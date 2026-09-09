Kiểm toán Nhà nước sắp 'soi' loạt dự án ở Đắk Lắk

TPO - Loạt dự án thuộc hai chương trình, chuyên đề sẽ được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán tại Đắk Lắk, trong đó có nhiều dự án xây dựng trường học, giao thông, thủy lợi và sắp xếp, ổn định dân cư.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-KTNN ngày 4/9/2026 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán 2 chuyên đề tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

Đối với chuyên đề Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: Kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí; công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện Chương trình. Phạm vi kiểm toán giai đoạn 2021-2025 và các thời kỳ trước, sau có liên quan; riêng các dự án được kiểm toán chi tiết, từ khi chuẩn bị đầu tư đến ngày 31/8/2026.

Đối với chuyên đề việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu, cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2023-2025: Kiểm toán việc lập, phân bổ dự toán, thực hiện, thẩm tra, xác nhận số liệu quyết toán kinh phí dịch vụ công ích; công tác đặt hàng, giao nhiệm vụ, lựa chọn nhà thầu, nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; tham mưu phê duyệt các dự án duy tu, sửa chữa công trình liên quan đến dịch vụ công ích chưa cấu thành trong giá dịch vụ; nghiệm thu, thanh quyết toán các hoạt động liên quan đến cấp bù thủy lợi phí; xây dựng, áp dụng, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, phương án giá, trợ giá, trợ cấp đối với dịch vụ công ích. Phạm vi kiểm toán từ khi chuẩn bị đầu tư đến ngày 31/8/2026.

Một trong những nội dung kiểm toán tại Đắk Lắk là các công trình giao thông nông thôn.

Tại Đắk Lắk, đối với chuyên đề Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV; kiểm toán chi tiết tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban QLDAĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo có 6 dự án được kiểm toán, gồm các công trình cải tạo, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất tại Trường THPT DTNT Nơ Trang Lơng, Trường PTDTNT - THCS TP Buôn Ma Thuột (cũ), Trường PTDTNT - THCS huyện Ea Súp (cũ), Trường PTDTNT - THCS huyện Ea Kar (cũ), Trường PTDTNT - THCS huyện M'Đrắk (cũ) và Trường PTDTNT - THCS huyện Krông Pắc (cũ).

Tại Ban QLDAĐTXD Buôn Hồ có 2 dự án sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Cư Amung và xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo (cũ).

Tại Ban QLDAĐTXD Ea Kar có 8 dự án, gồm các dự án sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại các xã An toàn khu Krông Nô, Đắk Phơi, Bông Krang, Đắk Liêng (huyện Lắk cũ), xã Ea Yiêng, Ea Hiu (huyện Krông Pắc cũ); dự án đường giao thông liên xã Ea Sar - Ea Sô, huyện Ea Kar (cũ) và dự án xây dựng trạm bơm, hệ thống kênh mương thôn 12, xã Vụ Bổn (cũ).

Tại Ban QLDAĐTXD Buôn Ma Thuột có 4 dự án, gồm các tuyến đường giao thông nông thôn tại buôn Jang Pông, xã Ea Huar (cũ); buôn Ea Pri và thôn 9, xã Ea Wer (cũ); dự án kiên cố hóa kênh đập dâng Cây Sung, xã Cuôr Knia (cũ) và 7 tuyến đường giao thông nông thôn tại các thôn, buôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ea Na (cũ), xã Ea Bông (cũ) và thị trấn Buôn Trấp (cũ).

Đối với chuyên đề việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu, cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2023-2025, Kiểm toán Nhà nước kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực XIV; kiểm toán chi tiết tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban QLDAĐTXD Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam và Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk.