Ông chủ Cây xanh Công Minh bị đề nghị truy tố: Thông tin hơn 600 gói thầu

Công ty Cây xanh Công Minh từng tham gia và trúng hàng trăm gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trước khi bị điều tra. Bị can Nguyễn Công Minh, chủ tịch công ty, bị đề nghị truy tố vắng mặt.

Kết thúc điều tra bổ sung, đề nghị truy tố vắng mặt Nguyễn Công Minh

Ngày 4/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và nhiều tỉnh, thành phố. Cơ quan điều tra đồng thời ban hành Kết luận điều tra bổ sung số 22/BKL-ANĐT-P4 và đề nghị truy tố vắng mặt Nguyễn Công Minh, sinh năm 1972, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Ông Minh hiện bị truy nã và được cơ quan điều tra yêu cầu ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Theo kết luận điều tra, ông Minh đã bỏ trốn ra nước ngoài từ năm 2023.

Vụ án được Bộ Công an khởi tố ngày 8/5/2024. Trước đó, cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH Cây xanh Công Minh có dấu hiệu thông đồng với chủ đầu tư ngay từ giai đoạn xây dựng giá gói thầu. Sau khi giá được phê duyệt, doanh nghiệp có thể được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống để tham gia và trúng thầu.

Công ty TNHH Cây xanh Công Minh trúng thầu với tỷ lệ rất cao. Nguồn: Dauthau Info.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cây xanh Công Minh, Nguyễn Công Minh đã thành lập, mua lại nhiều doanh nghiệp để xây dựng thành hệ thống Tổng Công ty do mình quản lý, điều hành, mặc dù các doanh nghiệp độc lập về mặt pháp lý, không có việc góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Sau đó, Nguyễn Công Minh đã chỉ đạo các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh và giám đốc các công ty trong hệ thống Tổng Công ty cây xanh Công Minh làm sai, vi phạm các quy định về đấu thầu trong quá trình thực hiện các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ), đến nay xác định gây thiệt hại cho Nhà nước trên 395 tỷ đồng.

Riêng ông Minh bị cáo buộc hưởng lợi qua chuyển khoản hơn 254 tỷ đồng. Trước khi kết thúc điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã phát hành 285 yêu cầu định giá vật liệu tại hơn 1.220 dự án do hệ thống doanh nghiệp của ông Minh trúng thầu.

Từ một công ty cây xanh đến hệ sinh thái 60 doanh nghiệp

Công ty TNHH Cây xanh Công Minh có trụ sở tại TP Đồng Xoài, Bình Phước, hoạt động hơn 30 năm. Tiền thân của doanh nghiệp là cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị; sau đó mở rộng sang thi công, chăm sóc cây xanh, cảnh quan đô thị, nạo vét thoát nước, vỉa hè, sân bê tông và điện chiếu sáng.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy riêng Công ty TNHH Cây xanh Công Minh đã tham gia 228 gói thầu, trong đó trúng 172 gói, trượt 37 gói, 14 gói chưa có kết quả và 5 gói bị hủy. Nếu loại các gói chưa có kết quả và bị hủy, doanh nghiệp trúng 172/209 gói, tương đương hơn 82% - một tỷ lệ đặc biệt cao.

Công ty Công Minh trúng hàng loạt gói thầu bảo dưỡng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn Trà Vinh. Ảnh: Chinhphu.

Tổng hợp của VietNamNet cho thấy, tại TPHCM (cũ), tháng 6/2022, Phòng quản lý đô thị (UBND TP. Thủ Đức) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án chăm sóc cây xanh trên địa bàn Thành phố năm 2022-2023 trị giá hơn 64 tỷ đồng. Theo đó, Liên danh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2 - Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh - Công ty Công Minh đã trúng thầu với giá trúng thầu hơn 51,7 tỷ đồng.

Tiếp đó, tháng 7/2022, Phòng quản lý đô thị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án nạo vét hệ thống thoát nước TP. Thủ Đức năm 2022-2023 với giá trị mời thầu là 94,8 tỷ đồng. Liên danh nhà thầu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 - Công ty Công Minh - CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành trúng thầu với giá trúng thầu là 92,9 tỷ đồng.

Tại Long An (cũ), tháng 4/2022, Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị UBND TP. Tân An đã phê duyệt kết quả gói thầu dịch vụ cấp điện, chiếu sáng đô thị cho liên danh Công ty Công Minh - Công ty CP Điện chiếu sáng Thiên Minh với giá trúng thầu là 10,1 tỷ đồng.

Tại Bình Dương (cũ), tháng 3/2021, Ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu trồng, thay thế cây xanh xung quanh khu vực Trung tâm hành chính tỉnh. Liên danh Công ty Công Minh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng môi trường Duy Tân trúng thầu với giá trị là 9,45 tỷ đồng.

Giá trị trúng thầu của Cây xanh Công Minh. Nguồn: Đấu thầu Info

Tại Bình Phước (cũ), tháng 1/2022, Xí nghiệp Công trình công cộng TP. Đồng Xoài cũng lựa chọn nhà thầu là Công ty Công Minh thực hiện gói thầu duy trì, chăm sóc cây xanh và thảm cỏ trên địa bàn TP. Đồng Xoài năm 2022 với giá trị mời thầu là hơn 24,78 tỷ đồng. Giá trúng thầu của Công ty Công Minh là 24,68 tỷ đồng.

Tháng 1/2020, Liên danh Công Minh - Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng thương mại Huy Hoàng được Phòng kinh tế hạ tầng huyện Phú Riềng thông báo trúng thầu gói thầu trồng cây xanh và xây dựng hạ tầng công viên trung tâm huyện với giá trị gói thầu là 6,13 tỷ đồng.

Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), Công ty Công Minh thực hiện nhiều gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, hai gói thầu Công ty Công Minh liên danh với Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà gồm: Gói thầu Vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; Khơi rãnh thoát nước; Phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vực nội thị trấn Đắk Mil; Vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2020-2021 (giá trị trúng thầu hơn 1,7 tỷ đồng).

Ngoài ra là gói thầu Vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2021-2022 (giá trị trúng thầu hơn 2,8 tỷ đồng).

Hai gói thầu doanh nghiệp này trúng thầu độc lập gồm: Xây dựng Công trình hoa viên trung tâm thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, vào năm 2018 giá trị hơn 8 tỷ đồng và gói thầu thi công xây dựng công trình Hoa viên cây xanh khu vực cầu vượt Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông (Quốc lộ 14, đoạn qua thị xã Gia Nghĩa), giá trị hơn 6 tỷ đồng vào năm 2018...

Tuy nhiên, quy mô đáng chú ý hơn nằm ở “hệ sinh thái” do ông Nguyễn Công Minh xây dựng.

Kết luận điều tra cho thấy từ năm 2017 đến tháng 6/2023, ông Minh thành lập hoặc mua thêm 59 doanh nghiệp, hình thành hệ thống 60 công ty hoạt động tại 38 tỉnh, thành phố cũ. Trong số này, 34 công ty đã trúng thầu; một số pháp nhân được sử dụng làm “quân xanh”. Dù độc lập về mặt pháp lý, các doanh nghiệp được điều hành theo mô hình một “tổng công ty” do ông Minh đứng đầu.

Bộ Công an từng cho biết hệ sinh thái này tham gia, thực hiện hơn 600 gói thầu tại các tỉnh, thành phố, tổng giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng, trong đó hơn 3.000 tỷ đồng đã được quyết toán.

Từ một doanh nghiệp chuyên cây xanh, hệ thống của Nguyễn Công Minh đã phát triển thành mạng lưới hàng chục pháp nhân phủ rộng nhiều địa phương, tham gia hàng trăm gói thầu trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Nhưng chính quy mô và cách vận hành của mạng lưới này cũng trở thành trọng tâm của cuộc điều tra, với thiệt hại được cơ quan chức năng xác định đến nay là hơn 395 tỷ đồng và cáo buộc ông Minh hưởng lợi hơn 254 tỷ đồng.

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