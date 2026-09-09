Tiến độ hai tuyến cao tốc kết nối có theo kịp sân bay Long Thành?

TPO - Siêu dự án sân bay Long Thành đang bước vào chặng nước rút để kịp vận hành cuối năm 2026, kéo theo cuộc đua của các dự án hạ tầng kết nối. Trên công trường mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành và xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành, các nhà thầu đang dồn lực thi công, để hai tuyến giao thông huyết mạch này sẵn sàng đón dòng khách và hàng hóa qua sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam.
Những cung đường chạy đua với thời gian
Tại một đoạn công trường, các công nhân gần như không có thời gian ngơi tay. Người điều khiển máy, người xử lý mặt đường, người lắp đặt các hạng mục phụ trợ. Mỗi công nhân một phần việc, tất cả cùng hướng tới một mốc thời gian chung: đưa dự án về đích cuối năm 2026.
Ông Nguyễn Đức Kiện (51 tuổi), công nhân thuộc nhà thầu Thăng Long, cho biết ông cùng anh em trong đội được yêu cầu tăng ca, làm việc xuyên lễ, Tết để đẩy nhanh tiến độ. “Với chế độ của công ty, chúng tôi rất yên tâm, tập trung làm việc”, ông Kiện nói.
Bến Lức - Long Thành: Đoạn cuối của một hành trình dài
Cách cao tốc TP.HCM - Long Thành không xa, một dự án khác đang đi đến những công đoạn cuối cùng. Tại công trường, công nhân tiếp tục xử lý những phần việc cuối cùng như mặt cầu, lan can và hành lang tuyến đường.
Trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, nhiều đoạn đường đã được thảm nhựa, kẻ vạch. Lan can dải phân cách, trạm thu phí và các hạng mục hoàn thiện đang được triển khai. Từ điểm đầu nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến Bến Lức - Long Thành đã hiện rõ hình hài của một cao tốc hoàn chỉnh, dù chưa khai thác toàn tuyến. Đoạn từ nút giao Quốc lộ 51 đến nút giao Cảng Phước An được khai thác tạm. Từ đây, tuyến đường tiếp tục kéo dài về cầu Phước Khánh và nối về Bến Lức.
Ông Hoàng Đăng Hậu, Chỉ huy trưởng thi công một gói thầu trên cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc Công ty Bắc Trung Nam) cho biết, phần đường cao tốc của đơn vị đã hoàn tất thảm nhựa, kẻ vạch và hiện đang triển khai lắp lan can dải phân cách. “Hiện dự án còn phần nhỏ tại cầu Phước Khánh là việc thảm nhựa. Vài ngày tới, đơn vị sẽ thảm nhựa và hoàn tất phần việc cuối cùng để cuối tháng 9/2026 thông xe toàn tuyến”, ông Hậu cho hay.
Ngày 5/9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Xây dựng đến kiểm tra thực địa dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành và dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) làm chủ đầu tư.
Trên cơ sở kiểm tra hiện trường, báo cáo của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công cùng ý kiến của các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng, UBND TP Đồng Nai, Thứ trưởng Phạm Minh Hà chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để khẩn trương hoàn thành các dự án.
Trong đó, tiếp tục quan trắc cầu Bình Khánh, Phước Khánh và thực hiện các giải pháp kỹ thuật cần thiết, đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu tại dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành để cơ quan thường trực Hội đồng tổ chức kiểm tra trong tháng 9/2026.