PVEP: Giữ vững nền tảng, mở rộng chuỗi giá trị năng lượng

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) xác định mở rộng lĩnh vực hoạt động, phát triển những không gian tăng trưởng mới trên nền tảng năng lực cốt lõi là tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí. Đây là bước đi chiến lược góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số và khát vọng đưa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Chuyển dịch năng lượng đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội để các doanh nghiệp dầu khí đổi mới mô hình hoạt động. Trong đó, việc kết hợp giữa khai thác hiệu quả nguồn năng lượng truyền thống với nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực năng lượng mới là hướng đi tất yếu nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và hướng tới phát triển bền vững.

Đối với PVEP, đây vừa là sức ép phải thích ứng, vừa là cơ hội để mở rộng không gian phát triển. Hướng đi phù hợp không phải là chuyển đổi bằng mọi giá, mà là phát triển những lĩnh vực mới có khả năng kế thừa, phát huy trực tiếp năng lực thăm dò và khai thác (E&P) đã được tích lũy; qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu trước biến động của thị trường và tiếp tục đóng góp cho an ninh năng lượng quốc gia.

Giữ vững nền tảng E&P, mở rộng không gian phát triển

PVEP đã xây dựng hệ thống năng lực toàn diện trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, dữ liệu chuyên ngành và mạng lưới hợp tác rộng khắp. Đây là nền tảng quan trọng giúp PVEP không chỉ duy trì hoạt động dầu khí truyền thống mà còn mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như CCS/CCUS, hydrogen, amoniac xanh và các nguồn tài nguyên chiến lược.

Giàn Sư Tử Vàng CPP

Việc mở rộng chuỗi giá trị không thay đổi bản chất hoạt động của PVEP mà giúp doanh nghiệp phát huy thế mạnh sẵn có, lấy dầu khí làm nền tảng để phát triển các lĩnh vực mới, thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Đây cũng là hướng đi phù hợp với các tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới, kết hợp giữa năng lượng truyền thống và năng lượng phát thải thấp nhằm bảo đảm phát triển bền vững.

Cụ thể hóa mục tiêu chiến lược của Petrovietnam

Định hướng mở rộng của PVEP nằm trong chiến lược chuyển đổi Petrovietnam từ tập đoàn năng lượng truyền thống sang tập đoàn công nghiệp - năng lượng hiện đại, phát triển trên ba trụ cột: năng lượng, công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

Không gian hoạt động của Petrovietnam và PVEP không chỉ giới hạn ở dầu khí mà đang mở rộng sang các lĩnh vực như LNG, điện khí, điện gió ngoài khơi, hydrogen, amoniac xanh, CCS/CCUS và các dịch vụ kỹ thuật năng lượng. Mục tiêu là trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu khu vực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng toàn cầu.

Định hướng tại buổi làm việc với PVEP về kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn yêu cầu Tổng công ty tập trung gia tăng trữ lượng dầu khí, đồng thời nâng cao giá trị năng lực lõi “đầu tư - tìm mỏ - giữ mỏ”. PVEP phải thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của Tập đoàn trong quản lý vốn và tài nguyên ở lĩnh vực E&P, đóng vai trò đầu mối, phối hợp với các đơn vị có thế mạnh để triển khai hoạt động theo từng khu vực, bảo đảm hiệu quả tổng thể.

Từ năng lực lõi đến chuỗi giá trị năng lượng mới

Trụ cột đầu tiên trong chiến lược phát triển của PVEP vẫn phải là củng cố hoạt động E&P. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả tìm kiếm, thăm dò và khai thác trong bối cảnh các mỏ dầu khí truyền thống suy giảm và hoạt động ngày càng phức tạp. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng đầu tư quốc tế thông qua hợp tác chiến lược, liên doanh, mua bán và sáp nhập (M&A) nhằm gia tăng trữ lượng, đa dạng hóa danh mục tài sản và giảm thiểu rủi ro.

Trên nền tảng năng lực sẵn có, PVEP từng bước mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như CCS/CCUS, điện gió ngoài khơi, khoáng sản chiến lược và các dịch vụ kỹ thuật liên quan. Những kinh nghiệm về địa chất, khoan, quản lý dự án và công trình biển là lợi thế giúp PVEP tham gia hiệu quả vào các lĩnh vực này.

Việc mở rộng chuỗi giá trị được thực hiện theo hướng tích hợp, tận dụng sức mạnh của Petrovietnam trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, chế biến, dịch vụ và thương mại để tạo ra hệ sinh thái năng lượng đồng bộ. Đồng thời, PVEP tăng cường mở rộng không gian hoạt động quốc tế, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vai trò là doanh nghiệp E&P có khả năng thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Khơi nguồn những động lực tăng trưởng mới

PVEP định hướng mở rộng hoạt động trên cơ sở lựa chọn các cơ hội đầu tư phù hợp với năng lực cốt lõi, hiệu quả kinh tế, khả năng làm chủ công nghệ và chiến lược chung của Petrovietnam. Việc thử nghiệm các mô hình mới cần được đánh giá kỹ lưỡng nhằm bảo đảm hiệu quả và tính khả thi.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, PVEP tập trung đầu tư vào dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị danh mục và phát triển nguồn nhân lực. Đội ngũ cán bộ E&P không chỉ cần am hiểu dầu khí mà còn phải có kiến thức về năng lượng tái tạo, kinh tế carbon và các mô hình tài chính xanh để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Với nền tảng E&P vững chắc, kinh nghiệm triển khai dự án và sự hỗ trợ từ Petrovietnam, PVEP có điều kiện để chuyển từ một doanh nghiệp thăm dò, khai thác dầu khí chủ lực thành lực lượng tiên phong tìm kiếm những nguồn lực mới cho hệ sinh thái công nghiệp và năng lượng quốc gia. Đó không chỉ là bước đi giúp PVEP nâng cao sức chống chịu trước biến động của thị trường, mà còn là đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, mở rộng chuỗi giá trị năng lượng toàn cầu và hiện thực hóa khát vọng đưa Petrovietnam vươn lên tầm vóc của một tập đoàn công nghiệp - năng lượng hàng đầu khu vực và thế giới.