Cục CSGT, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Báo Dân trí tổ chức thi tìm hiểu Luật Giao thông

Chiều 7/9, tại trụ sở Cục CSGT (Bộ Công an), TP Hà Nội, diễn ra phiên họp thứ nhất Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026" và lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện về tổ chức cuộc thi.

Đây là cuộc thi do Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) phối hợp với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và báo Dân trí tổ chức, mục đích hướng đến là thay đổi tư duy giao thông.

Lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” giữa Cục CSGT, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và báo Dân trí.

Phát biểu tại buổi họp, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT, khẳng định đây là một cuộc thi rất ý nghĩa để giúp người dân có thể tham gia tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

“Cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc thi, sao cho người dân có thể thay đổi cách nhìn, tư duy và ý thức khi tham gia giao thông trong thực tế trở nên tốt hơn, chứ không thể đơn thuần coi đây là một cuộc thi, tham dự thi xong mà không để lại điều gì", Đại tá Công nhấn mạnh.

Cũng nêu ý kiến tại cuộc họp, ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, đơn vị này nhất trí với những ý kiến của Cục CSGT. Ngoài ra, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng muốn tăng thêm số lượng giải thưởng để từ đó vinh danh những tập thể, cá nhân xuất sắc đạt kết quả cao tại cuộc thi này.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an). Ảnh: Hải Long - Báo Dân trí.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT, cho biết, thời gian tới Cục CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, báo Dân trí tập trung triển khai các nội dung của cuộc thi.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Ảnh: Hải Long báo Dân trí.

"Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là ban tổ chức hướng tới nội dung về công nghệ. Theo đó, ngoài việc các thí sinh trả lời câu hỏi, xử lý các tình huống về giao thông qua các đoạn clip, thì thí sinh cũng cần cung cấp sản phẩm về công nghệ để trình chiếu với ban tổ chức, trên cơ sở ý tưởng của thí sinh về việc đảm bảo an toàn giao thông", Đại tá Nhật cho hay.