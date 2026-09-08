Xe máy rồng rắn ‘phi’ lên công trường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Trước tình trạng có nhiều xe máy, người đi bộ đi vào công trường cao tốc, ảnh hưởng đến thi công và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, doanh nghiệp dự án là Công ty Cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị có giải pháp chấn chỉnh, xử lý.

Thông tin với PV Tiền Phong việc này, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh thực trạng này, sau đó UBND tỉnh Lạng Sơn đã có chỉ đạo Công an tỉnh và chính quyền các địa phương - nơi dự án đi qua, có giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng người dân sử dụng phương tiện cá nhân lưu thông hoặc đi bộ lên công trường cao tốc. Được biết, sau những ngày nhắc nhở, thời gian tới nếu vẫn còn tình trạng vi phạm, lực lượng chức năng địa phương sẽ thực hiện xử phạt theo quy định.