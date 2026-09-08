Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp ‘bốc hơi’ sau kiểm toán

TPO - Nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức chênh lệch đáng kể giữa lợi nhuận trước và sau soát xét báo cáo tài chính bán niên 2026. Có trường hợp lợi nhuận giảm hàng trăm tỷ đồng, trong khi một số doanh nghiệp tiếp tục nhận ý kiến ngoại trừ liên quan đến công nợ, hàng tồn kho và khả năng thu hồi tài sản.

Biến động sau khi kiểm toán “soi” lại

Trước soát xét, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt hơn 12,37 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau soát xét, lợi nhuận “bốc hơi” tới 85%, giảm xuống còn 1,83 tỷ đồng, tương ứng giảm 10,5 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận cũng giảm hơn 90%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận giảm sau soát xét chủ yếu do trích lập bổ sung 2,5 tỷ đồng dự phòng đối với khoản tạm ứng tại công ty con TDHS, do hồ sơ thanh toán, quyết toán chưa hoàn thiện đầy đủ.

Biến động lợi nhuận của Thuduc House.

Bên cạnh đó, khoản hoàn nhập dự phòng phải thu 8 tỷ đồng do công ty đánh giá chưa có đầy đủ bằng chứng từ bên ngoài theo khuyến nghị của kiểm toán. Doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liên quan.

Ngoài ra, trong kỳ, công ty có khoản chênh lệch doanh thu, giá vốn trên báo cáo tài chính riêng, với số tiền hơn 26 tỷ đồng, liên quan hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án khu nhà ở TDH - Tocontap. Theo rà soát, khoản này đã hoàn thành nghiệm thu thực tế từ năm 2023 nên được điều chỉnh về đúng kỳ phát sinh.

Một trường hợp khác có mức điều chỉnh lớn là Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm của PNJ giảm từ 1.537,9 tỷ đồng trong báo cáo tự lập xuống 862,3 tỷ đồng sau soát xét, giảm 675,6 tỷ đồng, tương đương gần 44%.

Sau soát xét, lợi nhuận PNJ "bốc hơi" 456 tỷ đồng.



Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng giảm 456 tỷ đồng, từ 1.184,5 tỷ đồng xuống 728,5 tỷ đồng. Với báo cáo riêng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm từ 1.152,3 tỷ đồng xuống gần 590 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 49%.

Theo PNJ, biến động này chủ yếu đến từ việc cập nhật các ước tính liên quan đến chính sách thu mua lại sản phẩm. Doanh nghiệp đã điều chỉnh dự phòng chi phí xử lý lượng hàng mua lại còn tồn kho tại ngày 30/6, bổ sung dự phòng tổn thất đối với hàng được khách hàng bán lại trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến ngày 3/9...

Dù kiểm toán PwC đưa ra kết luận chấp nhận toàn phần, báo cáo vẫn nhấn mạnh sự kiện liên quan đến kim cương và các ước tính được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, PNJ ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 1.420 tỷ đồng và dự phòng tổn thất từ chính sách thu mua lại tới 2.267 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm của Công ty CP MHC tăng thêm khoản lỗ 7,26 tỷ đồng, nâng tổng số thua lỗ lên 35,4 tỷ đồng. Nguyên nhân được doanh nghiệp giải thích là báo cáo tài chính quý II/2026 đã tổng hợp thiếu phần lỗ từ công ty liên kết. Khoản điều chỉnh này khiến kết quả kinh doanh sau kiểm toán thay đổi đáng kể so với số liệu doanh nghiệp công bố trước đó.

Không chỉ là câu chuyện lợi nhuận

Điểm đáng chú ý trong mùa báo cáo bán niên năm nay không chỉ nằm ở những khoản lợi nhuận bị điều chỉnh, mà còn ở các vấn đề kiểm toán tiếp tục chỉ ra liên quan đến chất lượng tài sản, công nợ và khả năng thu hồi.

Tại Công ty CP Gỗ Việt (Gilimex), sau soát xét, hàng tồn kho hợp nhất giảm nhẹ từ 2.649 tỷ đồng xuống 2.645 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng từ gần 21 tỷ đồng lên 21,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kiểm toán tiếp tục lưu ý khoản hàng tồn kho liên quan vụ kiện giữa Gilimex và Amazon. Đến thời điểm phát hành báo cáo soát xét bán niên 2026, vụ kiện vẫn đang trong quá trình tố tụng và Gilimex thực hiện quyền kháng cáo theo quy định.

Theo kiểm toán, Gilimex chưa trích lập dự phòng giảm giá đối với số hàng tồn kho này tại ngày 30/6/2026. Do chưa đủ cơ sở, kiểm toán chưa thể xác định mức tổn thất và giá trị có thể thu hồi của lượng hàng liên quan vụ kiện.

Trước đó, lãnh đạo Gilimex cho biết, tại Đại hội đồng cổ đông, doanh nghiệp có khoảng 800 tỷ đồng hàng tồn kho liên quan Amazon.