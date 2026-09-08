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Đồng Nai đưa hàng trăm ha đất 'vàng' vào kế hoạch đấu giá

Văn Quân

TPO - Nhiều khu đất có tổng diện tích hàng chục hecta tại các phường, xã ở khu vực Nhơn Trạch, Phước An, Trấn Biên, Phước Tân và Long Thành được UBND TP Đồng Nai thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, lập phương án đấu giá.

Ngày 7/9, UBND TP. Đồng Nai thông tin, địa phương vừa giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện việc quản lý, lập kế hoạch đấu giá hàng trăm hecta đất để phát triển đô thị, dịch vụ tại địa phương.

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Gần 90 hecta 'đất vàng' tại khu vực sân bay Long Thành sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình thuộc dự án thành phần 4 của dự án.

Tại phường Long Thành, UBND TP.Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình thuộc dự án thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Hai hạng mục được xác định gồm Thành phố cảng hàng không và Trung tâm điều hành hãng hàng không tại phường Long Thành. Tổng diện tích khu đất lên tới gần 90 ha, đã được UBND thành phố Đồng Nai thu hồi từ đầu tháng 8/2026.

Theo UBND TP. Đồng Nai, việc đấu giá nhằm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các công trình thuộc dự án thành phần 4, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 29/3/2025.

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Khu đất thu hồi đấu giá tại phường Nhơn Trạch nằm trên đại lộ 25B với 10 làn xe kết nối TP.HCM tới sân bay Long Thành.

Ngoài ra, các địa phương vệ tinh sân bay Long Thành như phường Nhơn Trạch, Phước An cũng được UBND TP Đồng Nai tạo quỹ đất để đấu giá.

Cụ thể, thành phố Đồng Nai thu hồi hơn 51,7 ha do UBND phường Nhơn Trạch quản lý và thu hồi gần 5,3 ha do UBND xã Phước An quản lý, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện việc quản lý, lập kế hoạch đấu giá.

Các khu đất này nằm trên những trục giao thông lớn của khu vực. Khu đất tại Nhơn Trạch nằm trên trục 25B, trong khi khu vực Phước An kết nối với tuyến 25C, vành đai 3 TPHCM, cảng Cát Lái, kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành, đi qua các khu công nghiệp Nhơn Trạch và sân bay Long Thành.

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Khu đất thu hồi đấu giá tại phường Nhơn Trạch nằm trên đại lộ 25C với 8 làn xe kết nối TP.HCM tới sân bay Long Thành.

Việc tập trung quỹ đất tại những khu vực có hạ tầng giao thông phát triển được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực cho địa phương, đồng thời phục vụ công tác lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Văn Quân
#Đất vàng #sân bay Long Thành #Vành đai 3 - TPHCM #25C #25B #Đồng Nai #TPHCM #Cát Lái #Cái Mép Hạ #Long Thành #phường Nhơn Trạch

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