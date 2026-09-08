An Giang: 'Không bao che cán bộ phiền hà doanh nghiệp, dù đó là ai'

TPO - Trao đổi với doanh nghiệp, doanh nhân, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - khẳng định, không bao che cán bộ gây phiền hà, chậm trễ hoặc có dấu hiệu tiêu cực với doanh nghiệp. Các sở ngành được giao chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Doanh nghiệp gặp nhiều điểm nghẽn

Ngày 8/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân, để gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp (DN).

Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời - cho rằng, DN đang đối mặt 2 điểm nghẽn lớn về chuyển đổi xanh trong ngành lúa gạo, là đầu ra sản phẩm và thay đổi tập quán sản xuất của nông dân. Trong đó, đầu ra cho sản phẩm chịu rủi ro thị trường, chính sách của thị trường tiêu thụ có thể tác động trực tiếp đến hoạt động thu mua, tổ chức sản xuất, từ đó ảnh hưởng cả chuỗi cung ứng.

Ông Hồ Văn Mừng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp.

Với tập quán sản xuất của nông dân về sạ thưa, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống. “Muốn người nông dân thay đổi tập quán thì phải có lợi ích. Nếu không có lợi ích thì đừng nói đến chuyện tạo động lực để họ đi cùng”, ông Thòn nói và đề xuất chuyển đổi xanh với lợi ích kinh tế trực tiếp của nông dân, thông qua việc tạo đầu ra thuận lợi, giá bán và lợi nhuận cao hơn.

Đối với thị trường xuất khẩu, ông Thòn kiến nghị nhà nước trao quyền thực chất cho các hiệp hội ngành hàng, giúp DN có tiếng nói chung trong đàm phán, hạn chế bị đối tác gây sức ép về giá. Đồng thời, cần đổi mới hoạt động hiệp hội, lựa chọn người đại diện thực sự bảo vệ quyền lợi hội viên, có cơ chế xử lý khi vi phạm.

Bà Vũ Thị Hoa - Giám đốc Công ty TNHH Sáng Xanh - đề xuất, An Giang nghiên cứu thành lập một “bệnh viện nông nghiệp”, nhằm hỗ trợ kiểm nghiệm nông sản, vật nuôi ngay tại địa phương. Do hiện nhiều DN ở An Giang phải đưa mẫu hàng nông sản đến Cần Thơ, TPHCM để kiểm nghiệm, nên mất nhiều thời gian, chi phí, ảnh hưởng chất lượng mẫu.

Ngoài ra, bà Hoa phản ánh tình trạng mất điện, mất nước tại khu vực nông thôn. Trang trại của DN có khoảng 1.000 con gà cùng hệ thống nhà lưới, ao nuôi nhưng có thời điểm mất nước tới 15 giờ/ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất.

Quang cảnh buổi cà phê doanh nhân.

Bà Nguyễn Thị Pha Phăng - chủ cơ sở sản xuất các sản phẩm từ gấc - cho biết, sau 5 năm nghiên cứu, cơ sở đã phát triển 8 dòng sản phẩm từ gấc. Tuy nhiên, do sản xuất thủ công chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, nên mong muốn được vay vốn ưu đãi để đầu tư máy móc, hoàn thiện thủ tục công bố để đưa sản phẩm ra thị trường.

"DN cứ phản ánh để tỉnh xem xét, xử lý"

Chia sẻ với DN, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đề nghị, DN phản ánh thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt nếu bị gây phiền hà, chậm trễ hoặc có dấu hiệu tiêu cực từ bộ máy hành chính.

Theo ông Mừng, mỗi dự án đầu tư, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và tạo việc làm. Vì vậy, chính quyền và các sở, ngành phải đồng hành, tạo điều kiện để DN phát triển.

“Ở đâu có sự phiền hà với DN tôi sẽ không bao che, dù người đó là ai. DN cứ phản ánh để tỉnh xem xét, xử lý”, ông Mừng nói.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khi tiếp nhận kiến nghị không chỉ trả lời, còn phải hướng dẫn cụ thể để DN biết phải làm gì, làm ở đâu và thực hiện theo các bước nào để tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu. Ảnh: Nhật Huy.

Về chuyển đổi xanh, ông Mừng nhấn mạnh, đây là xu thế tất yếu, nếu không chuyển đổi xanh, sẽ đứng ngoài cuộc chơi. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, quy trình sản xuất và tác động môi trường. Do đó, nông sản muốn cạnh tranh phải đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất xanh, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và bảo vệ hệ sinh thái.

Liên quan phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu, các sở ngành, địa phương nhanh hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc để DN triển khai dự án. Đồng thời, DN cũng cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt về đất đai, xây dựng và bảo vệ rừng.

Ông Mừng dẫn trường hợp một số mô hình kinh doanh du lịch, quán cà phê Lưng Chừng tại khu vực Tri Tôn bị xử lý do liên quan mục đích sử dụng đất và đất rừng.

“DN muốn đầu tư thì phải tuân thủ quy định. Những nơi đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ phối hợp chuyển đổi mục đích sử dụng, không đủ điều kiện thì không được tự ý làm”, ông Mừng nói thêm.