang phục thanh lịch, kín đáo.