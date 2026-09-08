Xuất hiện giải pháp tài chính 'kiểu gì cũng lợi': May đo theo nhu cầu, 100% sinh lời

Không có nhiều tiền ở thời điểm hiện tại nhưng đặt ra mục tiêu ở tương lai và duy trì kỷ luật tích lũy sẽ giúp mỗi người tạo dựng cho mình sự bền vững tài chính, nhất là khi số tiền tích lũy đó tiếp tục sinh lời và đảm bảo an toàn. Đó là cách giải pháp Tích lũy An Gia của ABBank vận hành: May đo theo nhu cầu tích lũy và đầu tư, 100% sinh lời, không hề mất phí và được tặng thêm quyền lợi bảo hiểm

Tích lũy nhưng tiền vẫn sinh sôi

Ở tuổi 38, chị Thu đã có một khoản tiết kiệm và đều đặn để dành thêm mỗi tháng. Chị hiểu rằng với mục tiêu kéo dài 3, 5 năm hay 10 năm như chuẩn bị cho con học đại học hay tích lũy cho tuổi hưu, ngoài tiết kiệm có thể cân nhắc thêm đầu tư để tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Nhưng từ mong muốn đến việc bắt tay thực hiện lại không dễ. Trước đây chị có tham gia bảo hiểm nhân thọ nhưng lợi nhuận không như kỳ vọng do tùy thuộc vào việc kinh doanh vốn của bảo hiểm, gửi góp tiết kiệm thông thường thì lãi suất không hấp dẫn. Chị không dám mạo hiểm đầu tư chứng khoán hoặc chơi góp hụi dù biết có thể lợi nhuận sẽ tốt hơn.

ABBank mang Tích lũy An Gia “may đo” đến từng khách hàng

Giải quyết các vấn đề này, mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) đã cho ra mắt Giải pháp Tích lũy An Gia để khách vừa tích lũy, vừa an tâm khoản tiền của mình vẫn sinh lời đều đặn. Tích lũy An Gia trao quyền để khách hàng chủ động lựa chọn số tiền mình tích lũy được phân bổ theo tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư. Yếu tố tạo khác biệt và khiến khách hàng yên tâm là ABBank và đối tác hợp tác triển khai giải pháp cam kết lợi suất theo mỗi chu kỳ 12 tháng, công bố vào đầu mỗi năm, 100% bảo toàn vốn và sinh lời khoản tiền dù lựa chọn tỉ lệ bất kỳ nào trong Tích lũy An Gia.

Với số tiền tiết kiệm, khách hàng sẽ hưởng lãi suất tiết kiệm cố định lên tới 7%/năm cho năm đầu tiên. Với số tiền đầu tư, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn theo thông báo của đối tác hợp tác với ABBank tại từng thời điểm áp dụng. Khách hàng sẽ không bị trừ bất kỳ khoản phí quản lý nào trong suốt hành trình tích lũy.

Người ưu tiên sự ổn định có thể dành tỷ trọng lớn hơn cho tiết kiệm; người kỳ vọng gia tăng giá trị tích lũy trong dài hạn có thể lựa chọn tỷ trọng đầu tư cao hơn. Khách hàng không phải tự mình trực tiếp thực hiện hoạt động đầu tư nhưng vẫn quyết định cách phân bổ dòng tiền theo mục tiêu của mình và nhận về lợi suất như mong muốn.

Giá trị lớn bắt đầu từ tích luỹ nhỏ

Một mục tiêu tài chính vài năm hay hàng chục năm thường gắn với một con số không nhỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa khách hàng phải chờ đến khi có thật nhiều tiền mới bắt đầu.

Với Tích lũy An Gia, khách hàng có thể lựa chọn thời gian tham gia từ 1–10 năm, bắt đầu từ một khoản tiền nhỏ cho khởi điểm và tiếp tục tích lũy đều đặn từ vài triệu mỗi tháng. Việc chia mục tiêu lớn thành những khoản vừa sức giúp kế hoạch dễ duy trì hơn, đồng thời hình thành kỷ luật tài chính thay vì chi tiêu quá mức.

Sự linh hoạt còn nằm ở khả năng đóng góp thêm khi dòng tiền tốt hơn. Đáng chú ý, khoản tích lũy bổ sung vẫn được áp dụng mức lãi suất/lợi suất xác lập từ đầu kỳ, giúp khách hàng bắt đầu ở mức phù hợp nhưng vẫn có thể gia tăng và tối ưu giá trị khoản tích lũy trong quá trình tham gia. Phần tiết kiệm tạo nền tảng ổn định, trong khi cấu phần đầu tư mở thêm khả năng gia tăng giá trị.

Khách hàng dễ dàng chọn Tích lũy An Gia trên app ABBank

Thêm lớp bảo vệ sức khỏe, đồng hành đi đường dài

Không chỉ cùng khách hàng thiết lập thói quen về kỷ luật tài chính, giải pháp Tích luỹ An Gia còn mang đến thêm một lớp bảo vệ, đồng hành cùng khách hàng vững vàng duy trì mục tiêu tích luỹ cho tương lai. Tùy kế hoạch lựa chọn, khách hàng có thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm lên tới 150% số dư gốc tích lũy, tối đa 30 tỷ đồng, cùng quyền lợi trợ cấp nằm viện tới 3 triệu đồng/ngày, tối đa 180 triệu/năm và thời gian bảo vệ tới 71 tuổi.

Chi phí bảo hiểm không trừ vào khoản tiền tham gia, vì vậy 100% số tiền gốc, lãi của khách hàng vẫn được bảo toàn..

Đó cũng là điểm khác biệt Tích lũy An Gia hướng tới: không đưa ra một công thức chung, mà trao quyền để khách hàng tự xác định điểm cân bằng giữa ổn định và tăng trưởng, dựa trên mục tiêu, khả năng tài chính và ưu tiên của chính mình.

Một kế hoạch lớn cho tương lai có thể bắt đầu từ những khoản tiền được tích lũy đắp bồi từ ngày hôm nay. Quan trọng hơn là một lựa chọn phù hợp và đủ kỷ luật để đi đến cùng.

Chọn tương lai hạnh phúc bằng kế hoạch tài chính kỷ luật từ hôm nay

*Tìm hiểu thêm chi tiết về Tích lũy An Gia tại: https://abbank.vn/tiet-kiem/tich-luy-an-gia.html hoặc Hotline: 1800 1159.