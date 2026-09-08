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Kinh tế

Cục CSGT, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Báo Dân trí tổ chức thi tìm hiểu Luật Giao thông

P.V

Chiều 7/9, tại trụ sở Cục CSGT (Bộ Công an), TP Hà Nội, diễn ra phiên họp thứ nhất Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026" và lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện về tổ chức cuộc thi.

Đây là cuộc thi do Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) phối hợp với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và báo Dân trí tổ chức, mục đích hướng đến là thay đổi tư duy giao thông.

Lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” giữa Cục CSGT, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và báo Dân trí.
Lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” giữa Cục CSGT, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và báo Dân trí.

Phát biểu tại buổi họp, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT, khẳng định đây là một cuộc thi rất ý nghĩa để giúp người dân có thể tham gia tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

“Cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc thi, sao cho người dân có thể thay đổi cách nhìn, tư duy và ý thức khi tham gia giao thông trong thực tế trở nên tốt hơn, chứ không thể đơn thuần coi đây là một cuộc thi, tham dự thi xong mà không để lại điều gì", Đại tá Công nhấn mạnh.

Cũng nêu ý kiến tại cuộc họp, ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, đơn vị này nhất trí với những ý kiến của Cục CSGT. Ngoài ra, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng muốn tăng thêm số lượng giải thưởng để từ đó vinh danh những tập thể, cá nhân xuất sắc đạt kết quả cao tại cuộc thi này.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an). Ảnh: Hải Long - Báo Dân trí.
Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an). Ảnh: Hải Long - Báo Dân trí.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT, cho biết, thời gian tới Cục CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, báo Dân trí tập trung triển khai các nội dung của cuộc thi.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Ảnh: Hải Long báo Dân trí.
Ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Ảnh: Hải Long báo Dân trí.

"Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là ban tổ chức hướng tới nội dung về công nghệ. Theo đó, ngoài việc các thí sinh trả lời câu hỏi, xử lý các tình huống về giao thông qua các đoạn clip, thì thí sinh cũng cần cung cấp sản phẩm về công nghệ để trình chiếu với ban tổ chức, trên cơ sở ý tưởng của thí sinh về việc đảm bảo an toàn giao thông", Đại tá Nhật cho hay.

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026" được tổ chức dưới 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Về hình thức trực tuyến: gồm 3 kỳ thi; mỗi kỳ thi diễn ra trong 20 ngày. Thời gian từng kỳ thi, cụ thể:

- Kỳ 1: từ ngày 21/9 đến hết ngày 10/10.

- Kỳ 2: từ ngày 12/10 đến hết ngày 31/10.

- Kỳ 3: từ ngày 2/11 đến hết ngày 21/11.

Tổng kết và trao giải dự kiến trong Quý IV năm 2026.

Cách thức dự thi: Thí sinh truy cập trang chủ cuộc thi theo đường dẫn chính thức được thông báo trên Trang Thông tin điện tử Cục CSGT (https://csgt.bocongan.gov.vn/), Trang Thông tin Cục CSGT trên mạng xã hội Facebook (https://www.facebook.com/cuccanhsatgiaothong), Trang Thông tin điện tử của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (https://iav.vn/), báo Dân trí (https://dantri.com.vn/) và thực hiện theo hướng dẫn trên hệ thống.

- Thí sinh nhập đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân và số Căn cước công dân/Hộ chiếu theo yêu cầu của hệ thống. Mỗi số Căn cước công dân/Hộ chiếu được phép gửi nhiều bài trong một kỳ, tuy nhiên, ban tổ chức chỉ ghi nhận bài dự thi được gửi cuối cùng sau khi thí sinh hoàn thành và xác nhận bài thi của kỳ đó.

- Thí sinh được tham gia một hoặc nhiều kỳ thi.

Về hình thức trực tiếp:

Đối tượng và thành phần đội thi

- Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên tại các trường Trung học phổ thông, Đại học thuộc địa bàn TP Hà Nội và TPHCM do ban tổ chức lựa chọn, thông báo.

- Tại TP Hà Nội: ban tổ chức lựa chọn 4 trường đại học; mỗi trường thành lập 1 đội thi gồm 5 thành viên.

- Tại TPHCM: ban tổ chức lựa chọn 4 trường trung học phổ thông; mỗi trường thành lập 1 đội thi gồm 5 thành viên.

- Thành viên đội thi phải là học sinh, sinh viên đang học tại trường đăng ký tham gia. Danh sách chính thức của đội thi do nhà trường lập và gửi ban tổ chức theo thời hạn được thông báo.

Thời gian và địa điểm

- Tại TP Hà Nội: dự kiến tổ chức trong tháng 10.

- Tại TPHCM: dự kiến tổ chức trong tháng 11.

- Địa điểm tổ chức cụ thể tại mỗi địa phương do ban tổ chức lựa chọn và thông báo cho các trường tham gia.

P.V
#Giao thông #Luật Giao thông #Cuộc thi #Cục CSGT #Bảo hiểm Việt Nam #Dân trí #Ý thức giao thông

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