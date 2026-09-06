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Khoa học

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Lâm Đồng cho thu hồi hơn 446.000m³ đất tầng phủ làm vật liệu san lấp

Thái Lâm

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có xác nhận đăng ký thu hồi hơn 446.000m³ đất tầng phủ tại bãi thải tạm thuộc mỏ đá xây dựng Tây Đại Lào để làm vật liệu san lấp cung cấp cho các công trình.

Ngày 5/9, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh vừa có giấy xác nhận đăng ký thu hồi hơn 446.000m³ đất tầng phủ tại bãi thải tạm thuộc mỏ đá xây dựng Tây Đại Lào ở phường 3 Bảo Lộc để làm vật liệu san lấp phục vụ các công trình.

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Lâm Đồng thu hồi đất tầng phủ tại bãi thải tạm thuộc mỏ đá xây dựng Tây Đại Lào để làm vật liệu san lấp phục vụ các công trình.

Theo giấy xác nhận, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng được thu hồi 446.271m³ đất tầng phủ nguyên khai trong phạm vi bãi thải tạm thuộc ranh giới khu vực khai thác mỏ đá xây dựng Tây Đại Lào. Khu vực thu hồi có diện tích 20.406,71m². Thời gian thu hồi khoáng sản là 24 tháng, kể từ ngày giấy xác nhận có hiệu lực.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, số đất tầng phủ thu hồi được sử dụng làm vật liệu san lấp, cung cấp cho các công trình. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung được xác nhận, không lợi dụng việc thu hồi để mở rộng khai thác khoáng sản.

Trong quá trình thu hồi, doanh nghiệp phải thống kê, kiểm kê đầy đủ khối lượng thực tế, bảo đảm nguồn gốc khoáng sản hợp pháp, thực hiện các nghĩa vụ tài chính và phối hợp với UBND phường 3 Bảo Lộc trong quản lý hoạt động thu hồi, vận chuyển.

Đồng thời, doanh nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn mỏ, an toàn giao thông và lập phương án thi công thu hồi khoáng sản tại bãi thải theo quy định.

Giấy xác nhận được ban hành trên cơ sở hồ sơ đề nghị thu hồi khoáng sản ngày 21/8/2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 717/TTr-SNNMT ngày 28/8/2026.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan, chính xác của thông tin, số liệu và các căn cứ liên quan đến việc đề xuất ban hành giấy xác nhận.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #đất tầng phủ #san lấp #mỏ đá #bảo vệ môi trường #khoáng sản

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