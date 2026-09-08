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Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Trường Phong

TPO - GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Sáng 8/9, tại trụ sở Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Buổi lễ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương về việc trao tặng Huy hiệu Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quyết định trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng bà Nguyễn Thị Doan. Ảnh: PV.

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng quyết định trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các ông: Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Trịnh Châu Giang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Trao tặng Huy hiệu Đảng và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, các cá nhân được nhận Huy hiệu 45 năm, 35 năm tuổi Đảng, không chỉ là niềm tự hào của bản thân và gia đình, mà còn là niềm tự hào, vinh dự của Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam và của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Nhìn vào quá trình cống hiến của các đảng viên được nhận Huy hiệu 45 năm, 35 năm tuổi Đảng, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, mà còn là sức mạnh được làm nên từ những con người cộng sản cụ thể, từ phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, Đảng viên.

"Đảng muốn lãnh đạo được Nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Một người Đảng viên muốn vận động, thuyết phục được Nhân dân thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của Nhân dân”, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, những cống hiến của các thế hệ đi trước không chỉ là niềm tự hào, mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ, Đảng viên hôm nay phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Trường Phong
#Mặt trận Tổ quốc #Huy hiệu Đảng #Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan #Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

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