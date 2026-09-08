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Xe máy rồng rắn ‘phi’ lên công trường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Anh Trọng

TPO - Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) đang đẩy nhanh thi công, hoàn thiện để thông xe vào cuối năm nay, nhưng thời gian gần đây xảy ra tình trạng người dân đi xe máy, đi bộ đi vào công trường dự án. Thực tế này ngoài việc ảnh hưởng đến thi công, còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

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Xe máy chạy nối đuôi nhau thành hàng dài trên công trường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng những ngày qua.
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Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, đoạn công trường cao tốc qua xã Chi Lăng và phường Kỳ Lừa đang có tình trạng xe máy đi lên nhiều nhất.
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Ngoài nam thanh niên di chuyển thành từng "tốp", đi lên công trường cao tốc có cả phụ nữ.
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Tại đoạn đi qua xã Chi Lăng còn thường xuyên có người đi bộ đi lên công trường cao tốc.
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Thậm chí hành lang bảo vệ cao tốc qua xã Chi Lăng trong thời gian qua còn có cả tình trạng người dân dựng rạp cưới hỏi, ăn uống linh đình.
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Lòng đường công trường cao tốc trở thành bãi xe phục vụ các sự kiện tại một số khu dân cư qua xã Chi Lăng.
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Ở hai đầu công trường dự án và các lối lên xuống phục vụ thi công đều có trạm barie và hàng rào bảo vệ, nhưng nhiều người đi xe máy vẫn chui qua rào để vào công trường cao tốc.
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Công trường cao tốc có nhiều đoạn thi công chưa xong, một số đoạn còn xảy ra sạt trượt phải căng rào bảo vệ... Các đơn vị thi công cho biết, sẽ rất nguy hiểm nếu xe máy lưu thông tốc độ cao và chạy vào ban đêm khi ánh sáng quan sát bị hạn chế.
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Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có tiến độ thông xe, hoàn thành vào cuối năm nay, các đơn vị thi công đang phải phong tỏa công trường ngày đêm để đẩy nhanh thi công, đảm bảo tiến độ.

Trước tình trạng có nhiều xe máy, người đi bộ đi vào công trường cao tốc, ảnh hưởng đến thi công và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, doanh nghiệp dự án là Công ty Cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị có giải pháp chấn chỉnh, xử lý.

Thông tin với PV Tiền Phong việc này, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh thực trạng này, sau đó UBND tỉnh Lạng Sơn đã có chỉ đạo Công an tỉnh và chính quyền các địa phương - nơi dự án đi qua, có giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng người dân sử dụng phương tiện cá nhân lưu thông hoặc đi bộ lên công trường cao tốc. Được biết, sau những ngày nhắc nhở, thời gian tới nếu vẫn còn tình trạng vi phạm, lực lượng chức năng địa phương sẽ thực hiện xử phạt theo quy định.

Anh Trọng
#Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng #đi xe máy lên cao tốc #xử lý tình trạng đi xe máy lên cao tốc #tỉnh Lạng Sơn #đi bộ lên cao tốc

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