'Cò' làm sổ đỏ nhanh hơn người dân, Bộ chỉ đạo 'nóng'

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương kiểm soát chặt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, không để xảy ra tình trạng người dân tự thực hiện thủ tục bị trả hồ sơ nhiều lần, trong khi thông qua "cò đất" hoặc đơn vị trung gian lại được xử lý nhanh hơn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong thời gian qua dư luận phản ánh nhiều người dân làm thủ tục đất đai bị trả lại hồ sơ nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài gây bức xúc, trong khi nếu ủy quyền cho “cò” lại được giải quyết nhanh hơn.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Theo đó, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ một lần duy nhất đối với các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý cụ thể. Đối với hồ sơ trễ hạn, phải có văn bản xin lỗi người thực hiện thủ tục và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu không để "cò" làm thủ tục đất đai nhanh hơn người dân. Ảnh minh hoạ.

Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng đúng quy định; đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền, nghĩa vụ trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Bộ cũng yêu cầu rà soát, lựa chọn và bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, am hiểu pháp luật, có phẩm chất đạo đức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cán bộ phải thực hiện theo tinh thần “hành chính phục vụ, gần dân, sát dân”, chủ động, tận tình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai, hoàn thiện hồ sơ; tuyệt đối không có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Các địa phương phải công khai, minh bạch đầy đủ trình tự, thủ tục hành chính, danh mục hồ sơ, nghĩa vụ tài chính, thời hạn giải quyết và kết quả xử lý tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục và trên Cổng thông tin điện tử của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp nhận và trả kết quả thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm cắt giảm tối đa giấy tờ, thủ tục không cần thiết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu kiểm soát chặt việc tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về dân sự và đất đai. Các địa phương cần theo dõi, phát hiện trường hợp lợi dụng việc ủy quyền để kinh doanh dịch vụ bất hợp pháp, trốn thuế hoặc có dấu hiệu can thiệp tiêu cực vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Quy trình giải quyết phải bảo đảm công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch giữa người dân trực tiếp thực hiện và người được ủy quyền; tuyệt đối không tạo “đặc quyền, đặc lợi” hoặc ưu ái về thời gian, quy trình đối với hồ sơ do người được ủy quyền thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch hoặc đột xuất, tập trung vào những địa bàn, đơn vị phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính đất đai. Kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ hoặc phối hợp, can thiệp đối với trường hợp thực hiện thủ tục do ủy quyền; thực hiện điều chuyển ngay ra khỏi bộ phận tiếp nhận hồ sơ đối với cán bộ vi phạm hoặc có uy tín thấp...