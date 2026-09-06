Núi lửa Anak Krakatau phun trào: Ám ảnh thảm họa từng xảy ra

TPO - Núi lửa Anak Krakatau phun trào rạng sáng 6/9. Vụ phun trào của Krakatau năm 1883 từng gây ra một trong những thảm họa núi lửa lớn nhất lịch sử hiện đại và góp phần tạo ra một giai đoạn nhiệt độ toàn cầu giảm. Năm 2018, Anak Krakatau tiếp tục phun trào, gây ra sóng thần khiến ít nhất 430 người thiệt mạng tại Sumatra và Java.

Núi lửa phun trào khoảng 30 giây



Núi lửa Anak Krakatau nằm tại eo biển Sunda, giữa hai đảo Java và Sumatra, đã phun trào vào lúc 3h53 sáng 6/9, kéo dài khoảng 30 giây. Camera giám sát ghi nhận các tia dung nham phun ra từ miệng núi lửa.

Vụ phun trào khiến tro núi lửa phát tán trên nhiều khu vực ở miền tây Indonesia, trong đó có Jakarta và tỉnh Lampung ở cực nam đảo Sumatra.

Núi lửa Anak Krakatau phun trào rạng sáng 6/9. Ảnh: NBC News.

Cơ quan Địa chất Indonesia cho biết Anak Krakatau đã xuất hiện dấu hiệu gia tăng hoạt động từ ngày 4/9. Tuy nhiên, chưa có thương vong được ghi nhận và nhà chức trách chưa yêu cầu sơ tán.

Giới chức khuyến cáo người dân và du khách không tiếp cận khu vực trong bán kính khoảng 3,2km quanh miệng núi lửa đang hoạt động. Khu dân cư gần nhất cách núi lửa hơn 16km.

Vụ phun trào mạnh

Hình ảnh vệ tinh do cơ quan núi lửa Indonesia và Trung tâm Tư vấn Tro núi lửa Darwin phân tích cho thấy có hai đám mây tro phát tán từ Anak Krakatau.

Một cột tro vươn lên độ cao khoảng 6.100m, sau đó trôi về phía đông bắc, bao phủ các khu vực Jakarta, Banten, Tây Java và vùng biển lân cận.

Đám mây tro thứ hai đạt độ cao khoảng 15.200m, lan qua một số khu vực thuộc Banten, Lampung và Bengkulu, eo biển Sunda phía nam và một phần Ấn Độ Dương ở phía tây Sumatra.

Bà Lana Saria - người đứng đầu Cơ quan Địa chất Indonesia - cho biết hoạt động của Anak Krakatau đã gia tăng kể từ tháng 7. Vụ phun trào ngày 6/9 được đánh giá là mạnh nhất trong đợt bất ổn hiện nay của núi lửa Anak Krakatau. Theo bà Saria, các vụ phun trào liên tiếp cho thấy magma và khí núi lửa vẫn đang được cung cấp từ bên dưới lòng núi. Tuy nhiên, giới chức chưa thể dự báo liệu một vụ phun trào lớn hơn có xảy ra hay không.

“Chúng tôi tiếp tục đánh giá diễn biến của núi lửa dựa trên toàn bộ dữ liệu quan trắc, không chỉ dựa vào số lần phun trào hay độ cao của cột tro”, bà Saria nói.

Các mối nguy hiểm chính được xác định gồm tro núi lửa, nồng độ khí cao và nguy cơ đá nóng cùng các vật chất khác bị phun ra quanh miệng núi lửa.

Anak Krakatau từng gây thảm họa

Anak Krakatau có nghĩa là “con của Krakatau” là hậu duệ của núi lửa Krakatau nổi tiếng. Vụ phun trào Krakatau năm 1883 từng gây ra một trong những thảm họa núi lửa lớn nhất lịch sử hiện đại và góp phần tạo ra một giai đoạn nhiệt độ toàn cầu giảm.

Năm 2018, Anak Krakatau tiếp tục phun trào, gây ra sóng thần khiến ít nhất 430 người thiệt mạng tại Sumatra và Java.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hoạt động núi lửa đã kích hoạt một vụ sạt lở dưới đáy biển, khiến một phần lớn sườn phía tây nam của Anak Krakatau sụp xuống và đẩy một lượng nước lớn ra ngoài, tạo thành sóng thần.

Sau vụ phun trào năm 2018, diện tích đảo Anak Krakatau được cho là chỉ còn khoảng 1/4 so với kích thước ban đầu.