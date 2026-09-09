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Xã hội

Tiến độ hai tuyến cao tốc kết nối có theo kịp sân bay Long Thành?

Văn Quân

TPO - Siêu dự án sân bay Long Thành đang bước vào chặng nước rút để kịp vận hành cuối năm 2026, kéo theo cuộc đua của các dự án hạ tầng kết nối. Trên công trường mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành và xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành, các nhà thầu đang dồn lực thi công, để hai tuyến giao thông huyết mạch này sẵn sàng đón dòng khách và hàng hóa qua sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam.

Những cung đường chạy đua với thời gian

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Chiều 8/9, dòng xe từ Đồng Nai về TP.HCM liên tục đổ vào cao tốc TP.HCM - Long Thành. Hai bên đường, những hàng rào công trường nối dài. Máy móc hoạt động liên tục, công nhân tất bật giữa cái nắng gay gắt đặc trưng của miền Nam. Trên cùng một tuyến cao tốc, tốc độ thi công lại không giống nhau.
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Từ nút giao Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến khu vực nút giao lối ra Nhơn Trạch (địa phận Đồng Nai), nhiều đoạn đã bắt đầu mang dáng dấp của một tuyến đường hoàn chỉnh. Một số vị trí đã thảm nhựa.
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Những cây cầu đang được hoàn thiện phần kết nối với cầu cũ. Hệ thống thoát nước, lan can và nhiều hạng mục phụ trợ lần lượt được triển khai.
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Tại một đoạn công trường, các công nhân gần như không có thời gian ngơi tay. Người điều khiển máy, người xử lý mặt đường, người lắp đặt các hạng mục phụ trợ. Mỗi công nhân một phần việc, tất cả cùng hướng tới một mốc thời gian chung: đưa dự án về đích cuối năm 2026.
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Ông Nguyễn Đức Kiện (51 tuổi), công nhân thuộc nhà thầu Thăng Long, cho biết ông cùng anh em trong đội được yêu cầu tăng ca, làm việc xuyên lễ, Tết để đẩy nhanh tiến độ. “Với chế độ của công ty, chúng tôi rất yên tâm, tập trung làm việc”, ông Kiện nói.
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Đáng chú ý, khu vực từ cầu Nước Trong đến cầu Rạch Chiếc còn nhiều đoạn đang san lấp mặt bằng. So với những vị trí đã thảm nhựa, hoàn thiện cầu và hệ thống thoát nước, tốc độ thi công ở đây tạo nên sự tương phản rõ rệt. Một tuyến cao tốc nhưng nhiều nhịp thi công.
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Có đoạn phương tiện lưu thông tương đối ổn định, nhưng đến khu vực rào chắn, mặt đường thu hẹp, cảm giác di chuyển thay đổi rõ rệt. Bụi từ công trường, máy móc thi công và những khoảng không gian bị thu hẹp là những điều người tham gia giao thông có thể trực tiếp cảm nhận trên hành trình.
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Từ khi một số hạng mục quan trọng của nút giao An Phú như hầm chui đi vào hoạt động, tình trạng ùn tắc, kẹt xe cục bộ trên hướng kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành giảm rõ rệt.
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Theo báo cáo từ chủ đầu tư, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có chiều dài gần 22km, điểm đầu tại Km 4+000, nút giao Vành đai 2 thuộc phường Long Trường, TP.HCM và điểm cuối tại Km 25+920, nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc phường Long Thành, TP Đồng Nai. Dự án được đầu tư nhằm mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành từ 4 làn xe lên 8 - 10 làn xe. Tổng sản lượng thực hiện đến ngày 5/9 đạt 69,4%.

Bến Lức - Long Thành: Đoạn cuối của một hành trình dài

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Cách cao tốc TP.HCM - Long Thành không xa, một dự án khác đang đi đến những công đoạn cuối cùng. Tại công trường, công nhân tiếp tục xử lý những phần việc cuối cùng như mặt cầu, lan can và hành lang tuyến đường.
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Trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, nhiều đoạn đường đã được thảm nhựa, kẻ vạch. Lan can dải phân cách, trạm thu phí và các hạng mục hoàn thiện đang được triển khai. Từ điểm đầu nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến Bến Lức - Long Thành đã hiện rõ hình hài của một cao tốc hoàn chỉnh, dù chưa khai thác toàn tuyến. Đoạn từ nút giao Quốc lộ 51 đến nút giao Cảng Phước An được khai thác tạm. Từ đây, tuyến đường tiếp tục kéo dài về cầu Phước Khánh và nối về Bến Lức.
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Ông Hoàng Đăng Hậu, Chỉ huy trưởng thi công một gói thầu trên cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc Công ty Bắc Trung Nam) cho biết, phần đường cao tốc của đơn vị đã hoàn tất thảm nhựa, kẻ vạch và hiện đang triển khai lắp lan can dải phân cách. “Hiện dự án còn phần nhỏ tại cầu Phước Khánh là việc thảm nhựa. Vài ngày tới, đơn vị sẽ thảm nhựa và hoàn tất phần việc cuối cùng để cuối tháng 9/2026 thông xe toàn tuyến”, ông Hậu cho hay.
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Cầu Phước Khánh hiện là một trong những hạng mục cuối được nhà thầu tập trung hoàn thiện.
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Dự án cao tốc TPHCM - Long Thành mở rộng và cao tốc Bến Lức - Long Thành góp phần thúc đẩy phát triển vùng. Khoảng cách từ TPHCM đến Đồng Nai, sân bay Long Thành được rút ngắn, mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương.

Ngày 5/9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Xây dựng đến kiểm tra thực địa dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành và dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) làm chủ đầu tư.

Trên cơ sở kiểm tra hiện trường, báo cáo của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công cùng ý kiến của các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng, UBND TP Đồng Nai, Thứ trưởng Phạm Minh Hà chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để khẩn trương hoàn thành các dự án.

Trong đó, tiếp tục quan trắc cầu Bình Khánh, Phước Khánh và thực hiện các giải pháp kỹ thuật cần thiết, đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu tại dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành để cơ quan thường trực Hội đồng tổ chức kiểm tra trong tháng 9/2026.

Văn Quân
#cao tốc #Long Thành #kết nối sân bay #đầu tư #giao thông #xây dựng #đường bộ

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