Khi giữ màu xanh trở thành nếp sống

TPO - Từ những hành động nhỏ như dọn rác, trồng cây, giữ sạch đường làng, người dân Lâm Đồng đang từng bước biến bảo vệ môi trường thành thói quen, để màu xanh trở thành nếp sống.

Từ những việc nhỏ nhất

Những ngày cuối tuần, em Đinh Thị Thảo My (dân tộc Mường) cùng bạn bè thường dành thời gian dọn vệ sinh đường sá, khu vực ven hồ và các không gian công cộng tại xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Không chỉ thu gom rác, các em còn tập thói quen phân loại, tập kết rác đúng nơi quy định để thuận lợi cho việc thu gom. Với Thảo My, bảo vệ môi trường không phải việc gì quá lớn lao mà bắt đầu từ chính những hành động hằng ngày.

Đoàn thanh niên xã Nam Ban Lâm Hà ra quân dọn dẹp môi trường.

Từ trường học đến khu dân cư, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang góp phần thay đổi cách ứng xử của người dân với môi trường sống.

Tại xã Nam Ban Lâm Hà, bảo vệ môi trường được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với xây dựng khu dân cư văn minh và phát triển bền vững. Địa phương có hơn 32.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 3.200 người.

Theo ông Nguyễn Trọng Ân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Ban Lâm Hà, địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia. Các tổ, nhóm, câu lạc bộ bảo vệ môi trường được hình thành tại khu dân cư; cơ quan, đơn vị và các thôn được vận động ký cam kết và xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn môi trường.

“Muốn phong trào đi vào thực chất thì phải để người dân cùng tham gia, cùng thực hiện và cùng hưởng lợi từ môi trường sống sạch, đẹp”, ông Nguyễn Trọng Ân chia sẻ.

Học sinh Lâm Đồng xem vệ sinh môi trường ngày cuối tuần như một thói quen.

Xã Nam Ban Lâm Hà đặt mục tiêu có hơn 90% hộ gia đình tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời duy trì vệ sinh định kỳ tại các thôn, bon. Từ những tuyến đường được dọn sạch, khu vực công cộng được chăm sóc đến việc phân loại, tập kết rác đúng quy định, phong trào đang từng bước trở thành công việc thường xuyên của người dân.

Lan tỏa đến vùng biên

Không chỉ ở Nam Ban Lâm Hà, tinh thần chung tay bảo vệ môi trường còn lan tỏa tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa và biên giới. Tại xã Quảng Trực, trong các đợt ra quân vệ sinh môi trường, hơn 450 người gồm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang, giáo viên, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia.

Bộ mặt các xã biên giới Lâm Đồng khang trang, sạch và đẹp nhờ các hoạt động bảo vệ môi trường.

Rác thải được thu gom, những điểm tồn đọng được xử lý, dòng chảy được khơi thông. Nhiều tuyến đường được quét dọn, trồng thêm cây xanh. Quan trọng hơn, từ những đợt ra quân, việc giữ gìn vệ sinh đang dần trở thành ý thức thường xuyên của người dân.

Trong cộng đồng người M’nông ở Quảng Trực, chị Thị Thủy là một trong những người tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. "Tôi cùng bà con thường xuyên dọn vệ sinh khu dân cư, thu gom rác và nhắc nhau không vứt rác ra đường. Môi trường sạch thì cuộc sống của người dân cũng tốt hơn", chị Thủy chia sẻ.

Người dân, cán bộ xã Quảng Trực tham gia dọn vệ sinh.

Theo ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch UBND xã Quảng Trực, điều đáng ghi nhận không chỉ là lượng rác được thu gom mà còn là sự tham gia ngày càng chủ động của người dân. Từ khu vực trung tâm đến các bon, người dân đã bắt đầu xem việc giữ gìn môi trường sống là trách nhiệm của chính mình.

Khi màu xanh thành nếp sống

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã thu hút hơn 40.000 lượt người tham gia, thu gom trên 3.000 tấn rác. Nhiều địa phương đồng thời triển khai trồng cây, trồng hoa, cải tạo cảnh quan đô thị và nông thôn.

Điểm đáng chú ý là hoạt động bảo vệ môi trường đang dần vượt khỏi việc đơn thuần dọn rác. Tại nhiều nơi, người dân bắt đầu quan tâm hơn đến phân loại rác tại nguồn, cách sử dụng và xử lý chất thải; các mô hình tuyến đường hoa, khu dân cư xanh - sạch - đẹp được duy trì và từng bước nhân rộng.

Phát biểu tại Lễ ra quân bảo vệ môi trường mới đây, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Làm sạch môi trường không chỉ là quét rác mà còn là thay đổi thói quen, vun đắp nếp sống. Từ việc bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây, giữ sạch đường làng đến khơi thông dòng chảy, mỗi hành động đều góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tham gia hoạt động ra quân bảo vệ môi trường.

Với đồng bào các dân tộc thiểu số, bảo vệ môi trường còn là giữ gìn không gian sống, đường làng, khu dân cư, buôn, bon. Khi mỗi người cùng góp sức, những việc nhỏ sẽ tạo thành sức mạnh lớn của cộng đồng.

Từ Nam Ban Lâm Hà đến Quảng Trực và nhiều địa phương khác, màu xanh đang được vun đắp từ chính bàn tay người dân. Đằng sau những con đường sạch hơn, những khu dân cư khang trang hơn là sự thay đổi trong nhận thức và cách ứng xử với môi trường. Đó cũng là nền tảng để những phong trào bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở những đợt ra quân, mà trở thành một phần trong đời sống thường ngày của người dân Lâm Đồng.