Đại gia Kinh Bắc 'thâu tóm' doanh nghiệp Hưng Yên

TPO - Công ty CP KBC Hưng Yên trở thành công ty con do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc nắm quyền kiểm soát khi sở hữu gián tiếp với tỷ lệ 91,34%. Pico Holdings chi 36 triệu USD mua lại phần vốn liên quan đến hệ thống điện máy Nguyễn Kim từ Central Retail Corporation. Trong khi đó, Viconship mua lại 65% cổ phần chi phối tại Công ty TNHH Harbour City với giá trị khoảng 34,7 triệu USD.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến Công ty CP KBC Hưng Yên. Theo đó, KBC nhận được thông báo của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên - công ty con của KBC, về việc Công ty CP KBC Hưng Yên trở thành công ty con của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

KBC Hưng Yên trở thành công ty con do KBC nắm quyền kiểm soát.

Sau thay đổi này, KBC Hưng Yên trở thành công ty con do KBC nắm quyền kiểm soát. Cụ thể: Công ty con sở hữu gián tiếp với tỷ lệ 91,34%. Tuy nhiên, văn bản công bố không đề cập số lượng cổ phần được chuyển nhượng, giá chuyển nhượng hoặc tổng giá trị giao dịch.

Công ty CP KBC Hưng Yên được thành lập ngày 8/7/2026, đặt trụ sở tại nhà điều hành Cụm công nghiệp Kim Động, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.

Hồi tháng 7, CLB Trẻ PVF-CAND được chuyển giao cho đơn vị quản lý mới là Công ty CP KBC Hưng Yên. Đầu tháng 9, CLB Bóng đá Hưng Yên ra mắt trên cơ sở tiếp nhận đội bóng này để tham dự Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026-2027.

Trước đó, KBC cũng đã hoàn tất việc mua lại Công ty TNHH 3H Việt Nam và Công ty TNHH Logistics A&E - từ đó gián tiếp nắm quyền chi phối Công ty CP Láng Hạ - đơn vị phát triển dự án tổ hợp văn phòng và thương mại cao 34 tầng tại vị trí đắc địa ở Hà Nội.

Tương tự, Pico Holdings đã ký thỏa thuận mua lại phần vốn liên quan đến hệ thống điện máy Nguyễn Kim từ Central Retail Corporation. Thương vụ có giá trị công bố khoảng 36 triệu USD, đánh dấu quá trình hợp nhất giữa hai thương hiệu bán lẻ lâu đời tại Việt Nam.

Pico Holdings đã ký thỏa thuận mua lại phần vốn liên quan đến hệ thống điện máy Nguyễn Kim từ Central Retail Corporation.

Ở phân khúc công nghiệp, Công ty CP Container Việt Nam (Viconship - mã chứng khoán: VSC) đã hoàn tất việc mua lại 65% cổ phần chi phối tại Công ty TNHH Harbour City với giá trị khoảng 34,7 triệu USD.

Harbour City được thành lập năm 2025 với vốn điều lệ hơn 53,5 triệu USD và hiện đang phát triển dự án bất động sản công nghiệp rộng khoảng 6.000 m2 tại Khu đô thị mới Sân bay Cát Bi, Hải Phòng.

Chiều ngược lại, Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TPHCM (mã chứng khoán: STC) thông qua chủ trương thoái toàn bộ 52,77% vốn điều lệ đang nắm giữ tại Công ty CP Giáo dục An Đông - doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư một trường tư thục tại TPHCM.

STC cũng ra thông báo mời chào chuyển nhượng trọn gói toàn bộ vốn tại Công ty CP Giáo dục An Đông, gồm 276.000 cổ phần phổ thông - chiếm 52,77% vốn điều lệ - với giá khởi điểm 3,45 tỷ đồng, tương ứng 12.500 đồng/cổ phiếu. Công ty chỉ bán trọn gói không chia nhỏ cho một nhà đầu tư trong nước.

Năm 2025, Công ty CP Giáo dục An Đông chỉ mang về hơn 26 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15% so với năm trước. Đáng chú ý, doanh nghiệp chỉ lãi sau thuế 111 triệu đồng, giảm đến 90%. Cuối năm 2025, tổng tài sản của Giáo dục An Đông là gần 7,9 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm.