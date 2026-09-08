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Phát hiện chiếc ví cùng hình ảnh trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế Hiệp (xã Quế Sơn Trung, TP. Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví cùng nhiều hình ảnh.

Sáng 8/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế Hiệp, xã Quế Sơn Trung, các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai khai quật những phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin để lấy mẫu sinh phẩm, phục vụ giám định ADN và xác định danh tính các liệt sĩ.

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Lực lượng chức năng phát hiện chiếc ví cùng nhiều hình ảnh có liên quan mộ số 179.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví tại mộ số 179, Khu B, hàng thứ 11, bên trong có hình ảnh của người đàn ông và phụ nữ.

Phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình xác minh danh tính, bởi những di vật được tìm thấy cùng hài cốt có thể cung cấp thêm cơ sở để đối chiếu, xác minh và hoàn thiện hồ sơ của các liệt sĩ.

Ngay sau khi phát hiện, di vật được lực lượng chức năng bảo quản, ghi nhận hiện trạng và xử lý theo đúng quy định. Quá trình thu thập thông tin, di vật và mẫu sinh phẩm được thực hiện nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan, phục vụ công tác giám định và xác minh sau đó.

Công tác khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế Hiệp được tiến hành thận trọng, tỉ mỉ, với sự trân trọng đối với từng phần mộ, từng di vật và hài cốt của các Anh hùng liệt sĩ.

Được biết, xã Quế Sơn Trung hiện quản lý 5 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 2.472 mộ liệt sĩ. Trong đó, có 1.646 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính cần khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Đến nay, địa phương đã phối hợp với các lực lượng hoàn thành lấy mẫu tại hơn 1.100 phần mộ, các tổ công tác đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ lấy mẫu các phần mộ còn lại.

Hoài Văn
#liệt sĩ #đà nẵng #nghĩa trang #xác định danh tính #khai quật #địa phương

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