Tin mới nhất vụ nước đen từ bãi than tràn ra biển Nghi Sơn

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về nước màu đen từ bãi than lộ thiên chảy ra khu vực cảng Nam Nghi Sơn, cơ quan chức năng Thanh Hóa yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, khắc phục những tồn tại về môi trường.

Tối 8/9, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng bụi, tiếng ồn, độ rung và nước màu đen phát sinh từ hoạt động tập kết, trung chuyển than tại khu vực cảng Nam Nghi Sơn (phường Nghi Sơn), đơn vị đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Khu vực cảng Nam Nghi Sơn có 2 bãi tập kết, trung chuyển than lộ thiên, không che chắn kỹ.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Cổ phần Khoáng sản Đại Dương và Công ty TNHH Quang Trung - hai đơn vị tập kết, trung chuyển than tại khu vực cảng Nam Nghi Sơn - khẩn trương rà soát những tồn tại, hạn chế về bảo vệ môi trường đã được cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ ra; thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục, không để tồn tại kéo dài hoặc tái diễn.

Ban Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp rà soát hồ sơ, giấy phép môi trường và các công trình bảo vệ môi trường đang vận hành; bảo đảm hoạt động tập kết, lưu chứa, bốc xúc, trung chuyển than đúng quy mô, vị trí, công suất và các yêu cầu được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với nước mưa chảy tràn qua bãi than, các doanh nghiệp phải kiểm tra hệ thống thu gom, hồ chứa và bờ bao; có giải pháp tách nước mưa sạch với nước chảy qua khu vực chứa than, không để nước chưa được thu gom, kiểm soát thoát trực tiếp ra môi trường.

Về kiểm soát bụi, các doanh nghiệp được yêu cầu tăng cường che chắn bãi than, phun nước, dập bụi tại khu vực bốc xúc và đường nội bộ; thường xuyên thu gom than, bụi than rơi vãi. Phương tiện vận chuyển phải được che phủ, không để than rơi vãi, phát tán bụi ra khu vực xung quanh.

Nước màu đen từ các bãi than lộ thiên của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa ở khu vực cảng Đại Dương (thuộc cụm cảng Nam Nghi Sơn) tràn ra biển.

Đối với tiếng ồn, độ rung, doanh nghiệp phải rà soát các nguồn phát sinh từ máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển; bố trí thời gian hoạt động phù hợp, hạn chế các hoạt động gây tiếng ồn lớn vào ban đêm và thời gian nghỉ của người dân. Trường hợp phát hiện thông số tiếng ồn, độ rung vượt quy chuẩn, doanh nghiệp phải xác định nguyên nhân và khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 12/9.

Liên quan vụ việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau phản ánh của báo chí, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa tại hai bãi tập kết, trung chuyển than của doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa sớm làm rõ sự việc, có kết quả báo cáo cụ thể với UBND tỉnh.

Các vũng nước đen trong bãi than lộ thiên và bụi của quá trình bốc dỡ hàng hóa.

Trước đó, người dân phường Nghi Sơn phản ánh tình trạng bụi và nước màu đen phát sinh từ các khu vực cảng chuyên dụng Nam Nghi Sơn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt. Người dân cũng phản ánh tiếng ồn, độ rung, nhất là vào buổi trưa và ban đêm, từ hoạt động tại các bến cảng.

Ông Lê Minh Đức, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, thừa nhận hoạt động tại một số bến cảng Nam Nghi Sơn có phát sinh bụi, nước thải, tiếng ồn và độ rung, ảnh hưởng đến người dân sống gần khu vực.

Hồi tháng 6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp tại khu vực các cảng này. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Đại Dương 70 triệu đồng và Công ty TNHH Quang Trung 50 triệu đồng do thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định.