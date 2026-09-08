VN-Index ‘quay xe’ sau cú rơi đầu tuần

TPO - Sau cú giảm hơn 31 điểm ở phiên đầu tuần, VN-Index hồi phục gần 9 điểm trong phiên 8/9. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn khá dè dặt, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng hàng trăm tỷ đồng.

VN-Index tăng hơn 6 điểm ngay đầu phiên, nhưng nhanh chóng đảo chiều, có thời điểm mất hơn 12 điểm, lùi về quanh 1.815 điểm. Phải đến phiên chiều, lực cầu mới dần trở lại, giúp chỉ số đảo chiều tăng và lấy lại mốc 1.830 điểm.

Chốt phiên, VN-Index tăng 8,8 điểm (0,48%) lên 1.830 điểm. Đáng chú ý, thanh khoản vẫn ở mức thấp. Toàn thị trường ghi nhận hơn 559 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, với tổng giá trị khoảng 14.185 tỷ đồng.

VN-Index hồi phục sau phiên điều chỉnh đầu tuần.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VIC bất ngờ trở thành điểm tựa chính cho chỉ số. Mã này tăng 1,88%, lên 249.600 đồng/cổ phiếu, đóng góp hơn 7 điểm cho VN-Index. Đây là mức đóng góp vượt trội so với các cổ phiếu còn lại và gần như bù đắp đáng kể lực cản từ nhiều mã lớn khác.

Ở chiều ngược lại, VHM giảm 1,21%, VRE giảm 2,96%, VPI giảm hơn 3%, tiếp tục cho thấy sự phân hóa mạnh trong nhóm bất động sản.

Một điểm sáng khác đến từ nhóm dầu khí khi đồng loạt tăng mạnh. PVT tăng 6,77%, PVS tăng 4,29%, BSR tăng 2,66% và PLX tăng 1,71%. Chỉ số ngành năng lượng tăng 2,18%, dẫn đầu mức tăng của các nhóm ngành trong phiên.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu dầu khí diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh. Dầu Brent có thời điểm lên 97,9 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 7, trong khi dầu WTI cũng vượt 93 USD/thùng.

Ở nhóm tài chính, diễn biến trái chiều. SSI, VIX, BID tăng nhẹ, trong khi LPB, STB, SHB và MBB giảm. Nhóm công nghệ tiếp tục chịu sức ép khi FPT giảm 0,28%.

Dù VN-Index hồi phục, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm đáng chú ý. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 385-400 tỷ đồng trong phiên, tập trung tại VCB, VPB, DXG và PVD.

VCB bị bán ròng gần 87 tỷ đồng, VPB khoảng 77 tỷ đồng và DXG hơn 55 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, FPT được mua ròng mạnh nhất với khoảng 65 tỷ đồng, tiếp đến là VIB, MSR, HCM và một số cổ phiếu khác.

Như vậy, VN-Index hôm đã lấy lại gần một phần mức giảm của phiên trước, nhưng thanh khoản thấp và dòng tiền ngoại chưa ngừng rút ra cho thấy tâm lý thị trường vẫn thận trọng.