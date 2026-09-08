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Kinh tế

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng phục hồi trong sáng 8/9, sau khi chịu áp lực giảm phiên trước đó. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và chờ các dữ liệu lạm phát quan trọng trong tuần này.

Tính đến sáng 8/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0.11% trong 24 giờ qua, tương đương 5.07 USD/ounce lên 4,431.04 USD/ounce.

Ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank - cho biết giá vàng và bạc tiếp tục đi xuống sau báo cáo việc làm Mỹ công bố ngày 4/9 cho thấy thị trường lao động tăng trưởng mạnh. Dữ liệu này đã đẩy lợi suất trái phiếu tăng và củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 16/9.

Theo ông Hansen, trong phiên giao dịch ngày 7/9, giá vàng đã hai lần nhận được lực mua khi xuống dưới mốc 4.400 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.320 USD/ounce. Trong khi đó, lực bán tiếp tục xuất hiện khi giá tiến lên trên 4.500 USD/ounce.

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Giá vàng giảm khi báo cáo việc làm Mỹ khả quan hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 9. Ảnh: Forbes.

Số liệu được công bố tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1%.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới ở mức 60%, tăng từ 50% trước khi báo cáo việc làm được công bố hôm 4/9.

Nhà đầu tư đang chờ các dữ liệu lạm phát quan trọng trong tuần này. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 10/9, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào ngày 11/9. Đây được xem là những dữ liệu quan trọng có thể tác động tới kỳ vọng của thị trường về đường hướng lãi suất của Fed.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến tại Trung Đông và hoạt động vận chuyển hàng hải cũng khiến thị trường quan tâm. Các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển trong cuối tuần đã đẩy giá dầu tăng. Iran cũng cho biết sẽ công bố một khu vực hạn chế mới tại vùng Vịnh trong những ngày tới, cùng bản đồ về một tuyến vận tải biển mới đi qua eo biển Hormuz.

Vàng thường được xem là tài sản phòng hộ trước lạm phát. Tuy nhiên, lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, bởi kim loại quý này không tạo ra thu nhập từ lãi suất, qua đó có thể làm giảm sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/9 tiếp tục kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất. Ông cho biết nếu Fed không hạ lãi suất, Mỹ có thể ngừng giao thương với những quốc gia mà Washington đang thâm hụt thương mại.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng nhẹ 0,1%, lên 66,24 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,5%, lên 1.827 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,2%, lên 1.389,72 USD/ounce.

Hồng Nhung
Reuters
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