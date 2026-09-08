Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc sau khi đập dâng hạ lưu xả nước

TPO - Cá chết hàng loạt tại các ao, vùng nước trũng ven sông Trà Khúc, đoạn giữa cầu Trà Khúc 2 và đập dâng hạ lưu, khiến khu vực bốc mùi hôi nồng nặc. Cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường kiểm tra.

Ngày 8/9, ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong tại khu vực sông Trà Khúc, đoạn qua phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi), nhiều khu vực trũng thấp còn sót lại sau khi nước sông rút xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt.

Cá chết tập trung thành từng vùng, chủ yếu tại các ao, vũng nước tù. Nhiều loại cá như rô phi, cá chép, cá trê, cá lóc, cá bống... chết với nhiều kích cỡ khác nhau. Trong đó, cá rô phi chiếm số lượng lớn, nhiều con có kích thước bằng bàn tay người lớn.

Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc.

Không chỉ cá, một số loại thủy sản khác như ốc, tôm cũng chết. Tại một số khu vực, cá nhỏ chết nổi trắng mặt nước. Nhiều con đã chết lâu ngày, phân hủy, ruồi nhặng và dòi bám đầy, khiến mùi hôi bốc lên nồng nặc, nhất là trong thời tiết nắng nóng.

Tại những ao nước còn rất ít nước, một số cá còn sống liên tục nổi đầu do thiếu oxy. Người dân địa phương đã đến các khu vực này bắt cá mang về nhà.

Ông K.T.T. (trú phường Trương Quang Trọng) cho biết, tình trạng cá chết xuất hiện khoảng 3 ngày nay, sau khi đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc xả nước.

Cá chết đa phần là cá rô phi.

“Cá chết rất nhiều, theo tôi có thể lên đến hàng trăm ký. Thời tiết nắng nóng khiến cá phân hủy nhanh, mùi hôi bốc lên rất khó chịu. Người dân mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý, tránh ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống”, ông T. nói.

Lãnh đạo UBND phường Trương Quang Trọng cho biết, chính quyền địa phương đã nắm thông tin về tình trạng cá chết trên sông Trà Khúc.

Theo vị lãnh đạo này, cá chết xảy ra cục bộ tại các ao, vùng nước trũng. Sau khi đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc xả nước, mực nước trên sông thay đổi, khiến một số ao, vùng trũng bị cô lập, nước không thoát được. Cá mắc lại trong các khu vực này có thể bị thiếu nước, thiếu oxy dẫn đến chết.

Tại những ao nước còn rất ít nước, một số cá còn sống liên tục nổi đầu do thiếu oxy.

Hiện Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cũng đã cử đơn vị chuyên môn đến hiện trường kiểm tra tình trạng cá chết tại khu vực sông Trà Khúc.

Nguyên nhân cụ thể của hiện tượng cá chết đang được cơ quan chuyên môn kiểm tra, làm rõ.