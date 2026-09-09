Tiến độ hai tuyến cao tốc kết nối có theo kịp sân bay Long Thành?

Cách cao tốc TP.HCM - Long Thành không xa, một dự án khác đang đi đến những công đoạn cuối cùng. Tại công trường, công nhân tiếp tục xử lý những phần việc cuối cùng như mặt cầu, lan can và hành lang tuyến đường.

Ngày 5/9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Xây dựng đến kiểm tra thực địa dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành và dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) làm chủ đầu tư.

Trên cơ sở kiểm tra hiện trường, báo cáo của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công cùng ý kiến của các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng, UBND TP Đồng Nai, Thứ trưởng Phạm Minh Hà chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để khẩn trương hoàn thành các dự án.

Trong đó, tiếp tục quan trắc cầu Bình Khánh, Phước Khánh và thực hiện các giải pháp kỹ thuật cần thiết, đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu tại dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành để cơ quan thường trực Hội đồng tổ chức kiểm tra trong tháng 9/2026.